Выборы в июне выиграла бы партия ANO, SPOLU ослабнет, показывает опрос Median

Новости 420on 12 июля 2025 09:00 29

Выборы в Палату депутатов в июне выигралао бы движение ANO. На втором месте с 19% оказалась коалиция SPOLU (ODS, KDU-ČSL и TOP 09). Кандидат от SPD при поддержке других партий занял бы третье место с 14%. Пятипроцентный барьер преодолели бы еще STAN, Пираты, Stačilo! и Motoristé sobě. Опрос проводился в момент, когда разразился скандал с биткойнами, связанный с бывшим министром юстиции Павлом Блажеком (ODS).