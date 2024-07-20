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В Чехии хотят, чтобы ремонт дорог не прекращался даже ночью

Анастасия Князева
23 июля 2024
15:00
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С этим знаком, наверное, каждый водитель. Из-за ремонта шоссе или дороги выстраивается длинная очередь через узкое место, но на соседней закрытой полосе работы мало, а с наступлением вечера рабочие и вовсе исчезают. Чешское управление дорог и автомагистралей уверяет, что ночные работы ведутся, например, на трассе D1 возле Брно. Однако, по мнению опрошенных экспертов, ночная дорожная работа в Чехии ведется для разгрузки водителей очень слабо по сравнению с Германией или Австрией.
«Во время своих путешествий по Европе я заметил, что, например, в Австрии, Германии и Швейцарии принято работать допоздна и даже в выходные дни. В нашей стране подобное пока только осторожно обсуждается», — рассказал Novinky Роман Будский, эксперт по транспорту из платформы Vize 0.

«Дороги предназначены для того, чтобы по ним ездили. Безопасно, спокойно, без лишних задержек. Все ремонтные работы — это необходимое зло, они усложняют движение, но их нужно делать. По существу, они должны выполняться как можно быстрей. Особенно на загруженных дорогах, их управляющие должны помнить, что они работают для водителей, а не наоборот. А также помнить, что в сутках 24 часа, а в неделе — 7 дней», — добавил Будский.

Девять лет назад, кстати, тогдашний министр транспорта Дан Тьок (ANO) призвал сделать ночной ремонт автомагистралей и дорог обычным делом.

«Там, где высокая плотность движения, ремонт должен проводиться преимущественно в ночное время», — выступал тогда Тьок. По его словам, ранее государство уже намекало на то, что нужно выполнять уже подписанные контракты.

«Это, безусловно, правильное решение, и мне жаль, что Управление дорог и автомагистралей практически не использует его», — сказал теневой министр транспорта Мартин Коловратник (ANO).

О том, что это можно сделать, свидетельствуют крупные инвестиционные проекты, такие как ночной снос мостов на D1 или исторически уникальное раздвижение моста D35 над железнодорожным коридором возле Угерске-Градиште в Пардубицком крае.

Радек Матл, глава дирекции, возразил на заявление эксперта и политика.

«Мы ведем работы ночью. Это просто чья-то выдумка, что мы их не проводим. Все ремонтные работы вокруг Праги и Брно мы проводим ночью, пражская кольцевая дорога не могла бы обслуживаться иначе. Мы также проводим много ремонтных работ на дорогах и автомагистралях ночью, особенно в летние месяцы», — сказал Матл в интервью.

По его словам, сроки выполнения работ вынуждают некоторые компании работать по ночам и в выходные дни, в частности, он упомянул о ночном взвешивании материалов, которое затруднено в дневное время.

«Работа в ночное время имеет два несколько рискованных аспекта. Первый связан с шумом, и нам часто запрещают проводить такие работы вблизи городов и деревень представители санитарных служб. Второй аспект — технологический, потому что укладка ночью очень проблематична и может иметь последствия для качества», — добавил Матл.

Как пояснил несколько недель назад Ян Рыдл, пресс-секретарь управления, на расширении трассы D1 в Брно в настоящее время ведутся ночные работы, причем даже с использованием тяжелой техники. По его словам, благодаря ночным работам и современным технологиям удалось сократить время строительства первого этапа на 63 дня, и новый мост-эстакада Горни Хершпице на D1 в Брно начнет обслуживать автомобилистов в середине апреля следующего года.

По словам регионального корреспондента Novinky, в эти выходные после полуночи на всем участке D1 под Брно никто не работал. Люция Трубеликова, пресс-секретарь ŘSD, подтвердила ему, что в настоящее время работы в ночное время не ведутся.

«Например, текущие работы по установке шумозащитных барьеров и укладке асфальта лучше проводить днем с точки зрения соблюдения точности. На другой половине автомагистрали мы снова будем работать в ночное время. Например, балансировку материалов лучше проводить ночью», — добавила Трубеликова.

Ночные работы также регулярно проводятся на D0 (Пражская кольцевая дорога) или D5 в сторону Германии. Ночью обычно косят траву в средней полосе, ремонтируют барьеры, заливают асфальт или заделывают швы в цементных плитах.

Большинство ночных краткосрочных работ выполняют центры технического обслуживания автомагистралей вблизи Праги, например, в Рудне и Мирошовице, где дневная интенсивность движения наиболее высока. Ночные работы проводятся в основном вблизи Праги и Брно.

Однако на вопрос о том, какой процент всех строительных работ на автомагистралях и дорогах приходится на ночное время, дирекция ответила, что у нее нет таких данных.

На вопрос о том, должно ли быть больше ночных работ и предпринимает ли Министерство транспорта какие-либо шаги в этом направлении, дирекция в основном повторила подробный список дирекций, где повсеместно ведутся ночные работы. Оно напомнило, что в Чехии, как и за рубежом, строительство не должно мешать жителям прилегающих деревень. Также было отмечено, что работа в ночное время более опасна, чем в светлое время суток, и компании должны соблюдать соответствующие предписания.
Министерство транспорта дороги Чехия

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