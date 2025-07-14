Чешские СМИ: число просителей убежища в Германии резко сократилось

Новости 420on 14 июля 2025 08:00 618

Свежие немецкие статистические данные показывают резкое снижение числа просителей убежища в Германии. Коалиционное правительство связывает это с ужесточением миграционных правил. Оно требует их введения во всех странах Европейского союза. В связи с этим на следующей неделе в Баварии соберутся министры внутренних дел европейских стран, придерживающихся схожих взглядов, в том числе Чешской Республики.