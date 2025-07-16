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В Украине задержан подозреваемый в рассылке ложных сообщений о бомбах в школах Чехии и Словакии

Новости и статьи
16 июля 2025
16:30
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В украинском городе Днепр был задержан гражданин Украины, подозреваемый в рассылке ложных угроз взрывов в школах Чехии и Словакии в сентябре 2024 года, когда сотни учебных заведений получили по электронной почте сообщения с угрозами. По информации чешской полиции и контрразведки, речь идёт о международной операции с участием силовых структур Чехии, Словакии и Украины.
Задержание состоялось утром в ходе скоординированной спецоперации. Следственные действия включали обыски и изъятие компьютерной и телекоммуникационной техники. Расследованием занимались сотрудники Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Чехии (NCTEKK), Службы безопасности информации (BIS), а также представители украинских и словацких спецслужб.

Чешская контрразведка BIS сообщила, что подозреваемый не ограничивался действиями только в Чехии: он, предположительно, организовывал аналогичные атаки в ряде других европейских стран. Более того, есть основания полагать, что его деятельность координировалась и финансировалась из России. Речь может идти о прямом участии  Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее — ГРУ) 

В сентябре 2024 года сотни школ по всей Чехии и Словакии получили тревожные сообщения о заложенных взрывных устройствах. Хотя полиция с самого начала оценивала угрозу как маловероятную, происшествие вызвало значительный общественный резонанс. Правоохранительные органы призывали граждан не распространять информацию о письмах в социальных сетях, чтобы избежать паники. В Словакии дело квалифицировали как террористическую угрозу, за которую подозреваемому может грозить пожизненное заключение.

Согласно ежегодному отчёту BIS за 2024 год, опубликованному весной этого года, кампания имела признаки связи с русскоязычной средой и сопровождалась дезинформационной активностью. В частности, один из российских медиа-ресурсов проводил параллельную информационную атаку, усиливая эффект от угроз.
Словацкая полиция в официальном заявлении поблагодарила коллег из Чехии и Украины за содействие:

«Для нас не имеет значения национальность преступника. Важно, чтобы он предстал перед судом и понёс ответственность за свои действия».
Украина Чехия
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