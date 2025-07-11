



Президент Украины Владимир Зеленский, как и президент Чешской Республики Петр Павел, призвал разработать современный аналог Плана Маршалла — той масштабной инициативы, которая помогла построить разрушенную Европу после Второй мировой войны. По словам Зеленского, восстановление Украины — это не только вопрос национального возрождения, но и стратегическая инвестиция в будущее Европы, ее безопасность, экономическую устойчивость и стабильность границ.

Отдельные страны-партнеры должны сосредоточить помощь на тех направлениях, где обладают наибольшей экспертизой. В первую очередь финансовые и политические усилия будут направлены на те украинские регионы, которые сильнее всего пострадали от боевых действий и одновременно имеют потенциал стать локомотивами возрождения.









Чешская Республика уже сформировала свои приоритеты в этом процессе. В центре внимания — Днепропетровская и Харьковская области. Чехия планирует инвестировать в проекты по обеспечению населения доступом к питьевой воде, развитию децентрализованных энергетических систем и поддержанию основных государственных услуг в условиях войны. Среди реализуемых — поставка когенерационных установок для производства тепла и электроэнергии.

Недавно Прага подтвердила и сотрудничество с Тайванем в рамках гуманитарной помощи Украине. Совместный проект обеспечит чистой питьевой водой более 380 000 человек в Днепропетровской области, что особенно актуально на фоне регулярных атак по критической инфраструктуре.









Финансовые потоки идут и по линии Европейского союза. В марте этого года Министерство иностранных дел Чехии сообщило, что страна получит из европейского бюджета 188 миллионов евро (порядка 4,6 миллиарда крон) для участия чешских компаний. Эти средства предназначены для инвестиционных гарантий, кредитных программ и комбинированных схем с грантами. Особое внимание уделено проектам в области критически важной инфраструктуры и модернизации шести украинских больниц.





На международной конференции по восстановлению Украины в Риме представители ведущих европейских стран подтвердили свою приверженность дальнейшей поддержке Киева. Лидеры отметили: Украина не останется один на один с агрессором, международное сообщество продолжит оказывать военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также усилит давление на Россию с целью вынудить ее сесть за стол мирных переговоров.







Как только условия мира будут согласованы, послевоенная отстройка должна начаться без задержек. Это станет мощным сигналом для бизнес -сообщества и гарантийных агентств, что инвестиции в Украину получат политические участие и защиту.

На конференции был представлен план из 11 пунктов, в основу которого заложено создание глобального политического альянса с участием стран ЕС и демократических партнеров. Центральная идея — участие должны принимать государства, которые последовательно поддерживали Украину на протяжении всей войны. Зеленский подчеркнул: ни одна страна, занимавшая двусмысленную или пророссийскую позицию, включая Китай, не должна получить преимущество или инвестиционные возможности за счет тех, кто проявил солидарность с начала вторжения.









«Это не региональный конфликт , а принципиальный вопрос защиты международного права, государственного суверенитета и территориальной целостности», — подчеркивают участники.





Отдельно было отмечено, что, несмотря на некоторые расхождения в подходах между США и европейскими странами, стратегическое партнерство остается приоритетом. Американская экономика , а также заключенные соглашения о разработке полезных ископаемых в Украине неизбежно станут частью общей стратегии.

В Чехии подчеркивают: участие максимально широкого круга демократических стран необходимо, чтобы восстановление Украины стало не только гуманитарным, но и экономическим проектом, гарантирующим долгосрочную безопасность на всем Европейском континенте.