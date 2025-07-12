Четверть чехов уже занимается волонтерством, ежегодно эта помощь оценивается в десятки миллиардов
12 июля 2025
13:00
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Помогать другим в свободное время становится все более популярным «хобби» в Чехии. Новый обширный отчет описывает, как такая деятельность помогает.
В прошлом году чехи и чешки без права на вознаграждение проработали для людей вне своего дома и семьи, для уязвимых групп и для природы в общей сложности около 95 тысяч полных рабочих дней, что в совокупности составило более 34 миллиардов крон. Эти данные подсчитали социологи агентства STEM для исследования «Индекс солидарности». По их данным, в прошлом году в какой-то мере каждый третий взрослый участвовал в помощи без права на вознаграждение.
Около половины этого объема добровольной помощи чехи оказали в рамках организаций, которые координируют усилия, или в рамках каких-либо сообществ. Столь же большой объем приходится на неформальную и гораздо более трудно поддающуюся описанию помощь людям или природе в окрестностях. «Наиболее частыми координаторами организованного волонтерства являются некоммерческие организации, которые обеспечили волонтерскую работу на сумму около десяти миллиардов. Чаще всего это была работа для общественных организаций и спортивных клубов», — говорится в исследовании.
Лидерами в сфере пожертвований в Чехии являются физические лица. За год они жертвуют почти пятнадцать миллиардов, компании вносят чуть меньше половины этой суммы — примерно шесть миллиардов. Таким образом, согласно исследованию, общий объем пожертвований в Чехии в настоящее время превышает двадцать миллиардов крон, что соответствует примерно 0,3 процента ВВП.
Исследователи отмечают, что в течение года финансовую помощь оказала почти половина взрослых — преобладает одноразовая, спонтанная помощь. Регулярно, например, по постоянному поручению, вносит взносы более пятой части людей.
Люди любят помогать
В настоящее время волонтерство в Чехии является совершенно обычным явлением. За последние четыре недели около четверти опрошенных взрослых участвовали в волонтерской деятельности.
В рамках волонтерской деятельности для некоммерческих организаций люди чаще всего участвуют в работе уже упомянутых общественных организаций и спортивных клубов, а также в добровольной пожарной охране. Наряду с некоммерческими организациями, важной составляющей организованного волонтерства в стране являются неформальные, например, соседские сообщества.
Среди видов деятельности, которыми занимаются организованные волонтеры, наиболее распространены ручной труд и техническое обслуживание. Далее по частоте следуют различные координационно-организационные мероприятия, а также непосредственная работа с клиентами. Что касается прямой неорганизованной помощи, люди обычно помогают в своем районе, например, присматривают за детьми или выгуливают собак, убирают общественные места или делают покупки для пожилых людей.
Преодоление социальных барьеров
Почему чехи так много помогают? Директор по исследованиям STEM Яромир Мазак не имеет однозначного ответа на этот вопрос. «Чехи очень активны. Мы видели это во время войны на Украине, но также, например, во время пандемии COVID-19 или торнадо в Моравии, а также во время наводнений».
По его мнению, это интересный парадокс, потому что чехи известны очень низким уровнем межличностного доверия, который в Европейском союзе является одним из самых низких. «Мы говорим, что другим людям нельзя слишком доверять, но под этой скорлупой недоверия люди готовы помочь, когда действительно что-то происходит».
8 минут
По его мнению, это очень важно, потому что помогающие люди при этом выходят за пределы своих социальных пузырей. «Моменты, когда мы помогаем друг другу, наоборот, укрепляют доверие и могут помочь тому, как мы функционируем как общество», — добавляет Мазак.
Может показаться, что чехи не слишком активно участвуют в классическом волонтерстве, например, по сравнению с американцами, где это является совершенно обычной частью жизни большинства людей. Однако, по мнению Мазака, это несколько ошибочное мнение. Интересно, что значительная часть людей помогает в одной организации в течение очень долгого времени, часто более десяти лет, и помощь другим является для них важной частью их жизни.
Например, Ева Влахова много лет занимается волонтерством и сейчас вместе с 77 другими людьми помогает в Центральном военном госпитале в Праге. Клиенты доверяют волонтерам и охотно открываются им, рассказала Влахова.
Около половины этого объема добровольной помощи чехи оказали в рамках организаций, которые координируют усилия, или в рамках каких-либо сообществ. Столь же большой объем приходится на неформальную и гораздо более трудно поддающуюся описанию помощь людям или природе в окрестностях. «Наиболее частыми координаторами организованного волонтерства являются некоммерческие организации, которые обеспечили волонтерскую работу на сумму около десяти миллиардов. Чаще всего это была работа для общественных организаций и спортивных клубов», — говорится в исследовании.
Лидерами в сфере пожертвований в Чехии являются физические лица. За год они жертвуют почти пятнадцать миллиардов, компании вносят чуть меньше половины этой суммы — примерно шесть миллиардов. Таким образом, согласно исследованию, общий объем пожертвований в Чехии в настоящее время превышает двадцать миллиардов крон, что соответствует примерно 0,3 процента ВВП.
Исследователи отмечают, что в течение года финансовую помощь оказала почти половина взрослых — преобладает одноразовая, спонтанная помощь. Регулярно, например, по постоянному поручению, вносит взносы более пятой части людей.
Люди любят помогать
В настоящее время волонтерство в Чехии является совершенно обычным явлением. За последние четыре недели около четверти опрошенных взрослых участвовали в волонтерской деятельности.
В рамках волонтерской деятельности для некоммерческих организаций люди чаще всего участвуют в работе уже упомянутых общественных организаций и спортивных клубов, а также в добровольной пожарной охране. Наряду с некоммерческими организациями, важной составляющей организованного волонтерства в стране являются неформальные, например, соседские сообщества.
Среди видов деятельности, которыми занимаются организованные волонтеры, наиболее распространены ручной труд и техническое обслуживание. Далее по частоте следуют различные координационно-организационные мероприятия, а также непосредственная работа с клиентами. Что касается прямой неорганизованной помощи, люди обычно помогают в своем районе, например, присматривают за детьми или выгуливают собак, убирают общественные места или делают покупки для пожилых людей.
Преодоление социальных барьеров
Почему чехи так много помогают? Директор по исследованиям STEM Яромир Мазак не имеет однозначного ответа на этот вопрос. «Чехи очень активны. Мы видели это во время войны на Украине, но также, например, во время пандемии COVID-19 или торнадо в Моравии, а также во время наводнений».
По его мнению, это интересный парадокс, потому что чехи известны очень низким уровнем межличностного доверия, который в Европейском союзе является одним из самых низких. «Мы говорим, что другим людям нельзя слишком доверять, но под этой скорлупой недоверия люди готовы помочь, когда действительно что-то происходит».
8 минут
По его мнению, это очень важно, потому что помогающие люди при этом выходят за пределы своих социальных пузырей. «Моменты, когда мы помогаем друг другу, наоборот, укрепляют доверие и могут помочь тому, как мы функционируем как общество», — добавляет Мазак.
Может показаться, что чехи не слишком активно участвуют в классическом волонтерстве, например, по сравнению с американцами, где это является совершенно обычной частью жизни большинства людей. Однако, по мнению Мазака, это несколько ошибочное мнение. Интересно, что значительная часть людей помогает в одной организации в течение очень долгого времени, часто более десяти лет, и помощь другим является для них важной частью их жизни.
Например, Ева Влахова много лет занимается волонтерством и сейчас вместе с 77 другими людьми помогает в Центральном военном госпитале в Праге. Клиенты доверяют волонтерам и охотно открываются им, рассказала Влахова.
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