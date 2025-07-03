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Аэропорты Франции отменяют сотни рейсов из-за забастовки диспетчеров, это коснется и Чехии

Новости и статьи
3 июля 2025
15:00
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Забастовка авиадиспетчеров, начавшаяся сегодня во Франции, приведет к отмене сотен рейсов. На два дня будут ограничены прилеты и вылеты из аэропортов Парижа и других французских городов. В то время как парижские терминалы сегодня сокращают работу на четверть, в Ницце и Бастии отменяется половина рейсов. Бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что отменит в общей сложности 170 рейсов. Забастовка затронет и рейсы в Прагу.
Диспетчеры запланировали акцию за улучшение условий труда на конец недели, когда французские школьники заканчивают учебу и аэропорты обычно очень загружены в связи с началом отпускных поездок. В забастовке примут участие члены второго по величине профсоюза диспетчеров UNSA-ICNA.

Управление гражданской авиации (DGAC) попросило авиакомпании сократить сегодня количество рейсов в парижских аэропортах на 25%. Терминалы в Лионе, Марселе и Монпелье должны уменьшить поток на треть, в Ницце и Бастии — до половины.

В пятницу в парижских аэропортах должно быть на 40% меньше рейсов, для остальных терминалов требования в основном не изменятся.

«Несмотря на эти превентивные меры, во французских аэропортах можно ожидать серьезных проблем и задержек», — сообщило ведомство.

Авиакомпания Air France объявила, что изменит количество своих рейсов, конкретные данные пока не опубликованы. Ryanair сегодня и в пятницу планирует отменить в общей сложности 170 рейсов, что сорвет планы более чем 30 000 пассажиров.


В связи с забастовкой пражский аэропорт Рузине пока зарегистрировал один отмененный рейс, который должен был вылететь в Париж сегодня около полудня.
Чехия самолёт аэропорт Прага Франция
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