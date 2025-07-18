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ČEZ и Rolls-Royce SMR начали подготовку к строительству первого в Чехии малого модульного реактора
18 июля 2025
18:00
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Полугосударственная энергетическая компания ČEZ и британская компания Rolls-Royce SMR подписали соглашение о начале подготовительных работ к строительству первого малого модульного реактора (ММР) в Чехии. Объект планируют возвести в середине 2030-х годов рядом с действующей АЭС Темелин в Южночешском крае. Проект станет частью долгосрочной стратегии Чехии по переходу к низкоуглеродной энергетике.
Согласно пресс-релизу ČEZ, подготовительный этап будет включать в себя получение всех необходимых разрешений, проведение оценки воздействия на окружающую среду, а также инженерные работы на строительной площадке.
Генеральный директор Rolls-Royce SMR Крис Чолертон отметил, что данное соглашение является важным шагом в развитии партнёрства с ČEZ. По его словам, совместный проект демонстрирует стремление обеих сторон ускоренно развивать чистую и надежную ядерную энергетику в Чехии.
Как уточнил Томаш Плескач, глава дивизиона «Новая энергетика» ČEZ, обе компании начали сотрудничество в этом году, и ČEZ приобрел около 20% акций Rolls-Royce SMR. Именно эту британскую технологию компания выбрала в качестве ключевого партнёра и поставщика для развития своей программы малых реакторов.
В настоящее время ČEZ рассматривает и другие возможные площадки для размещения ММР — преимущественно на местах ныне действующих угольных электростанций. В числе приоритетных локаций названы, например, Тушимице в Устецком крае.
По планам ČEZ, к 2050 году в Чехии должно быть построено несколько малых модульных реакторов общей мощностью около 3 гигаватт.
Ключевое преимущество ММР — возможность серийного производства на заводах и модульной сборки на месте. Это ускоряет и упрощает строительство, позволяя гибко масштабировать мощности. При этом эксплуатационные характеристики остаются сопоставимыми с крупными ядерными блоками.
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