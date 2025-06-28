Энергетические уловки: как поставщики мешают клиентам расторгать договоры

Новости и статьи 28 июня 2025 09:00 74

В последнее время Управление по регулированию энергетики (ERÚ) рассматривает все больше жалоб на новую практику в торговых условиях недобросовестных продавцов, которые лишают потребителей возможности в законный срок отказаться от договора. Это происходит в ситуациях, когда потребители рассматривают возможность перехода к другому продавцу. Такая практика выходит за рамки закона, и поставщикам грозят санкции.