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Банк потерял терпение и хочет через суд объявить банкротом владельца магазина Biooo
1 июля 2025
19:30
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Бизнес Петра Билека, который несколько лет назад основал и управлял интернет-магазином биопродуктов Biooo.cz, похоже, подошел к концу. Банк, в котором он брал кредиты на товары, потерял терпение и обратился в пражский городской суд с требованием о банкротстве его компании Nature Home Plus. Задолженность составляет в общей сложности 10 миллионов крон. Проблемы заметили и покупатели — некоторые из них до сих пор добиваются возврата денег за непоставленный товар.
Ходатайство о банкротстве было подано Česká spořitelna в начале июня. Это учреждение кредитовало Билека в 2023 году на миллионы крон. Оно потребовало вернуть деньги после того, как компания сама подала в январе этого года ходатайство, которое впоследствии было отклонено.
Банк назвал этот шаг компании нарушением условий договора и потребовал немедленно выплатить заем, а поскольку компания не вернула деньги, обратился в суд.
Сейчас идет второе производство по делу о банкротстве, в котором суд, по всей видимости, доведет дело до конца. Первая попытка не увенчалась успехом только потому, что Nature Home Plus перестала общаться с судом, не предоставила необходимые документы по требованию, и судья был вынужден отклонить заявление. Однако она продолжала продавать биокосметику и экологически чистые товары для дома.
Банк назвал этот шаг компании нарушением условий договора и потребовал немедленно выплатить заем, а поскольку компания не вернула деньги, обратился в суд.
Сейчас идет второе производство по делу о банкротстве, в котором суд, по всей видимости, доведет дело до конца. Первая попытка не увенчалась успехом только потому, что Nature Home Plus перестала общаться с судом, не предоставила необходимые документы по требованию, и судья был вынужден отклонить заявление. Однако она продолжала продавать биокосметику и экологически чистые товары для дома.
Помимо Česká spořitelna, в иске указаны другие кредиторы компании Билека, а именно Национальный банк развития, который предоставил гарантии по кредитам, и даже Бюро труда, которое выплатило более двух миллионов сотрудникам Nature Home Plus, которые не получили заработную плату в период с ноября прошлого года по февраль этого года.
Среди других кредиторов — некоторые поставщики интернет-магазина, которые также не получили оплату за товары. Проблемы достигли своего апогея еще в прошлом году.
Процедура банкротства — один из способов, с помощью которого мелкие производители или импортеры биокосметики могут вернуть свои деньги. Пражский городской суд призвал других возможных потерпевших подать заявления в срок до вынесения судом решения о банкротстве. Закон гласит, что оно может закончиться конкурсом, в ходе которого будет распродано оставшееся имущество компании. Полученные деньги будут направлены на удовлетворение требований кредиторов. Более мягкой мерой является реорганизация компании или ее освобождение от долгов.
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