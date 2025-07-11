Организация создала фиктивный профиль подростка, чтобы ловить педофилов. Успех ошеломляющий — полиция выходит на десятки потенциальных преступников





Просьбы прислать интимные фотографии, предложения отношений или секса за деньги или подарки , пошлые, сексуально окрашенные замечания и фотографии половых органов. Результатом стало несколько десятков уголовных заявлений на мужчин со всей страны, которыми занялись местные полицейские.

Цель проекта, который ищет в онлайн-пространстве сексуальных преступников, — защитить самых уязвимых жертв, то есть детей. 4 из 10 детей в интернете общаются с кем-то, кого они не знают в реальной жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования поведения детей в интернете, проведенного в 2023 году по заказу компании O2.



Члены



«В течение часа на наш совершенно пустой и новый профиль пришло более 50 запросов на добавление в друзья и 30 сообщений, в основном от мужчин старше 35 лет», — описывается на сайте начало эксперимента.



Сотни чатов, одни взрослые мужчины

«Мы искренне сообщили всем, что нам 13 лет. На протяжении всего общения мы отвечали нерешительно, робко, застенчиво, даже имитировали ошибки в тексте, стараясь выглядеть как неловкий подросток. Нашими собеседниками были только мужчины в возрасте от 25 до 75 лет. С конца сентября до конца ноября было более 280 чатов, и только 5 человек, узнав, что общаются с 13-летней девочкой, немедленно прекратили разговор».



Члены организации создали фейковый профиль и разместили в нем фотографии взрослой коллеги, которая, однако, производит впечатление ребенка. Затем они присоединились к трем группам в Facebook с темами «поболтать» и «ищу друзей».«В течение часа на наш совершенно пустой и новый профиль пришло более 50 запросов на добавление в друзья и 30 сообщений, в основном от мужчин старше 35 лет», — описывается на сайте начало эксперимента.«Мы искренне сообщили всем, что нам 13 лет. На протяжении всего общения мы отвечали нерешительно, робко, застенчиво, даже имитировали ошибки в тексте, стараясь выглядеть как неловкий подросток. Нашими собеседниками были только мужчины в возрасте от 25 до 75 лет. С конца сентября до конца ноября было более 280 чатов, и только 5 человек, узнав, что общаются с 13-летней девочкой, немедленно прекратили разговор».

Уголовное заявление представители инициативы подают только в тот момент, когда, по их мнению, поведение мужчин в чате достигает состава одного из уголовных преступлений.



Сегодня уже известны приговоры первым трем из них. Первого в апреле этого года Окружной суд в Опаве приговорил мужчину к двум годам условно и конфискации телефона. В самом начале общения он отправил мнимому ребенку фотографию своих половых органов в трусах.





«Мы подали заявление в полицию в первую очередь потому, что имели основания полагать, что если он так пишет нам, то, скорее всего, он может так же писать и реальным детям. И это подозрение подтвердилось».



Во время обыска в его доме полицейские изъяли компьютер и телефон и нашли в них множество других сообщений. Они обнаружили, что в то же время, когда он переписывался с предполагаемой 13-летней девочкой, он отправлял сообщения с таким же сексуальным подтекстом реальным 12-летней и 17-летней жертвам.



Второй осужденный сразу же предложил 13-летнему ребенку сделать тантрический массаж. Общение с ним продолжалось несколько недель. Речь идет о молодом мужчине из



Во время обыска в его доме полицейские изъяли компьютер и телефон и нашли в них множество других сообщений. Они обнаружили, что в то же время, когда он переписывался с предполагаемой 13-летней девочкой, он отправлял сообщения с таким же сексуальным подтекстом реальным 12-летней и 17-летней жертвам.Второй осужденный сразу же предложил 13-летнему ребенку сделать тантрический массаж. Общение с ним продолжалось несколько недель. Речь идет о молодом мужчине из Прага -Восток, который указывал, что ребенку делать и как себя вести. Он также пытался организовать личную встречу.

«Это было крайне отвратительно. К сожалению, перед приходом в полицию он удалил свою учетную запись в Facebook. Вероятно, он догадывался, зачем туда идет, и поэтому дальнейшие сообщения не были найдены. Его наказали только за то, что писал нам».



За правонарушение, связанное с установлением недопустимых контактов с ребенком, в марте этого года окружной суд Праги-Восток приговорил его к 16 месяцам условного срока с испытательным сроком и штрафу в размере 20 000 крон.



В отношении третьего мужчины прокурор из Ждяра-над-Сазавой прекратил уголовное преследование. Взамен он должен был выплатить десятки тысяч в фонд помощи жертвам преступлений.