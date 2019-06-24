День налоговой свободы: чехи рассчитались с государством

Пока четверть миллиона человек протестовали на Летне, в Чехии незаметно наступил День налоговой свободы. По данным компании Deloitte, в 2019 году он выпал на 23 июня.

Считается, что до этого дня жители страны трудились на нужды правительства, государственных и общественных учреждений, а остальную часть года будут зарабатывать на себя: зарплата теперь полностью зачисляется на счет гражданина.

Таким образом, чехи отработали на государство 174 дня — на день меньше, чем годом ранее. Примерно столько, сколько гражданам Чешской Республики, пришлось трудиться на государство жителям Германии и Словении. Больше всего времени на это уйдет у французов, а быстрее всего отработали «повинность» в Румынии и Болгарии.

«В 2019 году общая налоговая нагрузка в чешской экономике немного снизилась. Этому помог перевод некоторых категорий товаров и услуг на пониженную ставку НДС. Также изменился целый ряд параметров налога на прибыль для физических лиц», — пояснил ведущий экономист Deloitte Давид Марек. В то же время он обратил внимание на то, что в глобальном плане налоговая нагрузка в Чехии растет: согласно индексу налоговой свободы, Чешская Республика уже находится в верхней части списка стран Евросоюза с высокими налогами.

Кроме Deloitte, День налоговой свободы по собственной методике вычисляет Либеральный институт. По его расчетам, основанным на соотношении государственных расходов и ВВП, чехи в этом году расплатились с государством уже 28 мая.

Источник: e15.cz