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В пруду под Прагой нашли утонувшего героя фильма, который получил главный приз кинофестиваля в Карловых Варах

Новости 420on
14 июля 2025
10:30
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В воскресенье утром в пруду в деревне Огробец в районе Прага-Запад люди нашли мертвым Франтишека Клишика (62) — одного из близнецов, чья история запечатлена в документальном фильме «Лучше сойти с ума в дикой природе» (Raději zešílet v divočině). В субботу вечером фильм получил главный приз «Хрустальный глобус» на 59-м Международном кинофестивале в Карловых Варах (KVIFF).
О личности утонувшего первым сообщила газета «Metro». Novinky информацию подтвердил публицист Алеш Палан, автор одноименной книги, по которой был снят фильм «Лучше сойти с ума в дикой природе».

Тело было обнаружено случайным прохожим в воскресенье около половины девятого утра. «На линию экстренной помощи поступило сообщение о том, что в воде найден мертвый мужчина. На место мы направили, в частности, водолазов из речного отдела и из оперативной группы», — сообщила в воскресенье Novinky пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерева.

На месте вместе с полицейскими работали пожарные и спасатели. В воскресенье утром информация о личности погибшего отсутствовала, но днем она стала более доступной. «Это мужчина 1963 года рождения», — сообщила Рихтерева. Этот год рождения соответствует дате рождения Клишика.

Документальный фильм «Лучше сойти с ума в дикой природе», снятый словацким режиссером Миро Ремо, рассказывает о своеобразных отшельниках из Шумской горы. Его проводниками являются близнецы Франтишек и Ондрей Клишики — вечные дети, живущие в волшебном мире со своими домашними животными. Франтишек любил жизнь, у него было много планов, вспоминает Алеш.
Карловы Вары фестиваль Чехия полиция
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