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Две пятых чехов ожидают вмешательства России и ЕС в парламентские выборы — опрос CEDMO

Новости и статьи
14 июля 2025
18:00
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Согласно июньскому опросу Центральноевропейской обсерватории цифровых медиа (CEDMO), две пятых граждан Чехии считают вероятным попытки вмешательства в предстоящие осенние выборы в Палату депутатов со стороны России, примерно столько же опасаются аналогичных действий от Европейского союза. Возможное влияние США ожидают 29% опрошенных.
Исследование проводилось в июне 2025 года, участие в нём приняли 2856 респондентов из Чехии. Его результаты также позволяют сравнить настроения жителей Польши и Словакии.

Россия и ЕС — основные опасения чехов
По данным опроса, 42% чехов полагают, что Россия попытается повлиять на исход выборов в Чехии, 41% — что аналогичные попытки предпримет Европейский союз. Схожие настроения зафиксированы и в Польше, где исследование проходило вскоре после второго тура президентских выборов. Там 47% граждан выразили обеспокоенность возможным вмешательством со стороны России, 39% — ЕС, а 35% — США.

Словакия опасается прежде всего ЕС
Словацкие респонденты продемонстрировали иное распределение опасений. Наиболее вероятным источником вмешательства в выборы, по их мнению, является Европейский союз — так считают 46% опрошенных. Далее следуют США (39%) и лишь затем — Россия (38%).

Динамика по сравнению с прошлым годом
Текущие данные среди чехов практически не изменились. Наиболее заметное изменение наблюдается в Польше: доля тех, кто опасается вмешательства России, снизилась с 63% в прошлом году до 47% в нынешнем. В Словакии, напротив, за этот период немного выросла доля граждан, ожидающих вмешательства со стороны ЕС.

Очередные выборы в Палату депутатов Парламента Чехии, по итогам которых будет сформировано новое правительство, запланированы на начало октября 2025 года. В Польше и Словакии парламентские выборы должны пройти в установленные сроки осенью 2027 года.

Опрос CEDMO проводится на регулярной основе и отслеживает отношение граждан к информационным манипуляциям, дезинформации и попыткам внешнего вмешательства в Центральной Европе.
политика Опрос общественного мнения Чехия Словакия Польша
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