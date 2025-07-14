В пруду под Прагой нашли утонувшего героя фильма, который получил главный приз кинофестиваля в Карловых Варах

Новости 420on 14 июля 2025 10:30 233

В воскресенье утром в пруду в деревне Огробец в районе Прага-Запад люди нашли мертвым Франтишека Клишика (62) — одного из близнецов, чья история запечатлена в документальном фильме «Лучше сойти с ума в дикой природе» (Raději zešílet v divočině). В субботу вечером фильм получил главный приз «Хрустальный глобус» на 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах (KVIFF).