Врачи в Чехии будут проверять, есть ли у пациентов разрешение на владение оружием

Новости 420on 12 июня 2025 14:00 275

Врачи в Чехии будут обязаны проверять, есть ли у пациентов разрешение на владение оружием. Это реакция на стрельбу, произошедшую два года назад на философском факультете Карлова университета. Поправка внесена в закон об оружии и боеприпасах, в среду ее подписал президент Петр Павел.