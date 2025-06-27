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PPF покидает Восток. Группа продала Home Credit в Казахстане

Новости 420on
27 июня 2025
13:30
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Группа PPF и акционеры объявили о достижении соглашения с казахстанской компанией ForteBank о продаже 100% акций казахстанского банка Home Credit Bank.
Три года назад PPF ушла из России, но оставила себе банк Home Credit в соседнем Казахстане. Теперь настала очередь казахстанских активов.

«С момента своего основания в 2005 году банк Home Credit в Казахстане прошел динамичный путь развития и в настоящее время является одним из лидеров рынка в своем сегменте», — прокомментировала сделку Катерина Йираскова, председатель правления PPF Financial Holdings и будущий со-генеральный директор группы PPF.

Покупателем является казахстанский банк ForteBank, акции которого торгуются на местной фондовой бирже. «Теперь, с новым владельцем, он открывает новый этап своего роста и развития. Эта сделка является еще одним доказательством продолжающегося стратегического сдвига PPF в направлении западных рынков», — добавила Йираскова.

Соглашение подлежит обычному одобрению регулирующими органами Казахстана. PPF не раскрыла сумму сделки.

Home Credit работает в Казахстане с 2005 года, и эта страна стала четвертым рынком, на который поставщик финансовых услуг из группы PPF вышел после своего основания в 1997 году. Home Credit начал свою деятельность в стране с полноценной банковской лицензией. Он специализируется на потребительском финансировании и в сегменте рассрочки покупок и является одним из лидеров рынка.

ForteBank является значимым игроком в сфере банковских и финансовых услуг в Казахстане. Банк был основан в 2015 году и котируется на фондовой бирже KASE.

После продажи российского Home Credit по регуляторным причинам акционерами стали менеджеры группы PPF во главе с Йиржи Шмейцем. Однако постепенно активы перешли к PPF Financial Holdings, а затем были проданы.

В последние годы группа PPF постепенно продает зарубежный бизнес Home Credit. После вторжения России в Украину она продала с убытком в 897 миллионов евро (на тот момент около 21,6 миллиарда чешских крон) российский банк Home Credit & Finance Bank, а также избавилась от бизнеса на Филиппинах с прибылью в 262 миллиона евро, в Индонезии с прибылью в 123 миллиона евро, а в январе этого года завершила сделку по продаже бизнеса в Индии.

Во второй половине этого года ожидается завершение продажи вьетнамского Home Credit, которая находится на рассмотрении вьетнамских властей.
бизнес Казахстан Чехия
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