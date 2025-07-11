Фиала: Коалиция стран, поддерживающих Украину, хочет заставить Россию сесть за стол переговоров
11 июля 2025
12:00
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Коалиция стран, поддерживающих Украину, хочет, по словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), заставить Россию сесть за стол переговоров о мире в Украине. Переговоры, которые прошли 10 июля под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, стали крупнейшими за все время и впервые в них приняли участие Соединенные Штаты, сообщил Фиала в сети X. Переговоры касались военной поддержки Украины и экономического давления на Россию.
Фиала, как и президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и уполномоченный США по Украине Кит Келлог, присоединился к переговорам по видеосвязи. «Мы хотим заставить Россию сесть за стол переговоров! Сегодня состоялась крупнейшая на сегодняшний день встреча в рамках коалиции стран, готовых к переговорам. В ней приняли участие более тридцати стран, и впервые в ней участвовали даже Соединенные Штаты», — заявил Фиала.
«Если мы хотим мира в Европе, нельзя уступать агрессорам», — добавил чешский премьер.
«Поэтому мы провели очень конкретную дискуссию о санкциях, военных поставках и, главное, о том, как заставить Россию согласиться на перемирие и сесть за стол переговоров», — сказал он.
Коалиция желающих сегодня объявила, что Париж станет ее новой постоянной штаб-квартирой. Через год штаб-квартира должна переехать в Великобританию. По словам союзников, в планах также создание координационного центра в Киеве. Британское правительство также заявило, что после возможного перемирия в Украине коалиция желающих обеспечит безопасность воздушного пространства, поддержит безопасность на море и восстановит сухопутные силы.
Британское правительство также заявило, что после возможного перемирия на Украине коалиция желающих обеспечит безопасность воздушного пространства, поддержит безопасность на море и восстановит сухопутные силы. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что в ближайшие дни и недели Великобритания усилит свою поддержку Киеву, чтобы он мог продолжить борьбу.
Сегодняшнее заседание коалиции желающих возглавили Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня завершает трехдневный государственный визит в Великобританию. Остальные, включая президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерзе, премьер-министра Чехии Петра Фиалу и уполномоченного США по Украине Кита Келлога, присоединились к ним по видеосвязи.
«Если мы хотим мира в Европе, нельзя уступать агрессорам», — добавил чешский премьер.
«Поэтому мы провели очень конкретную дискуссию о санкциях, военных поставках и, главное, о том, как заставить Россию согласиться на перемирие и сесть за стол переговоров», — сказал он.
Коалиция желающих сегодня объявила, что Париж станет ее новой постоянной штаб-квартирой. Через год штаб-квартира должна переехать в Великобританию. По словам союзников, в планах также создание координационного центра в Киеве. Британское правительство также заявило, что после возможного перемирия в Украине коалиция желающих обеспечит безопасность воздушного пространства, поддержит безопасность на море и восстановит сухопутные силы.
Британское правительство также заявило, что после возможного перемирия на Украине коалиция желающих обеспечит безопасность воздушного пространства, поддержит безопасность на море и восстановит сухопутные силы. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что в ближайшие дни и недели Великобритания усилит свою поддержку Киеву, чтобы он мог продолжить борьбу.
Сегодняшнее заседание коалиции желающих возглавили Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня завершает трехдневный государственный визит в Великобританию. Остальные, включая президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерзе, премьер-министра Чехии Петра Фиалу и уполномоченного США по Украине Кита Келлога, присоединились к ним по видеосвязи.
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