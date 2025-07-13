Худшая ситуация за последние годы. Выпускникам сложнее найти работу из-за ИИ

Новости 420on 13 июля 2025 13:00 722

Выпускники вузов Великобритании столкнулись с самой сложной ситуацией на рынке труда с 2018 года. Причиной является использование искусственного интеллекта (ИИ) для снижения затрат компаний. По сравнению с прошлым годом количество объявлений о вакансиях для выпускников сократилось на 33% и является самым низким за последние семь лет. Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы Indeed.