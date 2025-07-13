Премьер Чехии попросил Роберта Фицо не блокировать антироссийские санкции ЕС
13 июля 2025
18:45
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Премьер-министр Петр Фиала (ODS) попросил председателя правительства Словакии Роберта Фицо не блокировать на уровне Европейского союза подготовленный 18-й пакет антироссийских санкций. В письме, текст которого имеется в распоряжении ČTK, он указал, что это важно не только из-за украинских гражданских лиц, которые сталкиваются с все более сильными российскими бомбардировками, но и в связи с общей историей и болезненным опытом агрессивной политики Москвы и оккупации.
Словакия ставит условием своего согласия с 18-м пакетом санкций ЕС против Москвы за ее продолжающуюся агрессию против Украины решение своих опасений, например, относительно будущих поставок газа. Для утверждения санкций необходимо единодушное согласие стран-членов европейского блока. В субботу Фицо заявил, что хочет, чтобы его страна до вторника достигла соглашения с ЕС по требованиям Братиславы к плану Европейской комиссии по постепенному прекращению импорта российского газа в ЕС до конца 2027 года. Если Словакия получит минимальные гарантии в этом вопросе, ЕС сможет приступить к голосованию по новому пакету санкций, сказал он.
Фиала в письме отмечает, что во время видеоконференции с представителями западных стран и международной конференции по восстановлению Украины в Риме на этой неделе было ясно видно, что Словакия, блокируя пакет санкций, все больше изолируется. Он попросил Фицо и его правительство разблокировать ситуацию.
«Не только из-за украинских мирных жителей, которые сталкиваются с все более сильными бомбардировками со стороны России. У нас общая история, а также общий болезненный опыт агрессивной политики Москвы и оккупации, санкционированной кремлевским режимом. Ведь мы заинтересованы в обеспечении безопасности наших стран и наших граждан. Сотрудничество государств в рамках ЕС и НАТО является для этого основным условием», — отметил он.
Фиала подтвердил отправку письма в ответ на запрос ČTK. «Учитывая исключительно тесные отношения между нашими странами, я попросил его пересмотреть позицию Словакии в отношении 18-го пакета санкций и внести свой вклад в сохранение единства и решимости, с которыми демократический мир противостоит российской агрессии. Я верю, что именно Словакия, как наш ближайший партнер в регионе, учтет ответственность перед общими европейскими ценностями свободы, безопасности и солидарности», — заявил он.
Из-за позиции Словакии ЕС неоднократно откладывал голосование по 18-му пакету санкций. Например, немецкий канцлер Фридрих Мерц в четверг в своем выступлении на конференции по помощи Украине в Италии сказал, что для утверждения новых антироссийских санкций не хватает согласия только одного члена ЕС. В то же время он призвал Фица не блокировать новые санкции.
Фиала в письме отмечает, что во время видеоконференции с представителями западных стран и международной конференции по восстановлению Украины в Риме на этой неделе было ясно видно, что Словакия, блокируя пакет санкций, все больше изолируется. Он попросил Фицо и его правительство разблокировать ситуацию.
«Не только из-за украинских мирных жителей, которые сталкиваются с все более сильными бомбардировками со стороны России. У нас общая история, а также общий болезненный опыт агрессивной политики Москвы и оккупации, санкционированной кремлевским режимом. Ведь мы заинтересованы в обеспечении безопасности наших стран и наших граждан. Сотрудничество государств в рамках ЕС и НАТО является для этого основным условием», — отметил он.
Фиала подтвердил отправку письма в ответ на запрос ČTK. «Учитывая исключительно тесные отношения между нашими странами, я попросил его пересмотреть позицию Словакии в отношении 18-го пакета санкций и внести свой вклад в сохранение единства и решимости, с которыми демократический мир противостоит российской агрессии. Я верю, что именно Словакия, как наш ближайший партнер в регионе, учтет ответственность перед общими европейскими ценностями свободы, безопасности и солидарности», — заявил он.
Из-за позиции Словакии ЕС неоднократно откладывал голосование по 18-му пакету санкций. Например, немецкий канцлер Фридрих Мерц в четверг в своем выступлении на конференции по помощи Украине в Италии сказал, что для утверждения новых антироссийских санкций не хватает согласия только одного члена ЕС. В то же время он призвал Фица не блокировать новые санкции.
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