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Денежные переводы в Россию, Украину и Казахстан

Денежные переводы в Россию, Украину и Казахстан

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Отправить денежные средства из Чехии в страны СНГ быстро, выгодно и безопасно не так-то просто. Разные платежные системы предлагают ряд выгод, но обычному пользователю не всегда понятен принцип работы данной системы и сколько за такие транзакции придется заплатить.
Денежные переводы в Россию, Украину и Казахстан

Компания BitEffect предлагает своим клиентам услугу денежных переводов с учетом всех требований современного пользователя. Компания предлагает несколько способов осуществления перевода:

– онлайн. Вы можете зарегистрироваться онлайн на сайте www.biteffect.net, тем самым открыв себе личный счет в платежной системе. Внутри системы достаточно нажать на иконку с флагом страны, в которую вы хотите сделать денежный перевод, и с помощью нескольких кликов реализовать транзакцию.
– в центральном офисе компании. Офис компании находится в центре Праги, недалеко от автовокзала Florenc, по адресу Sokolovská 40, Praha 8.
– в офисах партнеров компании. Если вы не хотите отправлять денежные средства онлайн или вам тяжело самостоятельно разобраться в системе, вы также можете прийти в один из офисов агентов компании. Список компаний и их адреса можно найти по данной ссылке

Верификация — что это и для чего нужно?

Денежные переводы до 100 евро, или 2500 чешских крон, можно осуществить без верификации в системе. Процесс подтверждения личности у многих вызывает подозрения и страх, но на самом деле в нем нет ничего таинственного и противоестественного. По закону финансовые компании должны идентифицировать клиента с целью выявления подозрительных транзакций, отмывания денег, терроризма и т.д. Здесь речь идет не о пользователях, которые посылают через систему крупные суммы, а о мошенниках и преступниках, то есть обычному пользователю бояться нечего. Запрос верификации от компании означает лишь то, что компания работает легально в соответствии с регламентами Национального банка Чехии и Европейского центрального банка.

Чтобы подтвердить свою личность и отправлять за границу более крупные суммы, достаточно предоставить два своих документа: заграничный паспорт и любой другой документ, удостоверяющий, что вы это вы. На сегодняшний день современные технологии и осведомленность пользователей позволяют сделать процесс верификации максимально простым. Если необходимость предоставить два документа вас пугает или создает для вас дополнительные сложности, сделайте селфи-фото с главной страницей вашего паспорта, и менеджеры компании смогут вас идентифицировать.

Также верифицировать свою личность клиент может физически в офисе компании BitEffect или в офисах агентов по всей Чехии. Для этого возьмите с собой паспорт и хорошее настроение.

BitEffect

Выгоды для пользователя

У новых пользователей, определенно, возникает вопрос, почему выбрать именно эту компанию, какие выгоды это принесет и на каких условиях работает фирма.

Среди основных плюсов работы с BitEffect можно выделить следующие:

– комиссия 1% за реализованные транзакции;
– выгодный курс;
– пополнение счета разными способами: наличными средствами в офисах или терминалах компании Sazka или банковским переводом;
– в Украине компания работает со всеми банками, поэтому не имеет значения, какая карта у получателя. В Россию и Казахстан через систему BitEffect переводы осуществляются на карту MasterCard;
– пополнение счета в любой день в любое время суток;
– при регистрации в системе у вас автоматически создается личный счет, который по функциям идентичен банковскому счету, но предоставляет вам более широкие возможности финансовых операций на более выгодных условиях. Ведение личного счета в системе BitEffect абсолютно бесплатно;
– безопасность личных данных и денежных средств. Платежная система BitEffect надежно защищена против хакерских атак и других незаконных внедрений. Ваши личные данные и денежные средства находятся в полной безопасности. Компания несет ответственность за защищенность системы и сохранность данных.

BitEffect

Дополнительный бонус

Финансовая сфера и финансовые услуги часто вызывают у клиентов подозрения и недоверие. Поэтому компания BitEffect подготовила для новых пользователей специальный бонус! Сегодня вы можете сами протестировать систему, отправить первый перевод, не рискуя ни кроной. Для этого зарегистрируйтесь в системе, пройдите процесс верификации, и мы зачислим на ваш счет 100 крон, которые вы можете отправить в любую страну, чтобы понять, как работает платежная система BitEffect и что она совершенно безопасна.

Если после работы с системой у вас все же останутся сомнения, приходите к нам в центральный офис или в офисы наших агентов, где вы сможете так же быстро и безопасно отправить денежный перевод за границу.

Подробнее о пополнении счета

Пополнить свой личный счет в системе BitEffect вы можете:

– наличными средствами. В таком случае пополнение осуществляется через офисы или терминалы компании Sazka. Большой выгодой является то, что офисы или терминалы Sazka расположены по всей стране. Всего у компании 7500 точек, терминалы работают круглосуточно, пополнить счет вы можете в любое удобное для вас время. Чтобы пополнить счет BitEffect наличными средствами, зайдите в свой кабинет, нажмите на значок с логотипом Sazka, введите сумму и подтвердите операцию. После этого система сгенерирует код, который вам нужно показать персоналу компании для оплаты указанной суммы. Средства будут зачислены мгновенно.
– банковским переводом. Для пополнения счета банковским переводом выберите на панели соответствующую иконку (SEPA для европеревода или Kč для перевода в кронах). При переводе в чешских кронах обязательно укажите вариабельный символ. 

Компания BitEffect работает на чешском рынке на основании лицензии, выданной Национальным банком Чехии. О деятельности фирмы и ее услугах вы можете узнать на сайте компании. Также много полезной информации вы можете найти в блоге фирмы. По любым вопросам обращайтесь к менеджерам. Контакты для связи: тел. +420 212 248 271 или info@biteffect.net.
 

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