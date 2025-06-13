Бабиш перестал сдерживаться и открыто настраивает избирателей против украинцев
13 июня 2025
16:30
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Помощь украинским матерям означает меньше денег для чешских матерей-одиночек, заявил председатель партии ANO Андрей Бабиш. Он не согласен с поддержкой военных беженцев из Украины, по его мнению, деньги лучше отдавать чехам. Таким образом, в своей предвыборной риторике Бабиш значительно приблизился к SPD или Stačilo!, которые давно отказывают в помощи гражданам страны, подвергшейся нападению. Как и SPD, Бабиш придерживается мнения, что после окончания войны украинцы должны вернуться домой. Согласно политологу, его аргументы не соответствуют действительности, и из-за опасений растущей конкуренции он теряет всякие сдерживающие факторы.
«Сначала они повысили налоги чешским родителям, лишили их льгот на детей, урезали пособия, а теперь, представьте себе, самый большой лицемер в правительстве Юречка придумывает родительское пособие для украинок! Вы не ослышались! Не для наших женщин, а для украинок. Чешским семьям они отнимают, а для иностранцев готовят новую систему», — заявил Бабиш. «Так что чешским матерям ничего, а украинцам все»/
По его словам, для чешских семей эта мера будет означать «меньше денег». «Меньше для матерей-одиночек, для малообеспеченных, для тех, кто не может работать! И, главное, больше хаоса и более сложные правила», — утверждает председатель ANO.
Предложение, которое министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) уже не успеет протащить через Палату депутатов до выборов, коснется лишь нескольких тысяч украинок. В Чешской Республике проживает около 50 тысяч беженцев в самом репродуктивном возрасте от 20 до 35 лет.
Утверждение Бабиша, что правительство Фиалы не дает «ничего» чешским родителям, не соответствует правде. Кабинет Петра Фиалы (ODS) увеличил родительское пособие с 300 до 350 тысяч крон на три года на одного ребенка, на многодетные семьи — с 450 до 525 тысяч крон. Чехи, испытывающие финансовые затруднения, также могут обращаться за пособиями и выплатами.
Украинцы, бежавшие в Чехию от войны, напротив, лишены права на социальные выплаты. Лица с низким доходом могут обращаться только за гуманитарной помощью для обеспечения основных жизненных потребностей. В первые пять месяцев она составляет 4470 крон в месяц для взрослого и 2480 крон для ребенка до 6 лет.
«Вместо того, чтобы поддерживать чешских женщин, чтобы они рожали детей у себя дома, они хотят мотивировать иностранок оставаться и рожать. Но мы четко заявляем, что беженцы, когда война закончится, должны вернуться домой», — продолжил Бабиш в своем видео. Таким образом, он проигнорировал пожелания компаний, которые уже сегодня предупреждают, что без украинцев, которые часто занимают менее оплачиваемые должности, они не обойдутся.
Против украинцев в Чехии давно выступает и SPD. «Если после осенних выборов мы войдем в состав правительства, мы проведем пересмотр видов на жительство всех украинцев, находящихся в Чешской Республике. Эти виды на жительство будут оставлены только тем гражданам Украины, которые могут доказать, что работают на легальной, застрахованной работе, на которую в настоящее время не может быть принят гражданин Чешской Республики», — заявил лидер SPD Томио Окамура.
«Всем остальным украинцам мы аннулируем разрешения на проживание в Чешской Республике, а также прекратим выплату социальных пособий. Для нас на первом месте стоят чешские граждане и их законные интересы», — добавил он.
По его словам, для чешских семей эта мера будет означать «меньше денег». «Меньше для матерей-одиночек, для малообеспеченных, для тех, кто не может работать! И, главное, больше хаоса и более сложные правила», — утверждает председатель ANO.
Предложение, которое министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL) уже не успеет протащить через Палату депутатов до выборов, коснется лишь нескольких тысяч украинок. В Чешской Республике проживает около 50 тысяч беженцев в самом репродуктивном возрасте от 20 до 35 лет.
Утверждение Бабиша, что правительство Фиалы не дает «ничего» чешским родителям, не соответствует правде. Кабинет Петра Фиалы (ODS) увеличил родительское пособие с 300 до 350 тысяч крон на три года на одного ребенка, на многодетные семьи — с 450 до 525 тысяч крон. Чехи, испытывающие финансовые затруднения, также могут обращаться за пособиями и выплатами.
Украинцы, бежавшие в Чехию от войны, напротив, лишены права на социальные выплаты. Лица с низким доходом могут обращаться только за гуманитарной помощью для обеспечения основных жизненных потребностей. В первые пять месяцев она составляет 4470 крон в месяц для взрослого и 2480 крон для ребенка до 6 лет.
«Вместо того, чтобы поддерживать чешских женщин, чтобы они рожали детей у себя дома, они хотят мотивировать иностранок оставаться и рожать. Но мы четко заявляем, что беженцы, когда война закончится, должны вернуться домой», — продолжил Бабиш в своем видео. Таким образом, он проигнорировал пожелания компаний, которые уже сегодня предупреждают, что без украинцев, которые часто занимают менее оплачиваемые должности, они не обойдутся.
Против украинцев в Чехии давно выступает и SPD. «Если после осенних выборов мы войдем в состав правительства, мы проведем пересмотр видов на жительство всех украинцев, находящихся в Чешской Республике. Эти виды на жительство будут оставлены только тем гражданам Украины, которые могут доказать, что работают на легальной, застрахованной работе, на которую в настоящее время не может быть принят гражданин Чешской Республики», — заявил лидер SPD Томио Окамура.
«Всем остальным украинцам мы аннулируем разрешения на проживание в Чешской Республике, а также прекратим выплату социальных пособий. Для нас на первом месте стоят чешские граждане и их законные интересы», — добавил он.
Всего в Чехии проживает более 572 тысяч украинцев, из них почти 374 тысячи нашли здесь убежище от войны. За первый квартал этого года благодаря украинцам государственный бюджет пополнился на 3,1 миллиарда крон, столько составила разница между доходами от работающих беженцев и расходами, которые Чехия была вынуждена на них потратить.
Украинцев критикует и коммунистическое движение Stačilo! Лидер движения Катерина Конечная недавно выступила против того, чтобы Чехия помогала стране, подвергшейся нападению России, строить больницы. Она не скупится на критику в адрес президента Украины Владимира Зеленского, ставя под сомнение его мандат главы государства, поскольку из-за войны в Украине не могли пройти новые выборы.
Политолог Ян Буреш из Метрополитенского университета в Праге видит в ужесточении риторики попытку Бабиша привлечь избирателей SPD, за которых в настоящее время намерены проголосовать около 13% избирателей. По мнению Буреша, партия ANO, которая имеет около 32%, по-прежнему стремится к такому результату выборов, чтобы после выборов получить однопартийное большинство в Палате депутатов и могла править в одиночку без коалиционного партнера.
«Бабиш боится, что у него растет конкуренция в лице SPD. Он очень хорошо знает, что коалиция с SPD будет безумием, что Окамура сможет шантажировать его и потребовать проведения референдума о выходе из Европейского союза. Я бы сказал, что Бабиш не хочет этого допустить», — считает Буреш.
Однако жесткая антиукраинская риторика может не окупиться Бабишу. С одной стороны, она может привлечь некоторых избирателей, с другой — оттолкнуть. «Это может аукнуться особенно в Праге, где ANO не достигает таких высоких результатов. Избиратели могут начать опасаться, что Бабиш хочет пойти по пути Словакии», — отметил Буреш.
По его мнению, из-за политической ситуации в мире Бабиш «теряет сдерживающие факторы». «Он разжигает ненависть к украинцам, причем с помощью ложных аргументов. Ведь мы уже знаем, что украинцы приносят в бюджет больше, чем на них тратится», — отметил политолог. «Другие политики должны выступить против такого поведения».
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