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Худшая ситуация за последние годы. Выпускникам сложнее найти работу из-за ИИ

Новости 420on
13 июля 2025
13:00
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Выпускники вузов Великобритании столкнулись с самой сложной ситуацией на рынке труда с 2018 года. Причиной является использование искусственного интеллекта (ИИ) для снижения затрат компаний. По сравнению с прошлым годом количество объявлений о вакансиях для выпускников сократилось на 33% и является самым низким за последние семь лет. Об этом свидетельствуют данные портала по поиску работы Indeed.
По данным Indeed, в середине июня общее количество вакансий было на 5 % ниже, чем в конце марта. Более широкий рынок труда сталкивается с проблемами, связанными с повышением налогов для работодателей и увеличением минимальной заработной платы с апреля, пишет The Guardian.

По сравнению с США и аналогичными странами Европы, Великобритания является отсталой экономикой. Согласно статистике, это единственная экономика, в которой количество вакансий меньше, чем до пандемии.

Джек Кеннеди, главный экономист Indeed, заявил, что эти данные подчеркивают постепенное сокращение числа рабочих мест, а не общий спад на рынке труда.

«Несмотря на то, что британский рынок труда пока остается стабильным, новые соискатели, особенно выпускники вузов, сталкиваются с трудностями при поиске первой работы», — сказал Кеннеди. «Это свидетельствует о более широкой тенденции, когда работодатели сохраняют существующих работников, в то время как начальные должности в специализированных профессиях, по мнению некоторых экспертов, особенно уязвимы под давлением искусственного интеллекта», — добавил он. Другими словами, компании все чаще начинают заменять младших сотрудников искусственным интеллектом.

Оценки воздействия ИИ разнятся

Сами оценки воздействия искусственного интеллекта на рынок труда значительно разнятся. Например, согласно исследованию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), эта технология может нарушить профессии белых воротничков, такие как юристы, административные работники или разработчики программного обеспечения.

Международный валютный фонд, в свою очередь, оценивает, что до 60 % рабочих мест в развитых странах, таких как США и Великобритания, затронуты появлением искусственного интеллекта. Причем половина из них подвергается риску негативного воздействия искусственного интеллекта.

Потенциальная потеря рабочих мест в частном секторе Великобритании может быть смягчена за счет создания новых рабочих мест благодаря искусственному интеллекту, заявил Институт Тони Блэра.

Британский министр по технологиям Питер Кайл призвал сотрудников и компании не медлить с внедрением искусственного интеллекта. «Многие люди относятся к ней с опасениями, но как только они начинают ее действительно использовать, их отношение меняется — они обнаруживают, что это скорее радость, чем угроза. Искусственный интеллект на самом деле проще, чем думает большинство, и в то же время гораздо полезнее, чем они ожидают», — сказал он.

«Сегодня нет ни одного человека, который не смог бы освоить навыки, необходимые для экономики следующих пяти лет. Если мы научимся работать с искусственным интеллектом вовремя, он может принести нам множество преимуществ. Но те, кто колеблется, рискуют остаться позади — и это меня беспокоит больше всего», — заключил он.
технологии образование
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