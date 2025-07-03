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Самые высокооплачиваемые ютуберы в Чехии: миллионы от видео и сахарной ваты
3 июля 2025
13:30
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Самые успешные чешские ютуберы получают десятки миллионов крон в год. Они зарабатывают на просмотрах и сотрудничестве, а также на продаже мерча или напитков.
Журнал Forbes в сотрудничестве с компанией Subscribe составил рейтинг десяти самых высокооплачиваемых чешских ютуберов. Уже пятый год подряд он представляет самых успешных чешских видеоблогеров и показывает, как идут дела у местных интернет-знаменитостей.
Деньги местные авторы зарабатывают в основном благодаря сотрудничеству с различными брендами, рекламе, продаже товаров для фанатов, подписчикам на стриминговых платформах или, например, собственным брендам еды и напитков. В этом году первая десятка заработала в общей сложности более четверти миллиарда крон.
Самые высокооплачиваемые ютуберы в Чехии
Обзор чешских ютуберов, которые за последние 12 месяцев заработали больше всего, представляет журнал Forbes.
Верхняя и нижняя границы рейтинга в этом году значительно сместились по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году для первого места хватило 33 миллиона крон, то в этом году — уже 50 миллионов. А в 2021 году это было 15 миллионов. И если год назад на десятом месте был ютубер с доходом 12 миллионов, то в этом году для того же места нужно на 5 миллионов крон больше.
Кто из чехов зарабатывает больше всего
Ютубер Tary, он же Тарас Поворозынк, в этом году улучшил свои позиции — после четырех лет он вернулся на первое место в рейтинге. Он создает контент в основном для детей. По данным Forbes, за это время он более чем утроил свои доходы. Он успешен не только на своих трех YouTube-каналах, но и в интернет-магазине, где продает огромное количество мерча, включая собственный напиток Tary Drink и сахарную вату. Поклонников к покупкам он мотивирует также возможными выигрышами. Каждый его продукт может принести покупателю, например, отпуск на Маврикии или какой-нибудь приз из его интернет-магазина. Важную роль в его доходах играют проведение Tary Camps и встречи с поклонниками.
Один из самых известных чешских финансовых инфлюенсеров Ондржей Коберский удвоил свой доход за год до 45 миллионов крон. Второе место в рейтинге этого года занимает в основном благодаря сильному сообществу подписчиков на Patreon, где он долгое время ведет самый прибыльный канал в Чехии. Поклонников он завоевал в первую очередь благодаря советам, как начать инвестировать, но деньги ему приносят также проведение онлайн-семинаров, конференций и сотрудничество с инвестиционным приложением XTB. По образованию он юрист, и именно из-за предполагаемого недостатка экономического образования его критикуют специалисты.
«Во всем, что я делаю, я чувствую огромную ответственность. Я стараюсь объяснить людям, как устроен мир инвестиций. Я не говорю им, чтобы они вложили свои деньги куда-то и разбогатели», — защищается Коберский.
Третье место в этом году занял победитель 2022 и 2023 годов FIZIstyle, настоящее имя которого Филип Зима. Он создает контент в основном для детей, на которых он ориентируется, в том числе через мерч или FIZI Drink.
Несколько месяцев назад он также организовал конкурс, вдохновленный сериалом «Сквош», в котором инфлюенсеры и фанаты соревновались друг с другом. Он вложил в это мероприятие полтора миллиона крон. «Вернуть деньги от такой инвестиции сложно, но моя цель — делать лучшие и самые проработанные видео в чешском и словацком интернете», — сказал он Forbes.
Большое возвращение на сцену пережил Детектив Майк, для некоторых, возможно, более известный как MikeJePan. Его настоящее имя — Майк Оганесян, и ранее он прославился несколько скандально, наблюдая за работой пражских полицейских и административных чиновников. Теперь он взял на мушку сомнительных инфлюенсеров, дезинформаторов и людей, жестоко обращающихся с животными.
В этом году он занял четвертое место в рейтинге, поскольку за год ему и его команде удалось создать крупнейший в мире канал на платформе Herohero, где он собрал более 20 000 подписчиков. Доходы он также получает от продажи мерча.
Победитель прошлогоднего шоу Survivor Мартин Микиска, известный как Микирж, первоначально пробился на чешскую сцену благодаря сатирическим видео. Сейчас он сотрудничает с такими брендами, как Coca-Cola, Vodafone, Mixit, Česká spořitelna, Foodora и Proud. В этом году Forbes поместил его на пятое место — его бизнес успешно развивается. Вместе с ведущим Онджеем Новотным он организовал в прошлом году мероприятие в O2 арене. Недавно он выпустил видео, в котором он разоблачил нескольких чешских и словацких инфлюенсеров, готовых за поездку в Китай на несколько дней распространять китайскую пропаганду.
Деньги местные авторы зарабатывают в основном благодаря сотрудничеству с различными брендами, рекламе, продаже товаров для фанатов, подписчикам на стриминговых платформах или, например, собственным брендам еды и напитков. В этом году первая десятка заработала в общей сложности более четверти миллиарда крон.
Самые высокооплачиваемые ютуберы в Чехии
Обзор чешских ютуберов, которые за последние 12 месяцев заработали больше всего, представляет журнал Forbes.
Верхняя и нижняя границы рейтинга в этом году значительно сместились по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году для первого места хватило 33 миллиона крон, то в этом году — уже 50 миллионов. А в 2021 году это было 15 миллионов. И если год назад на десятом месте был ютубер с доходом 12 миллионов, то в этом году для того же места нужно на 5 миллионов крон больше.
Кто из чехов зарабатывает больше всего
Ютубер Tary, он же Тарас Поворозынк, в этом году улучшил свои позиции — после четырех лет он вернулся на первое место в рейтинге. Он создает контент в основном для детей. По данным Forbes, за это время он более чем утроил свои доходы. Он успешен не только на своих трех YouTube-каналах, но и в интернет-магазине, где продает огромное количество мерча, включая собственный напиток Tary Drink и сахарную вату. Поклонников к покупкам он мотивирует также возможными выигрышами. Каждый его продукт может принести покупателю, например, отпуск на Маврикии или какой-нибудь приз из его интернет-магазина. Важную роль в его доходах играют проведение Tary Camps и встречи с поклонниками.
Один из самых известных чешских финансовых инфлюенсеров Ондржей Коберский удвоил свой доход за год до 45 миллионов крон. Второе место в рейтинге этого года занимает в основном благодаря сильному сообществу подписчиков на Patreon, где он долгое время ведет самый прибыльный канал в Чехии. Поклонников он завоевал в первую очередь благодаря советам, как начать инвестировать, но деньги ему приносят также проведение онлайн-семинаров, конференций и сотрудничество с инвестиционным приложением XTB. По образованию он юрист, и именно из-за предполагаемого недостатка экономического образования его критикуют специалисты.
«Во всем, что я делаю, я чувствую огромную ответственность. Я стараюсь объяснить людям, как устроен мир инвестиций. Я не говорю им, чтобы они вложили свои деньги куда-то и разбогатели», — защищается Коберский.
Третье место в этом году занял победитель 2022 и 2023 годов FIZIstyle, настоящее имя которого Филип Зима. Он создает контент в основном для детей, на которых он ориентируется, в том числе через мерч или FIZI Drink.
Несколько месяцев назад он также организовал конкурс, вдохновленный сериалом «Сквош», в котором инфлюенсеры и фанаты соревновались друг с другом. Он вложил в это мероприятие полтора миллиона крон. «Вернуть деньги от такой инвестиции сложно, но моя цель — делать лучшие и самые проработанные видео в чешском и словацком интернете», — сказал он Forbes.
Большое возвращение на сцену пережил Детектив Майк, для некоторых, возможно, более известный как MikeJePan. Его настоящее имя — Майк Оганесян, и ранее он прославился несколько скандально, наблюдая за работой пражских полицейских и административных чиновников. Теперь он взял на мушку сомнительных инфлюенсеров, дезинформаторов и людей, жестоко обращающихся с животными.
В этом году он занял четвертое место в рейтинге, поскольку за год ему и его команде удалось создать крупнейший в мире канал на платформе Herohero, где он собрал более 20 000 подписчиков. Доходы он также получает от продажи мерча.
Победитель прошлогоднего шоу Survivor Мартин Микиска, известный как Микирж, первоначально пробился на чешскую сцену благодаря сатирическим видео. Сейчас он сотрудничает с такими брендами, как Coca-Cola, Vodafone, Mixit, Česká spořitelna, Foodora и Proud. В этом году Forbes поместил его на пятое место — его бизнес успешно развивается. Вместе с ведущим Онджеем Новотным он организовал в прошлом году мероприятие в O2 арене. Недавно он выпустил видео, в котором он разоблачил нескольких чешских и словацких инфлюенсеров, готовых за поездку в Китай на несколько дней распространять китайскую пропаганду.
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