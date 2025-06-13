Бабиш перестал сдерживаться и открыто настраивает избирателей против украинцев

Новости и статьи 13 июня 2025 16:30 417

Помощь украинским матерям означает меньше денег для чешских матерей-одиночек, заявил председатель партии ANO Андрей Бабиш. Он не согласен с поддержкой военных беженцев из Украины, по его мнению, деньги лучше отдавать чехам. Таким образом, в своей предвыборной риторике Бабиш значительно приблизился к SPD или Stačilo!, которые давно отказывают в помощи гражданам страны, подвергшейся нападению. Как и SPD, Бабиш придерживается мнения, что после окончания войны украинцы должны вернуться домой. Согласно политологу, его аргументы не соответствуют действительности, и из-за опасений растущей конкуренции он теряет всякие сдерживающие факторы.