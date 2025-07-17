Средняя стоимость переезда в Чехии выросла на 8 процентов: больше всего платят в Праге

Брно, Пльзень и



Согласно анализу, жители страны чаще всего переезжают между городами с населением свыше 50 000 человек. Наибольшую активность в использовании услуг по переезду демонстрируют Прага Острава — города с высоким уровнем доходов и плотной застройкой. Однако мобильность населения растёт по всей Чехии: платформа фиксирует перемещения даже в удалённые регионы.

Средняя продолжительность переезда составляет 41 километр, а заказывать услуги чехи, как правило, начинают за две недели до даты. При этом почасовая ставка в Праге достигает 1200–1600 крон (46–61 евро), что на 11% выше, чем в среднем по стране. В Остраве, напротив, почасовая оплата остаётся на 12% ниже средней и редко превышает 1200 крон.









Так, переезд из квартиры формата 2+кк в Праге (две комнаты и кухня) обходится в среднем в 3600–4800 крон, а из жилья формата 3+1 с привлечением двух грузчиков на 6–8 часов — в 7200–9600 крон. Если речь идёт о переезде в/из частного дома с участием трёх работников и продолжительностью 8 часов, сумма достигает 12 800 крон.

Для сравнения: в Варшаве аналогичная услуга обойдётся на 2000–3000 крон дешевле, тогда как в Берлине стоимость, по данным платформы, стабильно вдвое выше пражских цен.





Аналитики также зафиксировали характерные миграционные маршруты. Около 42% всех переездов происходят между крупными городами (свыше 50 000 жителей), треть из них — в пределах одного населённого пункта. Примерно 30% перемещаются между небольшими городами и посёлками, 17% — из города в деревню, и лишь 10% совершают переезд в обратном направлении — из села в город.





Наиболее загруженным месяцем остаётся апрель. До 20% всех заказов в году приходится именно на этот период. Причина — окончание срока действия большинства договоров аренды 31 марта или 30 апреля. Согласно чешскому трудовому законодательству, стандартный срок уведомления о выселении составляет три месяца, и многие арендаторы начинают планировать его уже с января.





Однако переезд остаётся источником стресса. Согласно опросу среди пользователей платформы, от 50 до 60% испытывают тревогу при сборе и сортировке вещей, половина боится потерь или повреждений имущества. Почти треть респондентов жалуется на дефицит времени, трудности совмещения с работой, а также на непредвиденные расходы, возникающие в процессе.