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В Чехии 5% населения не состоит на учете у терапевта
3 июля 2025
12:00
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По данным Министерства здравоохранения (МЗ), в прошлом году в Чехии около пяти процентов населения не было зарегистрировано у врача общей практики, однако часть из них все же получала медицинскую помощь. Среди них было 449 000 взрослых и 34 000 детей.
Эта информация была представлена сегодня на пресс-конференции министерства. Ассоциация врачей общей практики, насчитывающая около 5000 врачей для взрослых и 2000 для детей, в марте привела еще более высокие цифры: по ее данным, в Чехии миллион человек не имеют врача общей практики, часть из них не может его найти, а часть не хочет иметь.
В Чехии проживает около 1,9 миллиона детей и подростков до 18 лет, по данным министерства, около 1,7% из них не имеют семейного врача. «Из этих 34 000 только 12 000 не имеют зарегистрированного врача», — сообщил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). По его данным, без регистрации проживает 449 000 взрослых, то есть около 5,15%. Из них 159 000 имеют постоянное место жительства в Чехии и чешское гражданство, около 41 000 из них не получают медицинскую помощь.
По данным министерства, наибольшее количество людей, не зарегистрированных у врача общей практики, составляют граждане Украины, находящиеся под международной защитой, и иностранцы из стран ЕС, зарегистрированные в других странах.
Несмотря на то, что врачи общей практики относятся к числу самых старых специальностей в медицине, по данным Института медицинской информации и статистики (ÚZIS), средний возраст снижается. Ежегодно поступает около 240 новых врачей. «После 2021 года в эту специальность поступит больше врачей. Если эта тенденция сохранится, то через четыре-пять лет потребность в врачах будет удовлетворена», — заявил директор института Ладислав Душек.
Однако в некоторых регионах по-прежнему не хватает врачей общей практики. Число детских врачей общей практики в течение длительного времени сокращается, но, по словам Душека, в последние годы этот процесс замедлился. Врач общей практики проходит обучение в кабинете более опытного коллеги, на так называемом резидентурном месте.
«Необходимо систематически распределять резидентурные места между врачами общей практики и педиатрами. В течение пяти лет у нас будет несколько сотен таких мест за пределами крупных городов, потому что именно так мы распределяем резидентуры», — сказал Валек.
В этом году государственное медицинское страхование располагает 528 миллиардами крон, из которых 515 миллиардов крон идет непосредственно на здравоохранение. На услуги врачей общей практики выделено 30,7 миллиарда крон, то есть менее шести процентов.
По словам председателя Общества практической медицины Чешской медицинской компании Яна Евангелиста Пуркиня Сватоплука Бымы, врач общей практики мог бы решить 80 процентов медицинских проблем населения, потратив на это 15 процентов бюджета. Еще 40 процентов бюджета, по его мнению, должны расходовать обычные больницы и амбулаторные врачи, а остальные 40 процентов — наиболее специализированные центры, которые покрывают пять процентов медицинской помощи.
В Чехии проживает около 1,9 миллиона детей и подростков до 18 лет, по данным министерства, около 1,7% из них не имеют семейного врача. «Из этих 34 000 только 12 000 не имеют зарегистрированного врача», — сообщил министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). По его данным, без регистрации проживает 449 000 взрослых, то есть около 5,15%. Из них 159 000 имеют постоянное место жительства в Чехии и чешское гражданство, около 41 000 из них не получают медицинскую помощь.
По данным министерства, наибольшее количество людей, не зарегистрированных у врача общей практики, составляют граждане Украины, находящиеся под международной защитой, и иностранцы из стран ЕС, зарегистрированные в других странах.
Несмотря на то, что врачи общей практики относятся к числу самых старых специальностей в медицине, по данным Института медицинской информации и статистики (ÚZIS), средний возраст снижается. Ежегодно поступает около 240 новых врачей. «После 2021 года в эту специальность поступит больше врачей. Если эта тенденция сохранится, то через четыре-пять лет потребность в врачах будет удовлетворена», — заявил директор института Ладислав Душек.
Однако в некоторых регионах по-прежнему не хватает врачей общей практики. Число детских врачей общей практики в течение длительного времени сокращается, но, по словам Душека, в последние годы этот процесс замедлился. Врач общей практики проходит обучение в кабинете более опытного коллеги, на так называемом резидентурном месте.
«Необходимо систематически распределять резидентурные места между врачами общей практики и педиатрами. В течение пяти лет у нас будет несколько сотен таких мест за пределами крупных городов, потому что именно так мы распределяем резидентуры», — сказал Валек.
В этом году государственное медицинское страхование располагает 528 миллиардами крон, из которых 515 миллиардов крон идет непосредственно на здравоохранение. На услуги врачей общей практики выделено 30,7 миллиарда крон, то есть менее шести процентов.
По словам председателя Общества практической медицины Чешской медицинской компании Яна Евангелиста Пуркиня Сватоплука Бымы, врач общей практики мог бы решить 80 процентов медицинских проблем населения, потратив на это 15 процентов бюджета. Еще 40 процентов бюджета, по его мнению, должны расходовать обычные больницы и амбулаторные врачи, а остальные 40 процентов — наиболее специализированные центры, которые покрывают пять процентов медицинской помощи.
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