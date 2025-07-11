Чехи — хорошие пловцы, но опрометчивые и безответственные, говорит начальник водной спасательной службы
11 июля 2025
21:00
342
Ежегодно в Чехии в водохранилищах, реках и других водоемах тонет почти 200 человек. Последними жертвами стали девятилетняя девочка во Влтаве в Ческе-Будеевице и два юноши в плавательном бассейне в Раковнике. По словам главы водной спасательной службы в Долни-Влтавице у Липно Милана Букачка, чехи являются хорошими пловцами. Но они слишком рискуют.
Он говорит, что, возможно, даже больше, чем австрийцы. Часто им не хватает осторожности и ответственности. И нередки случаи, когда невнимательные матери теряют из виду своих детей. «К сожалению, это довольно частая ситуация. Мать беседует с кем-то на берегу, а ее двухлетний ребенок тем временем исчезает в воде. Он падает на мель, что, к счастью, замечает наша спасательница. Маленькие дети могут утонуть даже в воде глубиной полметра», — предупреждает Букачек.
По его словам, статистика трагична. «Действительно, около 200 человек — это катастрофа. Например, в соседней Австрии это около десяти человек в год. Причина, однако, не в том, что чехи плохо плавают, а в том, что, как подтверждают австрийцы, с которыми мы давно сотрудничаем, наши пловцы гораздо больше рискуют», — пояснил Букачек.
По мнению австрийских спасателей, чехи более смелые — и это касается как гор, так и природных водоемов. «Они часто переоценивают свои силы. Не учитывают изменение условий. Например, мужчина катается на воде 40 лет, но совершенно не учитывает, что на этот раз в русле гораздо более сильное течение. Спуск становится очень опасным, а он это игнорирует», — констатировал глава водных спасателей.
Особым случаем является спуск по Влтаве. «Не так уж редко можно увидеть семью, плывущую на водоспуск. В лодке сидят мать с отцом и двое маленьких детей. Ни у кого из них нет спасательных жилетов», — отметил Букачек.
На реке особенно опасны пороги, где люди могут попасть в водоворот, из которого трудно выплыть.
В этом сезоне водные спасатели Чешского Красного Креста в Чески-Крумлове, базирующиеся в Долни-Влтавице, провели целый ряд сложных операций. «Например, мы спасли молодого парня на паддлборде, которого ветер унес на километр от берега. Хотя вода была 24 градуса, стресс сделал свое дело, и он промерз. К счастью, на нем был спасательный жилет», — пояснил Букачек.
Прошлый год был скорее ниже среднего по печальной статистике: утонуло 157 человек, что на 25 меньше, чем в предыдущем году. Среди них было 13 детей. В статистике традиционно преобладают мужчины, и большинство случаев происходит на природных водоемах.
«Пловцы часто не учитывают, например, быстро меняющиеся погодные условия. Многие несчастные случаи происходят из-за употребления алкоголя», — перечисляет другие риски Букачек. Проблемой также является сильный ветер, который на больших водоемах вызывает образование больших волн. Но и засуха тоже доставляет проблемы. В последние дни спасатели вытаскивали из озера Липно парусник, который застрял на мелководье в нескольких сотнях метров от берега.
По его словам, статистика трагична. «Действительно, около 200 человек — это катастрофа. Например, в соседней Австрии это около десяти человек в год. Причина, однако, не в том, что чехи плохо плавают, а в том, что, как подтверждают австрийцы, с которыми мы давно сотрудничаем, наши пловцы гораздо больше рискуют», — пояснил Букачек.
По мнению австрийских спасателей, чехи более смелые — и это касается как гор, так и природных водоемов. «Они часто переоценивают свои силы. Не учитывают изменение условий. Например, мужчина катается на воде 40 лет, но совершенно не учитывает, что на этот раз в русле гораздо более сильное течение. Спуск становится очень опасным, а он это игнорирует», — констатировал глава водных спасателей.
Особым случаем является спуск по Влтаве. «Не так уж редко можно увидеть семью, плывущую на водоспуск. В лодке сидят мать с отцом и двое маленьких детей. Ни у кого из них нет спасательных жилетов», — отметил Букачек.
На реке особенно опасны пороги, где люди могут попасть в водоворот, из которого трудно выплыть.
В этом сезоне водные спасатели Чешского Красного Креста в Чески-Крумлове, базирующиеся в Долни-Влтавице, провели целый ряд сложных операций. «Например, мы спасли молодого парня на паддлборде, которого ветер унес на километр от берега. Хотя вода была 24 градуса, стресс сделал свое дело, и он промерз. К счастью, на нем был спасательный жилет», — пояснил Букачек.
Прошлый год был скорее ниже среднего по печальной статистике: утонуло 157 человек, что на 25 меньше, чем в предыдущем году. Среди них было 13 детей. В статистике традиционно преобладают мужчины, и большинство случаев происходит на природных водоемах.
«Пловцы часто не учитывают, например, быстро меняющиеся погодные условия. Многие несчастные случаи происходят из-за употребления алкоголя», — перечисляет другие риски Букачек. Проблемой также является сильный ветер, который на больших водоемах вызывает образование больших волн. Но и засуха тоже доставляет проблемы. В последние дни спасатели вытаскивали из озера Липно парусник, который застрял на мелководье в нескольких сотнях метров от берега.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
11 ИЮЛЯ 2025
528
10:30
11 ИЮЛЯ 2025
1482
09:30
11 ИЮЛЯ 2025
2128
08:00
11 ИЮЛЯ 2025
3669
21:00
10 ИЮЛЯ 2025
1340
18:30
10 ИЮЛЯ 2025
2328
18:00
10 ИЮЛЯ 2025
6301
16:30
10 ИЮЛЯ 2025
2579
15:00
10 ИЮЛЯ 2025
1200
13:30
10 ИЮЛЯ 2025
1588
12:00
10 ИЮЛЯ 2025
983