Двадцать человек отравились алкоголем на кинофестивале в Карловых Варах. Инспекция провела проверки

Новости 420on 12 июля 2025 15:00 724

Двадцать случаев отравления алкоголем уже расследуют спасатели Карловых Вар во время международного кинофестиваля, который проходил на этой неделе. Шесть пациентов были несовершеннолетними. Проверки также выявили, что тринадцать заведений продавали алкоголь лицам моложе восемнадцати лет.