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Бизнес и карантин: все необходимые документы на одном сайте

Бизнес и карантин: все необходимые документы на одном сайте

Александра Кириченко 2590 0
Чешские и словацкие юридические компании объединили усилия и запустили проект Právo v roušce. На его сайте собраны разнообразные формуляры, шаблоны и инструкции, которые могут понадобиться фирмам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам в это непростое время.
Бизнес и карантин: все необходимые документы на одном сайте

В проекте приняли участие 13 адвокатских контор. Они поставили перед собой цель помочь компаниям и частным лицам, пострадавшим и от пандемии коронавируса и от введенных в связи с ней чрезвычайных мер, а также своим коллегам, которым непросто отслеживать постоянно меняющуюся ситуацию и новые предписания властей.

Собранные на сайте документы помогут, например, грамотно оформить переход коллектива на удаленную работу, попросить поддержки у государства в форме беспроцентного займа, отсрочки или списания некоторых платежей и даже подать заявку на выплаты по уходу за ребенком на все время закрытия школ и детсадов.

Документы поделены на несколько категорий:

торговые отношения, 
трудовое право, 
налоги, 
получение компенсации ущерба, 
неплатежеспособность и долги, 
тендеры, 
медицинское право. 

Не очень удобно, что по оформлению ссылки на инструкции и формуляры никак не отличаются друг от друга и на сайте пока нет поиска. Тем не менее пользу такого ресурса трудно переоценить.

Все документы доступны бесплатно. Их база будет пополняться.

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Темы
коронавирус эпидемия бизнес документы индивидуальный предприниматель
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