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Интернет или обычный магазин? Покупательские привычки поколения Z удивили экспертов

Новости и статьи
27 июня 2025
19:30
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С момента начала пандемии коронавируса тенденция ясна. Интернет-продажи растут, а Чехия имеет самое большое количество интернет-магазинов в Европе. Тем не менее молодое поколение предпочитает делать покупки в обычных местах.
Исследование было сосредоточено на поколении Z, то есть на людях, родившихся со второй половины 90-х годов до 2010 года. Были изучены покупательские привычки 1 756 из них.

Выводы удивили экспертов. Несмотря на то, что молодежь широко использует современные технологии, онлайн-покупки для них не являются однозначным выбором. В общей сложности 34% опрошенных делают покупки в интернете, но предпочитают традиционные магазины. Однозначно интернет предпочитают только 12%. Остальные принимают решение в зависимости от ситуации. Традиционные магазины предпочитают 22% мужчин и 38% женщин.

Это объясняется тем, что там предлагается широкий ассортимент товаров, которые удобно расположены и создают приятную атмосферу.

Исследование показывает и другую причину. На решение молодых покупателей влияет также опасение утечки личных данных, они не считают интернет безопасным.

Шанс на выживание для небольших магазинов заключается в коммуникации с покупателями на нескольких уровнях. В социальных сетях, собственных интернет-магазинах или по линии обслуживания клиентов. Благодаря этому они могут создать из своих посетителей сообщество. Этот подход хорошо себя зарекомендовал у пекарей, фармацевтов и продавцов спортивных товаров.

Офлайн-магазины определенно не обречены, если смогут адаптироваться к новым условиям.
магазины Чехия
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