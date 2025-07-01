Банк потерял терпение и хочет через суд объявить банкротом владельца магазина Biooo

Новости и статьи 1 июля 2025 19:30 538

Бизнес Петра Билека, который несколько лет назад основал и управлял интернет-магазином биопродуктов Biooo.cz, похоже, подошел к концу. Банк, в котором он брал кредиты на товары, потерял терпение и обратился в пражский городской суд с требованием о банкротстве его компании Nature Home Plus. Задолженность составляет в общей сложности 10 миллионов крон. Проблемы заметили и покупатели — некоторые из них до сих пор добиваются возврата денег за непоставленный товар.