У радио и телевидения появились сотни тысяч новых абонентов, санкции для компаний пока не грозят



Согласно поправке к закону о радио- и телевизионных сборах, с мая не только увеличился размер сборов, но и теперь их должны платить люди, которые не имеют телевизора или радио, но обладают мобильным телефоном, компьютером или планшетом с доступом в интернет.



При этом новые плательщики должны были зарегистрироваться и уплатить сбор.





В мае на уплату телевизионных сборов зарегистрировались 96 000 физических лиц, что на 83 000 больше, чем в апреле. Юридических лиц и предпринимателей пока зарегистрировалось 7 000.



Еще больше людей и компаний подали заявки на радио. На понедельник в списке новых плательщиков из числа граждан числится 132 000 человек, а среди предпринимателей, индивидуальных предпринимателей и компаний — в общей сложности 181 000.



Министр культуры первоначально предполагал, что новых плательщиков будет гораздо больше. По данным статистического управления, около 600 000 домохозяйств до сих пор не платят.





Если домохозяйство не сообщит, что у него нет доступа к интернету, то на него должна будет распространяться новая обязанность.



Базовая плата за телевидение для домохозяйств составляет 150 крон в месяц, за радио — 55 крон. Однако компании с числом сотрудников до 24 человек не платят ничего, с числом сотрудников до 49 человек — пятикратную сумму, а, например, для предприятий с более чем 500 сотрудниками — стократную.



Проблема, однако, заключается в том, что количество сотрудников должны сообщать даже те предприниматели, которые ничего платить не должны. Многие из них не знали об этом, поэтому пытались сделать это в последнюю минуту. Например, сайт Чешского радио, на котором можно было зарегистрироваться, был перегружен, и некоторым людям потребовалось много времени, чтобы заполнить форму.





За невыполнение обязанности по регистрации грозит штраф в размере 10 000 крон, для радио — 5 000.



Пока что радио относится к возможным санкциям снисходительно. Оно не планирует каким-либо образом наказывать предпринимателей, у которых менее 25 сотрудников, но которые не сообщили об их количестве. Оно не намерено сразу налагать штрафы и на других.



Аналогичная ситуация сложилась с Чешским телевидением.