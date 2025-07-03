Аэропорты Франции отменяют сотни рейсов из-за забастовки диспетчеров, это коснется и Чехии

Новости и статьи 3 июля 2025 15:00 263

Забастовка авиадиспетчеров, начавшаяся сегодня во Франции, приведет к отмене сотен рейсов. На два дня будут ограничены прилеты и вылеты из аэропортов Парижа и других французских городов. В то время как парижские терминалы сегодня сокращают работу на четверть, в Ницце и Бастии отменяется половина рейсов. Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что отменит в общей сложности 170 рейсов. Забастовка затронет и рейсы в Прагу.