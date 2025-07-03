Самые высокооплачиваемые ютуберы в Чехии: миллионы от видео и сахарной ваты

Новости 420on 3 июля 2025 13:30 401

Самые успешные чешские ютуберы получают десятки миллионов крон в год. Они зарабатывают на просмотрах и сотрудничестве, а также на продаже мерча или напитков.