В Чехии 5% населения не состоит на учете у терапевта

Новости 420on 3 июля 2025 12:00 154

По данным Министерства здравоохранения (МЗ), в прошлом году в Чехии около пяти процентов населения не было зарегистрировано у врача общей практики, однако часть из них все же получала медицинскую помощь. Среди них было 449 000 взрослых и 34 000 детей.