Двадцать человек отравились алкоголем на кинофестивале в Карловых Варах. Инспекция провела проверки
12 июля 2025
15:00
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Двадцать случаев отравления алкоголем уже расследуют спасатели Карловых Вар во время международного кинофестиваля, который проходил на этой неделе. Шесть пациентов были несовершеннолетними. Проверки также выявили, что тринадцать заведений продавали алкоголь лицам моложе восемнадцати лет.
Медики чаще всего выезжали на вызовы во время торжественного открытия культурного мероприятия. Эту информацию подтвердил представитель региональной службы скорой помощи Радек Хес. «На данный момент во время фестиваля мы оказали помощь как минимум двадцати лицам с алкогольной интоксикацией», — сообщил он в четверг днем. Он добавил, что в шести случаях речь шла о несовершеннолетних.
Представители Чешской торговой инспекции сосредоточили свое внимание на продаже алкогольных напитков именно этой возрастной группе. Для этого они вышли на улицы с молодыми людьми, чтобы проверить, смогут ли они купить алкоголь. «Мы выявили нарушения в тринадцати случаях», — подытожил представитель инспекции Франтишек Котрба.
С вечера вторника инспекторы посетили 54 заведения. И в 22 из них обнаружили нарушения. Чаще всего предприятия не соблюдали заявленные объемы или вес. Наибольшая переплата составила более 50 крон.
Директор региональной инспекции Пльзеньского и Карловарского краев Ян Резач добавил, что пять раз было зафиксировано нарушение закона, когда продавец не сообщил потребителю цену, а в одном случае использовал непроверенные меры.
В общей сложности двадцать дел будут переданы в административный суд. «За менее серьезные нарушения мы наложили штрафы на сумму почти тридцать восемь тысяч крон», — сообщил Котрба.
Для сравнения, во время прошлогоднего международного кинофестиваля было проверено 76 заведений, проблемы были обнаружены в 40 из них, а в 26 продавцы продавали алкоголь лицам моложе восемнадцати лет.
Представители Чешской торговой инспекции сосредоточили свое внимание на продаже алкогольных напитков именно этой возрастной группе. Для этого они вышли на улицы с молодыми людьми, чтобы проверить, смогут ли они купить алкоголь. «Мы выявили нарушения в тринадцати случаях», — подытожил представитель инспекции Франтишек Котрба.
С вечера вторника инспекторы посетили 54 заведения. И в 22 из них обнаружили нарушения. Чаще всего предприятия не соблюдали заявленные объемы или вес. Наибольшая переплата составила более 50 крон.
Директор региональной инспекции Пльзеньского и Карловарского краев Ян Резач добавил, что пять раз было зафиксировано нарушение закона, когда продавец не сообщил потребителю цену, а в одном случае использовал непроверенные меры.
В общей сложности двадцать дел будут переданы в административный суд. «За менее серьезные нарушения мы наложили штрафы на сумму почти тридцать восемь тысяч крон», — сообщил Котрба.
Для сравнения, во время прошлогоднего международного кинофестиваля было проверено 76 заведений, проблемы были обнаружены в 40 из них, а в 26 продавцы продавали алкоголь лицам моложе восемнадцати лет.
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