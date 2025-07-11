Чехи — хорошие пловцы, но опрометчивые и безответственные, говорит начальник водной спасательной службы

Новости и статьи 11 июля 2025 21:00 342

Ежегодно в Чехии в водохранилищах, реках и других водоемах тонет почти 200 человек. Последними жертвами стали девятилетняя девочка во Влтаве в Ческе-Будеевице и два юноши в плавательном бассейне в Раковнике. По словам главы водной спасательной службы в Долни-Влтавице у Липно Милана Букачка, чехи являются хорошими пловцами. Но они слишком рискуют.