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Покупка бизнеса в Праге: что нужно знать

Покупка бизнеса в Праге: что нужно знать

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Бизнес в Чехии может приносить существенную прибыль, и возможности для предпринимательства здесь практически безграничны. Возможно, вы задумываетесь о том, чтобы стать владельцев собственного ресторана, магазина или небольшого отеля в Праге, но вас смущают перспективы начинать дело с нуля и самостоятельно разбираться в бюрократических нюансах. Вдруг после всех вложений и вопреки надеждам бизнес «не взлетит»? Предлагаем вам подумать о покупке проверенного временем готового бизнеса.
Покупка бизнеса в Праге: что нужно знать

Плюсы ведения бизнеса в Чехии

Чехия — страна — участница Европейского союза с прозрачными условиями ведения деловой активности. Исторически в республике действует множество небольших компаний, и законодательство здесь заточено под малый бизнес. Экономическая ситуация в Чехии, а особенно в ее столице, сейчас довольно благополучная, покупательная способность местного населения высока. Кроме того, Прагу ежегодно посещают миллионы туристов, что также способствует востребованности товаров и услуг.

Покупка готового бизнеса в Праге

Основные плюсы покупки работающего бизнеса в том, что он проверен временем и не требует траты сил, времени и нервов на решение бюрократических вопросов, неизбежно сопровождающих запуск. Вы можете купить компанию с полностью укомплектованным штатом (например, салон красоты с командой мастеров или языковую школу, заключившую контракты с профессиональными преподавателями), арендованным или находящимся в собственности помещением, мебелью, оборудованием, работающим сайтом и даже раскрученными профилями в соцсетях.

Также вместе с бизнесом вы сможете получить постоянных клиентов (если это парикмахерская, ресторан, магазин, учебное заведение и т.д.) и партнеров вроде TripAdviser, Yelp, Booking и пр. (если речь идет об отелях и пансионах или пунктах проката транспортных средств для туристов).

Почему при покупке готового бизнеса стоит обратиться к профессионалам

Самое главное при покупке готового бизнеса — подобрать подходящее предприятие и убедиться в том, что продавец не скрывает важных деталей. Здесь не обойтись без профессиональной помощи, которую мы готовы предоставить. Наша компания предложит вам варианты, соответствующие заданным вами критериям, проведет проверку чистоты выбранной фирмы, окажет содействие в подготовке необходимых документов и юридическое сопровождение на всех этапах сделки, а затем возьмет на себя ведение бухгалтерии. И, наконец, мы сможем поддержать ваш новый бизнес рекламой на сайте 420on.cz на выгодных условиях.

Если же у вас уже есть бизнес в Праге, но вы хотите сменить сферу деятельности или отдохнуть от активного ведения дел, мы поможем составить коммерческое предложение и выгодно продать ваше предприятие.

Наша компания предложит оптимальные варианты и продавцам, и покупателям готового бизнеса.
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