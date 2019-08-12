Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.79
USD
23.29
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
04d 24 °C
Самые быстрые и медленные банки Чехии

Самые быстрые и медленные банки Чехии

Александра Кириченко 1464 0
Если раньше перевод средств между разными банками занимал больше суток, то в последние два года ситуация существенно улучшилась: конкуренция вынуждает банки ускоряться. Среди кредитных организаций появились настоящие спринтеры, но есть и пара отстающих.
Самые быстрые и медленные банки Чехии

Большинство банков стараются доставить перевод в чешских кронах в «соседнюю» организацию в тот же рабочий день без дополнительной платы. Важно лишь отправить деньги до дедлайна, или cut-off time, который банк устанавливает самостоятельно. Платежи, совершенные позже, могут быть обработаны до конца текущего дня, но гарантию клиентам никто не даст.

В таблице приведены cut-off time большинства чешских банков: чтобы рассчитать, успеют ли деньги попасть к адресату, нужно ориентироваться на исходящий банк. Указанная информация касается только межбанковских переводов внутри Чехии и рабочих дней.

 

Банк

Дедлайн (при онлайн-платеже)
Air Bank 14:00
Creditas 13:00
Česká spořitelna 12:00
ČSOB (Poštovní spořitelna) 14:00
Equa bank 10:30
Expobank 12:00
Fio 12:00
Hello bank 13:30
Komerční banka 13:00
mBank   8:00
Moneta 12:00
Raiffeisenbank 11:30
Sberbank 12:00

Источник: penize.cz

Лишь два игрока — ветеран UniCredit и новичок Trinity Bank — не успевают провести межбанковский платеж за один рабочий день, если не доплатить за приоритетный перевод. В свою очередь mBank, где необходимо задать платеж до восьми утра, не предлагает экспресс-обработку даже за дополнительную плату, хотя на деле перевод там может уходить фактически мгновенно.

Ряд организаций в последние месяцы сдвинули свой cut-off на более позднее время. В их числе Raiffeisenbank, где раньше тоже нужно было успеть до восьми, Air Bank, Hello bank и KB. Передвинуть дедлайн на полдень готовится Equa bank. Как показывает практика, KB и Moneta часто успевают отправить деньги в другой банк, даже если платеж был задан позже указанного времени.

Межбанковские переводы и Национальный банк Чехии

Ускорить межбанковские переводы помогли изменения, введенные Национальным банком Чехии. Внешние транзакции проходят через его систему CERTIS. Ранее стоимость обработки каждого из переводов сильно зависела от времени отправки. Первое упрощение этой схемы состоялось в начале 2017 года, а с февраля 2018 года каждый такой перевод обходится банкам в девять геллеров вне зависимости от времени оформления. 

Мгновенные переводы

Хотя ситуация явно улучшилась, межбанковские переводы в скорости сильно уступают внутренним, которые осуществляются практически мгновенно и, что самое главное, не только в рабочее время. Но лед, как говорится, уже тронулся.

В феврале 2019 года моментальные платежи, о тестировании которых писал 420on.cz, стали возможны между счетами клиентов Air Bank и Česká spořitelna, а в апреле к ним присоединился Creditas. Пока участников системы только трое, ее применение ограниченно. Однако с конца сентября мгновенные переводы, которые проходят в том числе ночью и в выходные, планирует ввести Komerční banka, в течение осени — Raiffeisenbank, в Moneta ранее говорили о втором полугодии, в ČSOB — о конце 2019 года, а в mBank — о рубеже 2019 и 2020-го.

По материалам penize.cz 

Рассказать всем:
Темы
банки Сбербанк Банковский институт
Читайте
по теме 
Чешский Минюст отказал России в выдаче банкира, обвиняемого в миллиардных хищениях
08.08.2019 11:24 Общество
Чешский Минюст отказал России в выдаче банкира, обвиняемого в миллиардных хищениях
1276 0
Полезная информация: коды чешских банков
18.07.2019 16:03 Бизнес
Полезная информация: коды чешских банков
1119 0
Чехи летом чаще берут кредиты, даже если им не нужны деньги
12.07.2019 10:19 Экономика
Чехи летом чаще берут кредиты, даже если им не нужны деньги
1158 0
Чешский национальный банк предупредил о поддельных банкнотах
01.07.2019 13:53 Экономика
Чешский национальный банк предупредил о поддельных банкнотах
1876 0
Последние новости:
20
августа
Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях
20.08.2019 14:24 Общество
Метеорологи предупредили о сильных грозах и проливных дождях
24 0
Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут
20.08.2019 13:50 Экономика
Среднее время задержки авиарейсов в пражском аэропорту сократилось до 20 минут
43 0
На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя
20.08.2019 11:34 Общество
На новом участке шоссе D1 за выходные превысили скорость 1183 водителя
240 0
Вилла бизнесмена Радована Крейчиржа сильно пострадала в результате пожара
20.08.2019 09:16 Общество
Вилла бизнесмена Радована Крейчиржа сильно пострадала в результате пожара
412 0
19
августа
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
19.08.2019 14:54 Культура
Реконструкция Пороховых ворот откладывается
491 0
В Праге хотят провести фестиваль России
19.08.2019 13:35 Культура
В Праге хотят провести фестиваль России
964 0
Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах
19.08.2019 11:23 Общество
Чаще всего в Праге велосипедистов можно встретить в Стромовке и Модржанах
276 0
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек
19.08.2019 10:03 Общество
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек
272 0
В 2020 году мобильный сигнал охватит центральные станции пражского метро
19.08.2019 09:17 Экономика
В 2020 году мобильный сигнал охватит центральные станции пражского метро
349 0
18
августа
Иностранцы в Праге покупают 20% новых квартир
18.08.2019 16:09 Экономика
Иностранцы в Праге покупают 20% новых квартир
2456 0


Мобильная версия