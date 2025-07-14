В пруду под Прагой нашли утонувшего героя фильма, который получил главный приз кинофестиваля в Карловых Варах
14 июля 2025
10:30
233
В воскресенье утром в пруду в деревне Огробец в районе Прага-Запад люди нашли мертвым Франтишека Клишика (62) — одного из близнецов, чья история запечатлена в документальном фильме «Лучше сойти с ума в дикой природе» (Raději zešílet v divočině). В субботу вечером фильм получил главный приз «Хрустальный глобус» на 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах (KVIFF).
О личности утонувшего первым сообщила газета «Metro». Novinky информацию подтвердил публицист Алеш Палан, автор одноименной книги, по которой был снят фильм «Лучше сойти с ума в дикой природе».
Тело было обнаружено случайным прохожим в воскресенье около половины девятого утра. «На линию экстренной помощи поступило сообщение о том, что в воде найден мертвый мужчина. На место мы направили, в частности, водолазов из речного отдела и из оперативной группы», — сообщила в воскресенье Novinky пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерева.
На месте вместе с полицейскими работали пожарные и спасатели. В воскресенье утром информация о личности погибшего отсутствовала, но днем она стала более доступной. «Это мужчина 1963 года рождения», — сообщила Рихтерева. Этот год рождения соответствует дате рождения Клишика.
Документальный фильм «Лучше сойти с ума в дикой природе», снятый словацким режиссером Миро Ремо, рассказывает о своеобразных отшельниках из Шумской горы. Его проводниками являются близнецы Франтишек и Ондрей Клишики — вечные дети, живущие в волшебном мире со своими домашними животными. Франтишек любил жизнь, у него было много планов, вспоминает Алеш.
Тело было обнаружено случайным прохожим в воскресенье около половины девятого утра. «На линию экстренной помощи поступило сообщение о том, что в воде найден мертвый мужчина. На место мы направили, в частности, водолазов из речного отдела и из оперативной группы», — сообщила в воскресенье Novinky пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерева.
На месте вместе с полицейскими работали пожарные и спасатели. В воскресенье утром информация о личности погибшего отсутствовала, но днем она стала более доступной. «Это мужчина 1963 года рождения», — сообщила Рихтерева. Этот год рождения соответствует дате рождения Клишика.
Документальный фильм «Лучше сойти с ума в дикой природе», снятый словацким режиссером Миро Ремо, рассказывает о своеобразных отшельниках из Шумской горы. Его проводниками являются близнецы Франтишек и Ондрей Клишики — вечные дети, живущие в волшебном мире со своими домашними животными. Франтишек любил жизнь, у него было много планов, вспоминает Алеш.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
14 ИЮЛЯ 2025
266
08:00
14 ИЮЛЯ 2025
619
18:45
13 ИЮЛЯ 2025
1368
15:00
13 ИЮЛЯ 2025
2013
13:00
13 ИЮЛЯ 2025
3546
09:00
12 ИЮЛЯ 2025
1701
19:30
11 ИЮЛЯ 2025
2044
10:30
11 ИЮЛЯ 2025
3504