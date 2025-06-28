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Энергетические уловки: как поставщики мешают клиентам расторгать договоры
28 июня 2025
09:00
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В последнее время Управление по регулированию энергетики (ERÚ) рассматривает все больше жалоб на новую практику в торговых условиях недобросовестных продавцов, которые лишают потребителей возможности в законный срок отказаться от договора. Это происходит в ситуациях, когда потребители рассматривают возможность перехода к другому продавцу. Такая практика выходит за рамки закона, и поставщикам грозят санкции.
ERÚ чаще всего сталкивается с подобными случаями, когда потребитель после истечения срока договора заключает с продавцом новый, но впоследствии передумывает и хочет перейти к другому поставщику. По данным ведомства, в таких случаях некоторые поставщики начинают поставлять электроэнергию или газ по новому контракту на основании соглашения о том, что поставки начнутся до истечения срока отказа от договора. По мнению этих продавцов, это основание для того, чтобы обязательство не могло быть расторгнуто без санкций.
Если потребитель заключает соглашение на поставку энергии дистанционным способом, как правило, онлайн или вне торговых помещений, он, как правило, имеет возможность отказаться от него после подписания, а именно в течение 14 дней. Однако некоторые продавцы добавляют в бумаги положение о том, что в случае, если в это время началась поставка электроэнергии или газа потребителю, это право утрачивается. ERÚ категорически не согласна с этим и считает, что таким образом продавцы обходят Гражданский кодекс. Эти практики будут предметом особого внимания при проверках, и поставщикам грозят санкции.
ERÚ указала, что для утраты права на отказ от недостаточно только начала поставки энергии, необходимо полное исполнение договора. Потребитель не может отказаться в 14-дневный срок только в том случае, если на тот момент уже произошла поставка энергии в полном объеме. Учитывая, что контракт на поставку электроэнергии или газа заключается на более длительный срок, как правило, от одного года до трех лет, выполнение такого условия не является реально возможным.
Если потребитель заключает соглашение на поставку энергии дистанционным способом, как правило, онлайн или вне торговых помещений, он, как правило, имеет возможность отказаться от него после подписания, а именно в течение 14 дней. Однако некоторые продавцы добавляют в бумаги положение о том, что в случае, если в это время началась поставка электроэнергии или газа потребителю, это право утрачивается. ERÚ категорически не согласна с этим и считает, что таким образом продавцы обходят Гражданский кодекс. Эти практики будут предметом особого внимания при проверках, и поставщикам грозят санкции.
ERÚ указала, что для утраты права на отказ от недостаточно только начала поставки энергии, необходимо полное исполнение договора. Потребитель не может отказаться в 14-дневный срок только в том случае, если на тот момент уже произошла поставка энергии в полном объеме. Учитывая, что контракт на поставку электроэнергии или газа заключается на более длительный срок, как правило, от одного года до трех лет, выполнение такого условия не является реально возможным.
Согласно ERÚ, потребитель, заключивший договор на поставку электроэнергии или газа дистанционным способом или вне торговых помещений, всегда имеет право отказаться от него в течение 14 дней. Поставщик, если он уже приступил к поставке, в таком случае имеет право только на оплату пропорциональной части согласованной цены за энергию до момента расторжения договора. Напротив, он не должен препятствовать смене поставщика или требовать от клиента уплаты штрафа, который обычно связан с досрочным расторжением договора на определенный срок.
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