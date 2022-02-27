«Теперь у нас развязаны руки». Мнение Центра по борьбе с терроризмом в Чехии

«Россия уже несколько лет ведет против нас информационную войну. Настал переломный момент», — говорит глава Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. Подробнее читайте в статье.

Фото: Глава СTHH рассказал подробности в интервью

В последние недели Центр по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами (CTHH) пытался привлечь внимание общественности к дезинформации об Украине с помощью Твиттера.

Глава СTHH рассказал подробности в интервью Seznam Report, цитаты из которого приводим ниже.

О системе борьбы с дезиформацией в Чехии:

«Спорный вопрос дезинформации систематически замалчивается. Чтобы эта информация никуда не распространялась, чтобы об этом не говорили и не предпринимали практические политические шаги», — говорит Бенедикт Вангели, добавляя: «Вот почему у нас сегодня в Чешской Республике нет развитой системы по борьбе с дезинформацией. Так было. Сейчас это изменилось».

На вопрос, находимся ли мы в информационной войне:

«После того, что произошло в Украине, я думаю, что мы явно находимся в информационной войне. Другой вопрос — с каких пор. Я бы охарактеризовал это так: информационная война является частью более широкой концепции войны гибридной, но понятно, что Россия ведет с нами войну уже давно, в том числе и информационную. Они об этом знают, так как сами ее и начали. И нам трудно признать — надеюсь, мы признаем это сейчас, — что мы давно находимся в информационной войне с Россией».

«Это проявлялось как в информационном воздействии, так и в тесно связанных с ним, так называемых, операциях влияния».

«Речь идет о работе различных официальных или неофициальных источников, распространяющих нарративы, которые бы направляли наши мнения так, как хочет Кремль. А операции влияния традиционно включают в себя попытки склонить политическую и экономическую элиты к действиям, поддерживающим политику Кремля в этой стране».

О примерах, как сейчас выглядит дезинформационная кампания в Чехии:

«Тенденция ясна. Есть такие случаи, которые может распознать каждый, такие как названия различных групп в Facebook. Изначально они освещали тему ковида, а теперь сменили тему. Такие группы утверждали, что их единственный интерес — это свобода и проблема ковида. Но вдруг переключились на внешнюю политику безопасности и интересуются геополитической ориентацией Европы и Чехии. Это очевидно каждому. Когда некоторые группы с темой «ковид» на Facebook вдруг переименовываются «За мир» и так далее, то это служит доказательством — мотив тут явно финансовый. Они зарабатывают на том, что есть группа людей, которые заходят на Facebook и готовы отправлять деньги на счета и поддерживать этих людей финансово».

Эти люди как-то связаны с Россией?

«Для большинства из них их ориентация идеологическая, антисистемная и антидемократическая. Если копнуть глубже, то некоторые действительно идеологически ориентированы, они действительно антидемократичны, а кто является ближайшей альтернативой демократии? Россия. А есть и другие, которые на этом зарабатывают. И они спокойно переключаются с псевдоконсерватизма на борьбу за свободу против ковида, а потом спокойно переключаются на явную пророссийскую пропаганду, потому что знают, что у их сторонников такая направленность».

«Очень сложно сказать, что контролируется, а что не контролируется напрямую из России. Домашняя экосистема настолько развита, что достаточно небольшого импульса, который зачастую даже не приходится контролировать в дальнейшем. Система может внести свой вклад в то, что нужно Кремлю, в качестве информационной поддержки».

«Система распоряжений для русских СМИ, которые бы распределили информацию дальше, пока не затронет другие страны, выстраивалась годами. Это означает, что в результате часто нет необходимости в прямом указе или финансировании. Как только Кремль поднимет какую-то большую тему, то они присоединятся».

«Они сосредоточатся на том, чтобы транслировать практически все, что скажет Кремль. Если Кремль вдруг изменит свой тон на миротворческий, эти тоже станут миротворцами. Неважно. Проявив некоторую изобретательность, они просто будут придерживаться того, что заявляет Кремль».





О том, почему CTHH возобновил публичное общение через Твиттер только сейчас:

«Я хотел бы указать, что круг обязанностей CTHH, намного больше, чем борьба с дезинформацией. Есть ряд других тем, которые мы затрагиваем. Как с видимыми действиями и с теми, которые не видны. Большую часть того, что мы делаем, никто не видит и не интересуется ею».

Бенедикта Вангели также упоминает о том, с момента из возникновения в 2017 году неоднозначная тема дезинформации систематически замалчивалась. По политическим причинам не было возможности обнародовать некоторую информацию. Он второй раз подчеркнул, что общение с общественностью не является их первоочередной задачей. Основная задача — стратегический анализ разработки политики в сфере внутренней безопасности по темам, связанным с угрозой национальной безопасности.

«Теперь у нас развязаны руки, чтобы честно сообщать о том, что мы видим, и называть эти вещи в нашем Твиттере. Но мы, конечно, не главный и не единственный коммуникатор. Мы являемся неким дополнением, которое может систематически отслеживать дезинформацию внутри государства. Посмотрим, какие будут следующие шаги по наращиванию потенциала в других структурах, по налаживанию какой-то системы работы. В четверг премьер-министр говорил о создании координатора политики по борьбе с дезинформацией».

О долгосрочных целях информационной деятельности Кремля:

«Долгосрочная цель информационной деятельности Кремля — ослабление демократии и Запада в целом до такой степени, чтобы это вообще не было привлекательной альтернативой для народа России. То же самое и с зарождающейся демократией в Украине. Это огромный негативный пример, который угрожал бы внутренней стабильности России как авторитарного государства. Это одно. А во-вторых, Западу нужно быть слабым, чтобы Кремлю не приходилось опасаться его позиции в военном отношении и в плане безопасности. Такова долгосрочная цель — остаться у власти, но не в демократическом, а в авторитарном государстве».



Полностью статью на чешском языке читайте в источнике: seznamzpravy.cz