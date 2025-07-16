Скандал в Volkswagen Slovakia: партия Směr обрушилась с критикой на руководство завода за увольнение гомофоба







Кирхерт отклонил предложение о личной встрече с представителями партии . Между тем в его поддержку выступило объединение Firmy spolu, выражающее интересы 600 словацких компаний, включая крупные бренды Nay ( электроника ), Kondela ( мебель ) и книжную сеть Martinus.

Организация Firmy spolu назвала заявления от Směr «непрофессиональными, разрушительными и вредными», подчеркнув, что они подрывают деловую репутацию одного из крупнейших инвесторов в стране и создают угрозу отношениям Словакии с Европейским союзом и европейской промышленностью.









«Мы воспринимаем эти нападки как попытку дискредитировать авторитетного инвестора и дестабилизировать связи с ЕС», — сказано в заявлении на сайте объединения.



По данным Firmy spolu, концерн





По данным Firmy spolu, концерн Volkswagen в 2024 году выплатил в бюджет Словакии налоги и социальные отчисления на сумму 279 миллионов евро и обеспечивает работой около 12 000 человек.

Повод для увольнения

Скандал разгорелся после того, как рабочий завода Volkswagen Slovakia во время обеденного перерыва вновь снял радужный флаг, вывешенный перед производственным корпусом. За повторное нарушение он получил немедленное увольнение. Радужный флаг, традиционно ассоциирующийся с поддержкой ЛГБТК+ сообщества, вызвал резкое неприятие у представителей партии Směr.









«Абсурдно, что иностранные капиталисты диктуют нашим словацким рабочим, что им думать», — заявил евродепутат Любош Блага, обвинив Volkswagen в подавлении свободы мнений.



Эрик Калиняк в свою очередь назвал произошедшее «несправедливостью» и упрекнул компанию в «жесткой пропаганде ЛГБТ-идеологии».

Реакция бизнеса и правозащитников









Открытое письмо с критикой курса действующего правительства направили члены бизнес -сообщества, обеспокоенные, по их словам, отклонением Словакии от западных демократических принципов под руководством премьер-министра Роберта Фицо.

«Мы, представители бизнеса, выражаем глубокую обеспокоенность направлением, в котором движется страна под вашим руководством», — говорится в письме к правительству.



Там также содержится







Там также содержится критика недавно принятой поправки к Уголовному кодексу, которая, по мнению авторов, способна упростить совершение экономических преступлений. Объединение компаний подчеркивает, что подрыв верховенства закона, законодательная нестабильность и конфликты с соседями ослабляют доверие инвесторов и мешают решению ключевых проблем — от экономической стабильности до утечки талантов.

«Все это тормозит инвестиции, угрожает экономическому росту и ухудшает позиции Словакии в ЕС, где страна уже занимает последние места в рейтинге конкурентоспособности», — заключает Firmy spolu.



Ситуация наглядно демонстрирует растущее напряжение между бизнесом, ориентированным на европейские ценности, и правительством, которое все чаще делает заявления, вызывающие обеспокоенность у инвесторов и международных партнеров.