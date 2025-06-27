ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС
Интернет или обычный магазин? Покупательские привычки поколения Z удивили экспертов
27 июня 2025
19:30
617
С момента начала пандемии коронавируса тенденция ясна. Интернет-продажи растут, а Чехия имеет самое большое количество интернет-магазинов в Европе. Тем не менее молодое поколение предпочитает делать покупки в обычных местах.
Исследование было сосредоточено на поколении Z, то есть на людях, родившихся со второй половины 90-х годов до 2010 года. Были изучены покупательские привычки 1 756 из них.
Выводы удивили экспертов. Несмотря на то, что молодежь широко использует современные технологии, онлайн-покупки для них не являются однозначным выбором. В общей сложности 34% опрошенных делают покупки в интернете, но предпочитают традиционные магазины. Однозначно интернет предпочитают только 12%. Остальные принимают решение в зависимости от ситуации. Традиционные магазины предпочитают 22% мужчин и 38% женщин.
Это объясняется тем, что там предлагается широкий ассортимент товаров, которые удобно расположены и создают приятную атмосферу.
Исследование показывает и другую причину. На решение молодых покупателей влияет также опасение утечки личных данных, они не считают интернет безопасным.
Шанс на выживание для небольших магазинов заключается в коммуникации с покупателями на нескольких уровнях. В социальных сетях, собственных интернет-магазинах или по линии обслуживания клиентов. Благодаря этому они могут создать из своих посетителей сообщество. Этот подход хорошо себя зарекомендовал у пекарей, фармацевтов и продавцов спортивных товаров.
Офлайн-магазины определенно не обречены, если смогут адаптироваться к новым условиям.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:30
27 ИЮНЯ 2025
775
21:00
23 ИЮНЯ 2025
2528
19:30
23 ИЮНЯ 2025
3107
18:00
22 ИЮНЯ 2025
2204
17:00
22 ИЮНЯ 2025
6331
17:00
21 ИЮНЯ 2025
1943
11:00
21 ИЮНЯ 2025
4835
16:30
20 ИЮНЯ 2025
1385
13:30
20 ИЮНЯ 2025
2280
16:30
19 ИЮНЯ 2025
1760