Фиала: Коалиция стран, поддерживающих Украину, хочет заставить Россию сесть за стол переговоров

Новости 420on 11 июля 2025 12:00 475

Коалиция стран, поддерживающих Украину, хочет, по словам премьер-министра Петра Фиалы (ODS), заставить Россию сесть за стол переговоров о мире в Украине. Переговоры, которые прошли 10 июля под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, стали крупнейшими за все время и впервые в них приняли участие Соединенные Штаты, сообщил Фиала в сети X. Переговоры касались военной поддержки Украины и экономического давления на Россию.