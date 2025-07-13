Премьер Чехии попросил Роберта Фицо не блокировать антироссийские санкции ЕС

Новости 420on 13 июля 2025 18:45 730

Премьер-министр Петр Фиала (ODS) попросил председателя правительства Словакии Роберта Фицо не блокировать на уровне Европейского союза подготовленный 18-й пакет антироссийских санкций. В письме, текст которого имеется в распоряжении ČTK, он указал, что это важно не только из-за украинских гражданских лиц, которые сталкиваются с все более сильными российскими бомбардировками, но и в связи с общей историей и болезненным опытом агрессивной политики Москвы и оккупации.