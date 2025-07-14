Агрессия среди детей в Чехии растёт: увеличилось число изнасилований, убийств и угроз
14 июля 2025
19:30
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В Чехии фиксируется тревожный рост детской и подростковой преступности. По данным полиции и прокуратуры, за последние годы увеличилось количество тяжких преступлений, совершённых несовершеннолетними — включая убийства, изнасилования и угрозы. Причём речь идёт как о подростках в возрасте от 15 до 18 лет, так и о детях младше 15 лет.
Если в 2023 году в Чехии по обвинению в убийстве проходили четверо несовершеннолетних, то в прошлом году таких случаев стало уже десять. Более того, зафиксированы шесть убийств, совершённых детьми до 15 лет. В подобных случаях уголовное наказание не применяется — согласно чешскому законодательству, дети младше 15 лет не проходят через суд за совершение преступления, даже столь тяжкого.
По данным полиции, общее количество раскрытых преступлений с участием несовершеннолетних продолжает расти. Например, если десять лет назад дети совершили три убийства, то в прошлом году — уже восемь. Аналогичная динамика наблюдается и в других категориях тяжких преступлений.
Так, в 2014 году несовершеннолетние совершили 45 изнасилований, а в прошлом — уже 58. Особенно тревожен рост преступлений среди детей младше 15 лет: количество изнасилований в этой возрастной группе выросло с 20 до 26 случаев. Число умышленных причинений вреда здоровью среди них увеличилось с 80 до 90.
Влияние семьи и психического здоровья
По словам главного государственного прокурора Чехии Ленки Брадачовой, усиливается не только физическое насилие, но и агрессивное поведение в интернете — речь о травле, угрозах, публикации ненавистнических комментариев, а также одобрении трагических событий, например стрельбы в здании философского факультета Карлова университета в Праге.
Свою роль играет и межпоколенческая передача агрессии. В Чехии каждая третья женщина имеет опыт домашнего насилия, причём в половине случаев в семьях одновременно воспитываются дети.
Проблема усугубляется ухудшением психического состояния молодёжи. Согласно совместному исследованию Чешской школьной инспекции и Национального института психического здоровья, до 40% учеников девятых классов в стране страдают от умеренной или тяжёлой депрессии, а 30% — от выраженной тревожности.
Социальные сети — фактор риска
В числе главных причин роста насилия эксперты называют дефицит доступной психологической и психиатрической помощи, нерешённые случаи травли в школах, дефицит безопасного общения со сверстниками, влияние соцсетей и неудачи в воспитательных механизмах.
Особое внимание уделяется влиянию социальных сетей, которые способствует радикализации и транслируют нездоровые модели поведения.
Что предлагают власти
В июне правительство Чехии утвердило программу «Безопасное детство», предполагающую круглосуточную работу телефонной линии доверия для детей и создание в каждом крае страны специализированных центров психического здоровья для несовершеннолетних.
Тем временем обсуждаются меры регулирования соцсетей на уровне Европейского союза. Так, в июне президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет, а в случае отсутствия согласия внутри ЕС пообещал ввести такие ограничения во Франции в одностороннем порядке. Поводом послужило убийство в Ножане (восток Франции), где 14-летний подросток зарезал воспитательницу.
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