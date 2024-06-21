ЕС подтвердил передачу Украине 1,4 млрд евро замороженных российских активов

До сих пор платежи блокировались Венгрией, но, согласно анализу юристов Совета ЕС, Будапешт не может остановить отправку денег. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто уже сообщил агентству Reuters, что юридическая команда Венгрии изучает возможность оспорить это решение.



«Существует юридическая процедура, позволяющая избежать любого блокирования», — сказал Боррелл перед встречей. «Теперь мы будем двигаться быстрее, не сталкиваясь с этой блокировкой», — сказал он журналистам после встречи.



Боррелл сказал, что президент России Владимир Путин ездит везде, где только может, чтобы получить больше оружия для своей страны. Глава дипломатии ЕС имел в виду поездки Путина в КНДР и Вьетнам. «Он готовится к длительной войне, и поэтому нам также нужно больше поддерживать Украину», — добавил Боррелл.



Что касается доходов, то глава дипломатии ЕС рассказал о том, что на этот год в общей сложности будет выделено 2,5 миллиарда евро (62,4 миллиарда крон). Ожидается, что часть этих денег поступит в Украину уже на следующей неделе, в начале июля, а остальная часть — несколькими неделями позже.



В конце мая страны-члены ЕС уже подтвердили, что средства, полученные от замороженных в Европе российских активов, будут направлены на нужды Киева. Девяносто процентов средств должны пойти на закупку оружия для Украины через так называемый Европейский фонд мира (EPF), а остальные десять процентов будут перечислены в бюджет ЕС и использованы для восстановления Украины.



Однако платежи через EPF были заблокированы Венгрией. Юридическая служба Совета ЕС заявила, что Будапешт не может остановить платежи, поскольку уже воздержался от голосования. Кроме того, это лишь последнее решение в ряду решений о том, как будут использоваться эти средства, не являющиеся деньгами европейских налогоплательщиков, поэтому единогласие для голосования не требуется. Как отмечают многие страны, это не деньги налогоплательщиков ЕС, а деньги России.