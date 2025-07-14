Две пятых чехов ожидают вмешательства России и ЕС в парламентские выборы — опрос CEDMO

Исследование проводилось в июне 2025 года, участие в нём приняли 2856 респондентов из Чехии. Его результаты также позволяют сравнить настроения жителей Польши и Словакии.





Россия и ЕС — основные опасения чехов





По данным опроса, 42% чехов полагают, что Россия попытается повлиять на исход выборов в Чехии, 41% — что аналогичные попытки предпримет Европейский союз. Схожие настроения зафиксированы и в Польше, где исследование проходило вскоре после второго тура президентских выборов. Там 47% граждан выразили обеспокоенность возможным вмешательством со стороны России, 39% — ЕС, а 35% — США

Словакия опасается прежде всего ЕС





Словацкие респонденты продемонстрировали иное распределение опасений. Наиболее вероятным источником вмешательства в выборы , по их мнению, является Европейский союз — так считают 46% опрошенных. Далее следуют США (39%) и лишь затем — Россия (38%).

Динамика по сравнению с прошлым годом

Текущие данные среди чехов практически не изменились. Наиболее заметное изменение наблюдается в Польше: доля тех, кто опасается вмешательства России, снизилась с 63% в прошлом году до 47% в нынешнем. В Словакии, напротив, за этот период немного выросла доля граждан, ожидающих вмешательства со стороны ЕС.





Очередные выборы в Палату депутатов Парламента Чехии, по итогам которых будет сформировано новое правительство, запланированы на начало октября 2025 года. В Польше и Словакии парламентские выборы должны пройти в установленные сроки осенью 2027 года.





Опрос CEDMO проводится на регулярной основе и отслеживает отношение граждан к информационным манипуляциям, дезинформации и попыткам внешнего вмешательства в Центральной Европе.