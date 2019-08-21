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Бизнес по-чешски: сколько можно заработать на сборе растений

Бизнес по-чешски: сколько можно заработать на сборе растений

Александра Кириченко 846 0
Сбор растений, прежде всего лекарственных, — довольно распространенный в Чехии способ дополнительного заработка: «улов» выкупают фармацевтические, косметические и чайные компании, а также предприятия, занимающиеся производством ликеров и настоек. Большинство сырья уходит в Германию. На какие растения обратить внимание, если хочется заработать побольше?
Бизнес по-чешски: сколько можно заработать на сборе растений

Чаще к сбору трав обращаются пожилые люди, для которых несколько сотен крон – хорошая прибавка к пенсии, и школьники на каникулах. Однако есть растения, за килограмм которых (правда, в сухом виде) фирмы готовы платить тысячи крон. 

Какие растения собирать в Чехии

Бузина черная – пожалуй, самое распространенное растение для сбора. Его цветы используются прежде всего для сиропов. Соцветия рекомендуется срезать и сразу после сбора сдавать скупщикам, так как при просушивании они теряют вид и часто оказываются поражены насекомыми. За 1 кг платят в среднем 120 крон.

Мята перечная – растение, которое можно выращивать на огороде. У него собирают стебли с листьями. Компании платят за 1 кг высушенной мяты около 50 крон и производят из нее чаи и косметику.

Камнеломка зернистая – довольно редкое растение, и за 1 кг фирмы готовы платить 400 крон. Растет камнеломка в засушливых условиях.

Календула лекарственная цветет с весны до поздней осени. Собирают как раз цветы для лекарственных и косметических препаратов. Цена – порядка 150 крон за кг.

Яснотка белая, или глухая крапива – самое дорогое чешское растение. Его цветки выкупают по 2,5 тысячи крон. Препараты на их основе используются для заживления ран и ожогов. Встретить яснотку можно в лесу.

Яснотка белаяЯснотка белая

У черной смородины принимаются цветки и листья. Последние перед просушиванием рекомендуется помять для большей ароматности. За 1 кг листьев компании готовы платить всего 80 крон, зато, если у вас есть сад, далеко ходить не надо.

Окопник лекарственный растет по берегам рек и ручьев. Его корни используются для приготовления лечебных мазей и принимаются по 75 крон за 1 кг.

Люди часто собирают и сдают плоды шиповника, или собачьей розы. Принимаются только хорошо окрашенные спелые плоды без следов плесени. Цена вопроса — 40 крон за 1 кг.

Подлесник европейский растет в пригорных районах и обладает свойством останавливать кровь и заживлять раны. Ботва – листья, стебли и цветы – принимается по 500 крон за килограмм.

Базовые правила сбора растений

Чтобы не потратить время и усилия зря, нужно быть уверенным в том, что собираешь: специалисты советуют обратиться к энциклопедической литературе, если есть сомнения. Отправляться на «охоту» лучше в первой половине дня, когда роса уже высохла. Собирать растения в дождливую и просто влажную погоду нельзя: их качество снижается. Важно не дать зелени сопреть, иначе она станет непригодной. 

Кому продать растения

Вот сайты нескольких компаний, выкупающих «добычу». В каждом случае список растений, требования к ним и цена могут быть разными.

Byliny Mikeš
Natura s.r.o
Byliny Fröhlich
Herbona

Других покупателей легко найти в интернете по запросу «výkup bylin».

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