Чешские СМИ: число просителей убежища в Германии резко сократилось
14 июля 2025
08:00
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Свежие немецкие статистические данные показывают резкое снижение числа просителей убежища в Германии. Коалиционное правительство связывает это с ужесточением миграционных правил. Оно требует их введения во всех странах Европейского союза. В связи с этим на следующей неделе в Баварии соберутся министры внутренних дел европейских стран, придерживающихся схожих взглядов, в том числе Чешской Республики.
В этом году в Германии за убежищем обратились 61 тысяча человек, что почти на половину меньше, чем за тот же период прошлого года. Несмотря на то, что новое правительство находится у власти только с мая, оно считает это снижение результатом своей политики.
«Перелом в миграционной политике работает. Число мигрантов сокращается. Германия посылает миру правильные сигналы», — заявил министр внутренних дел Александр Добриндт (CSU).
Одной из причин является смена режима в Сирии
По мнению представителей правительства, свою роль сыграла и смена ситуации в Сирии, откуда в прошлом году прибыло большинство просителей убежища. Но также способствовали этому более строгие полицейские проверки на границах, которые должны задерживать нелегальных просителей еще до въезда в страну.
Именно эти проверки, по мнению некоторых экспертов, являются проблематичными. Критику высказал, например, Джеральд Кнаус из аналитического центра European Stability Initiative, который в прошлом был советником бывшего канцлера Ангелы Меркель.
«Практически никто из тех, кто хочет подать прошение о предоставлении убежища, не получает отказа. Те немногие, кто будет отклонен, выиграют в суде, потому что то, что делает Германия в настоящее время, противоречит европейскому праву. Таким образом, политика пограничного контроля просителей убежища в Германии провалится», — заявил он.
Мерц признает, что это не является постоянным решением
Нынешний канцлер Фридрих Мерц (CDU), который принял решение о контроле, признал, что эта мера имеет ограниченную силу. На границах с Чехией, Польшей и Швейцарией она действует с октября 2023 года. Однако, по данным правительства, она сталкивается с ограниченными возможностями полиции.
«Мы не можем работать в этом режиме постоянного отказа», — сказал Мерц.
В одном правительство и его критики сходятся — долгосрочным решением должны быть соглашения со странами за пределами Европейского союза, куда можно было бы возвращать неудачных заявителей. Это также будет темой встречи, на которую Добриндт пригласил министров внутренних дел Чехии, Франции, Польши, Австрии и Дании.
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«Перелом в миграционной политике работает. Число мигрантов сокращается. Германия посылает миру правильные сигналы», — заявил министр внутренних дел Александр Добриндт (CSU).
Одной из причин является смена режима в Сирии
По мнению представителей правительства, свою роль сыграла и смена ситуации в Сирии, откуда в прошлом году прибыло большинство просителей убежища. Но также способствовали этому более строгие полицейские проверки на границах, которые должны задерживать нелегальных просителей еще до въезда в страну.
Именно эти проверки, по мнению некоторых экспертов, являются проблематичными. Критику высказал, например, Джеральд Кнаус из аналитического центра European Stability Initiative, который в прошлом был советником бывшего канцлера Ангелы Меркель.
«Практически никто из тех, кто хочет подать прошение о предоставлении убежища, не получает отказа. Те немногие, кто будет отклонен, выиграют в суде, потому что то, что делает Германия в настоящее время, противоречит европейскому праву. Таким образом, политика пограничного контроля просителей убежища в Германии провалится», — заявил он.
Мерц признает, что это не является постоянным решением
Нынешний канцлер Фридрих Мерц (CDU), который принял решение о контроле, признал, что эта мера имеет ограниченную силу. На границах с Чехией, Польшей и Швейцарией она действует с октября 2023 года. Однако, по данным правительства, она сталкивается с ограниченными возможностями полиции.
«Мы не можем работать в этом режиме постоянного отказа», — сказал Мерц.
В одном правительство и его критики сходятся — долгосрочным решением должны быть соглашения со странами за пределами Европейского союза, куда можно было бы возвращать неудачных заявителей. Это также будет темой встречи, на которую Добриндт пригласил министров внутренних дел Чехии, Франции, Польши, Австрии и Дании.
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