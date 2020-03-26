Бизнес и карантин: все необходимые документы на одном сайте

В проекте приняли участие 13 адвокатских контор. Они поставили перед собой цель помочь компаниям и частным лицам, пострадавшим и от пандемии коронавируса и от введенных в связи с ней чрезвычайных мер, а также своим коллегам, которым непросто отслеживать постоянно меняющуюся ситуацию и новые предписания властей.
Собранные на сайте документы помогут, например, грамотно оформить переход коллектива на удаленную работу, попросить поддержки у государства в форме беспроцентного займа, отсрочки или списания некоторых платежей и даже подать заявку на выплаты по уходу за ребенком на все время закрытия школ и детсадов.
Документы поделены на несколько категорий:
– торговые отношения,
– трудовое право,
– налоги,
– получение компенсации ущерба,
– неплатежеспособность и долги,
– тендеры,
– медицинское право.
Не очень удобно, что по оформлению ссылки на инструкции и формуляры никак не отличаются друг от друга и на сайте пока нет поиска. Тем не менее пользу такого ресурса трудно переоценить.
Все документы доступны бесплатно. Их база будет пополняться.