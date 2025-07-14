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Американские пошлины могут замедлить рост чешской экономики на один процент

Новости и статьи
14 июля 2025
16:30
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Введение Соединёнными Штатами Америки 30-процентной пошлины на импорт европейских товаров может замедлить рост экономики Чехии примерно на один процентный пункт. При этом эксперты подчёркивают высокую неопределённость ситуации, в том числе из-за возможных ответных мер со стороны Европейского союза.
Как отмечает аналитик ČSOB Доминик Русинко, предварительные расчёты показывают, что в случае введения пошлины рост чешского ВВП в этом и следующем году может снизиться кумулятивно на один процентный пункт. Однако этот показатель может колебаться от 0,5 до 2% в зависимости от характера и масштаба возможной ответной реакции Брюсселя. Скорее всего, будут введены целевые тарифы на отдельные отрасли и конкретные товары, которые особенно чувствительны для администрации Трампа.

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда оценивает возможный ущерб в размере 0,8% за год. По его словам, угроза масштабной торговой войны уже начала негативно сказываться на чешской экономике в первом полугодии 2025 года.

В то же время аналитики напоминают, что введение новых процентов пока остаётся под вопросом. Президент США Дональд Трамп уже дважды откладывал их запуск, и ситуация может повториться. 

В настоящее время уже действуют американские пошлины в размере 25% на импорт европейских автомобилей и автозапчастей, а также 50% на сталь и алюминий. Для Европейского союза особенно важны тарифы на автомобильную промышленность, так как США остаются вторым по величине рынком сбыта для европейских автопроизводителей.

На данный момент решение США о введении новых правил остаётся неопределённым, а их возможное влияние на чешскую экономику напрямую связано с дальнейшими шагами Вашингтона и Брюсселя.
экономика Чехия США
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