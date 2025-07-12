Четверть чехов уже занимается волонтерством, ежегодно эта помощь оценивается в десятки миллиардов

Новости 420on 12 июля 2025 13:00 144

Помогать другим в свободное время становится все более популярным «хобби» в Чехии. Новый обширный отчет описывает, как такая деятельность помогает.