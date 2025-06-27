Интернет или обычный магазин? Покупательские привычки поколения Z удивили экспертов

Новости и статьи 27 июня 2025 19:30 617

С момента начала пандемии коронавируса тенденция ясна. Интернет-продажи растут, а Чехия имеет самое большое количество интернет-магазинов в Европе. Тем не менее молодое поколение предпочитает делать покупки в обычных местах.