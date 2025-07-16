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Жарче, чем когда-либо: в Чехии зафиксировано рекордное число тропических дней с 2019 года

Новости и статьи
16 июля 2025
21:00
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По состоянию на середину июля 2025 года в Чехии зафиксировано уже 23 тропических дня — это максимальный показатель за последние шесть лет, сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). Тропическими считаются дни, когда температура воздуха достигает или превышает 30°C. Этот показатель на шесть дней превышает долгосрочный средний уровень за период с 1991 по 2024 годы.
Из 23 тропических дней текущего года два пришлись на май, 13 — на июнь, и восемь уже зафиксированы в июле. Наиболее жаркий период пришелся на конец июня — начало июля. По данным метеорологов, с 22 июня по 3 июля наблюдалась самая продолжительная жара с начала года. Однако во вторую неделю июля температура снизилась, и очередное повышение до 30 градусов и выше ожидается лишь в воскресенье.


Наибольшее количество с начала года зарегистрировано в Центральной Чехии на метеостанции в Добржиховице — 17. Далее следуют Доксаны и Добжаны — по 15. Даже на высоте свыше 800 метров над уровнем моря, в частности, на станции Дылень в Чешском лесу, один день превысил температурный порог.

Самым жарким днем года пока остается 2 июля, когда более 80% метеостанций в стране зафиксировали температуры выше 30°C. Температурный максимум был зафиксирован на станции Хусинец-Ржеж в Среднечешском крае — 37,4°C. Температура выше 37 градусов также была зарегистрирована в Доксанах и на пражской станции Клементинум. В горах в этот день также было жарко: свыше 25°C зафиксировали станции Лыса-Гора (Бескиды) и в Лабска-Боуда (Крконоше).

Эксперты ČHMÚ отмечают, что за последние десятилетия в Чехии существенно возросло количество тропических дней, а после 2000 года — и так называемых супертропических, когда температура превышает 35°C, что связано с глобальными изменениями климата.

Наиболее разительный контраст — в числе супертропических дней. В 1961–1990 годах температуры выше 35°C были крайне редким явлением. Например, в 1961–1970 годах на всех 52 станциях ČHMÚ таких дней было всего 17. Однако в период с 2011 по 2020 годы было зафиксировано уже 610 подобных случаев. Рост этого показателя продолжается, указывая на устойчивую тенденцию потепления.
Чехия погода
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