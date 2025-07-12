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Выборы в июне выиграла бы партия ANO, SPOLU ослабнет, показывает опрос Median

Новости 420on
12 июля 2025
09:00
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Выборы в Палату депутатов в июне выигралао бы движение ANO. На втором месте с 19% оказалась коалиция SPOLU (ODS, KDU-ČSL и TOP 09). Кандидат от SPD при поддержке других партий занял бы третье место с 14%. Пятипроцентный барьер преодолели бы еще STAN, Пираты, Stačilo! и Motoristé sobě. Опрос проводился в момент, когда разразился скандал с биткойнами, связанный с бывшим министром юстиции Павлом Блажеком (ODS).
Прогнозируемый результат лидера движения ANO по сравнению с маем не изменился, практически неизменной в июне осталась и поддержка SPD, в списке кандидатов которой должны появиться представители PRO, Svobodných и Trikolory. Поддержка коалиции SPOLU снизилась за месяц на два процентных пункта, а движение STAN, за которое проголосовали бы девять процентов избирателей, потеряло полтора процентных пункта.

Пираты обогнали движение Stačilo!, которое упало до пяти с половиной процентов. В палату депутатов с таким же результатом прошли бы и Motoristé, которые по сравнению с маем улучшили свой результат на два с половиной процента. По данным других агентств, оба движения в течение длительного времени находятся на уровне около пяти процентов, необходимом для прохождения в нижнюю палату парламента. Ниже этого порога остаются «Přísaha», которой модель Median присвоила два с половиной процента, Социал-демократы (SOCDEM) с поддержкой в один с половиной процента, а также другие партии и движения.

Партии нынешней правящей коалиции получили бы 60 мандатов

Согласно расчетам Median, в 200-местной палате ANO получила бы 69 мандатов, SPOLU — 41, SPD с поддержкой других партий — 30, Starostové — 19, Piráti — 17, Stačilo! и Motoristé — по 12 депутатов.

Партии нынешней правительственной коалиции, то есть SPOLU и STAN, получили бы в общей сложности 60 мандатов. Сейчас они имеют большинство в 104 голоса. «Возможная коалиция ANO и SPOLU должна была бы иметь большинство в 110 депутатов. Другие коалиции большинства должны были бы состоять из трех и более партий», — констатировали аналитики Median.

Согласно опросу, в июньских выборах в Палату депутатов примут участие 59% респондентов, из них 48% — обязательно, а еще 11% — рассматривают такую возможность. Готовность пойти на выборы по сравнению с предыдущим опросом выросла на шесть процентных пунктов. Однако она была бы ниже фактической явки на последних выборах в Палату депутатов в октябре 2021 года, которая составила более 65 процентов.

В ходе опроса, проведенного с 1 по 30 июня, Median опросил 1022 человека в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет плюс-минус полпроцента для небольших партий и до 3,5 процентных пункта для крупнейших политических сил.
выборы Чехия
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