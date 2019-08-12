Самые быстрые и медленные банки Чехии

Если раньше перевод средств между разными банками занимал больше суток, то в последние два года ситуация существенно улучшилась: конкуренция вынуждает банки ускоряться. Среди кредитных организаций появились настоящие спринтеры, но есть и пара отстающих.

Большинство банков стараются доставить перевод в чешских кронах в «соседнюю» организацию в тот же рабочий день без дополнительной платы. Важно лишь отправить деньги до дедлайна, или cut-off time, который банк устанавливает самостоятельно. Платежи, совершенные позже, могут быть обработаны до конца текущего дня, но гарантию клиентам никто не даст.

В таблице приведены cut-off time большинства чешских банков: чтобы рассчитать, успеют ли деньги попасть к адресату, нужно ориентироваться на исходящий банк. Указанная информация касается только межбанковских переводов внутри Чехии и рабочих дней.

Банк Дедлайн (при онлайн-платеже) Air Bank 14:00 Creditas 13:00 Česká spořitelna 12:00 ČSOB (Poštovní spořitelna) 14:00 Equa bank 10:30 Expobank 12:00 Fio 12:00 Hello bank 13:30 Komerční banka 13:00 mBank 8:00 Moneta 12:00 Raiffeisenbank 11:30 Sberbank 12:00

Источник: penize.cz

Лишь два игрока — ветеран UniCredit и новичок Trinity Bank — не успевают провести межбанковский платеж за один рабочий день, если не доплатить за приоритетный перевод. В свою очередь mBank, где необходимо задать платеж до восьми утра, не предлагает экспресс-обработку даже за дополнительную плату, хотя на деле перевод там может уходить фактически мгновенно.

Ряд организаций в последние месяцы сдвинули свой cut-off на более позднее время. В их числе Raiffeisenbank, где раньше тоже нужно было успеть до восьми, Air Bank, Hello bank и KB. Передвинуть дедлайн на полдень готовится Equa bank. Как показывает практика, KB и Moneta часто успевают отправить деньги в другой банк, даже если платеж был задан позже указанного времени.

Межбанковские переводы и Национальный банк Чехии

Ускорить межбанковские переводы помогли изменения, введенные Национальным банком Чехии. Внешние транзакции проходят через его систему CERTIS. Ранее стоимость обработки каждого из переводов сильно зависела от времени отправки. Первое упрощение этой схемы состоялось в начале 2017 года, а с февраля 2018 года каждый такой перевод обходится банкам в девять геллеров вне зависимости от времени оформления.

Мгновенные переводы

Хотя ситуация явно улучшилась, межбанковские переводы в скорости сильно уступают внутренним, которые осуществляются практически мгновенно и, что самое главное, не только в рабочее время. Но лед, как говорится, уже тронулся.

В феврале 2019 года моментальные платежи, о тестировании которых писал 420on.cz, стали возможны между счетами клиентов Air Bank и Česká spořitelna, а в апреле к ним присоединился Creditas. Пока участников системы только трое, ее применение ограниченно. Однако с конца сентября мгновенные переводы, которые проходят в том числе ночью и в выходные, планирует ввести Komerční banka, в течение осени — Raiffeisenbank, в Moneta ранее говорили о втором полугодии, в ČSOB — о конце 2019 года, а в mBank — о рубеже 2019 и 2020-го.

По материалам penize.cz