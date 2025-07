Худшая ситуация за последние годы. Выпускникам сложнее найти работу из-за ИИ

По данным Indeed, в середине июня общее количество вакансий было на 5 % ниже, чем в конце марта. Более широкий рынок труда сталкивается с проблемами, связанными с повышением налогов для работодателей и увеличением минимальной заработной платы с апреля, пишет The Guardian.По сравнению с США и аналогичными странами Европы, Великобритания является отсталой экономикой. Согласно статистике, это единственная экономика , в которой количество вакансий меньше, чем до пандемии.Джек Кеннеди, главный экономист Indeed, заявил, что эти данные подчеркивают постепенное сокращение числа рабочих мест, а не общий спад на рынке труда.«Несмотря на то, что британский рынок труда пока остается стабильным, новые соискатели, особенно выпускники вузов, сталкиваются с трудностями при поиске первой работы», — сказал Кеннеди. «Это свидетельствует о более широкой тенденции, когда работодатели сохраняют существующих работников, в то время как начальные должности в специализированных профессиях, по мнению некоторых экспертов, особенно уязвимы под давлением искусственного интеллекта», — добавил он. Другими словами, компании все чаще начинают заменять младших сотрудников искусственным интеллектом.Сами оценки воздействия искусственного интеллекта на рынок труда значительно разнятся. Например, согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), эта технология может нарушить профессии белых воротничков, такие как юристы, административные работники или разработчики программного обеспечения.Международный валютный фонд, в свою очередь, оценивает, что до 60 % рабочих мест в развитых странах, таких как США и Великобритания, затронуты появлением искусственного интеллекта. Причем половина из них подвергается риску негативного воздействия искусственного интеллекта.Потенциальная потеря рабочих мест в частном секторе Великобритании может быть смягчена за счет создания новых рабочих мест благодаря искусственному интеллекту, заявил Институт Тони Блэра.Британский министр по технологиям Питер Кайл призвал сотрудников и компании не медлить с внедрением искусственного интеллекта. «Многие люди относятся к ней с опасениями, но как только они начинают ее действительно использовать, их отношение меняется — они обнаруживают, что это скорее радость, чем угроза. Искусственный интеллект на самом деле проще, чем думает большинство, и в то же время гораздо полезнее, чем они ожидают», — сказал он.«Сегодня нет ни одного человека, который не смог бы освоить навыки, необходимые для экономики следующих пяти лет. Если мы научимся работать с искусственным интеллектом вовремя, он может принести нам множество преимуществ. Но те, кто колеблется, рискуют остаться позади — и это меня беспокоит больше всего», — заключил он.