Врачи в Чехии будут проверять, есть ли у пациентов разрешение на владение оружием
12 июня 2025
14:00
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Врачи в Чехии будут обязаны проверять, есть ли у пациентов разрешение на владение оружием. Это реакция на стрельбу, произошедшую два года назад на философском факультете Карлова университета. Поправка внесена в закон об оружии и боеприпасах, в среду ее подписал президент Петр Павел.
Поправка была принята депутатами в начале июня, когда они отклонили предложение Сената, которое предусматривало запрет на использование глушителей для охотников и спортивных стрелков. За запрет глушителей выступил также министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).
Согласно поправке, врачи должны будут проверять пациентов с диагнозами, исключающими право на обращение с оружием и боеприпасами, на наличие у них оружейного пропуска.
Пакет поправок предусматривает, что полиция среди прочего будет иметь более полную информацию от продавцов о проданном оружии и боеприпасах.
В декабре 2017 года в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета погибли 14 человек.
Согласно поправке, врачи должны будут проверять пациентов с диагнозами, исключающими право на обращение с оружием и боеприпасами, на наличие у них оружейного пропуска.
Пакет поправок предусматривает, что полиция среди прочего будет иметь более полную информацию от продавцов о проданном оружии и боеприпасах.
В декабре 2017 года в результате стрельбы на философском факультете Карлова университета погибли 14 человек.