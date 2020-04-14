Как не упустить «коронавирусную» компенсацию в 25 тысяч крон

Чешские индивидуальные предприниматели, пострадавшие из-за мер, принятых властями в связи с эпидемией Covid-19, могут получить так называемый компенсационный бонус — единовременную выплату размером до 25 тысяч крон. Для этого достаточно подать заявление в электронном виде.

Размер компенсации

Согласно программе Министерства финансов Pětadvacítka, индивидуальные предприниматели (OSVČ), которые потеряли доход или понесли заметный ущерб из-за введенных государственных мер, получат компенсацию из расчета 500 крон за каждый календарный день в течение так называемого бонусного периода с 12 марта по 30 апреля 2020 года. Таким образом, максимальный размер единовременной компенсации составляет 25 тысяч крон .

Сроки подачи и выплаты

Подать заявление можно до 30 июня 2020 года, иначе бонус сгорит . Министерство обещает выплачивать компенсации максимально оперативно, по возможности сразу после обработки заявки, но призывает набраться терпения, так как заявок очень много.

Кто выплачивает компенсацию

Этим занимаются налоговые инспекции (финансовые ведомства, finanční úřad), соответственно, заявление нужно подавать в то же территориальное отделение «финанчака», куда вы обычно подаете налоговую декларацию.

Кто может претендовать на компенсацию

Прежде всего это люди, для которых предпринимательская деятельность является основным занятием с точки зрения закона о пенсионном страховании. Однако получить ее могут и те, для кого предпринимательство является дополнительной деятельностью, при условии, что они в настоящее время не работают по найму.

Предприниматель должен быть активен по состоянию на 12 марта 2020 года (если нет эффекта сезонности: к сезонной деятельности относится та, которая была приостановлена в любой момент после 31 августа 2019 года).

Наконец, предполагается, что претендент на компенсацию не смог полностью или в значительной мере выполнять свою привычную деятельность в связи с мерами, введенными правительством Чехии для борьбы с распространением коронавируса. Прежде всего подразумевается закрытие или ограничение работы заведения, отправка на карантин самого предпринимателя или кого-то из его наемных работников, необходимость заботиться о ребенке, снижение спроса или нарушение необходимых для работы поставок.

Все это заявитель должен подтвердить честным заявлением (čestné prohlášení) — собирать и предоставлять в налоговую какие-либо справки не нужно. Мало того, čestné prohlášení является частью электронного формуляра, так что сочинять его текст не придется.

Как подать заявление

Изначально речь шла о свободной форме, но в итоге Министерство финансов подготовило «умный» PDF (который, правда, не отображается корректно во многих браузерах) и как альтернативу возможность заполнить заявление в онлайн-приложении (здесь ситуация получше).

После заполнения (количество дней, за которые положена компенсация; реквизиты предпринимателя, включая банковский счет для начисления бонуса; отделение налоговой, в ведении которой находится заявитель; и честное заявление) документ нужно распечатать, подписать и отсканировать (сфотографировать), а потом отправить на электронную почту вашего отделения налоговой с темой «Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ». Адреса можно найти здесь.

Также в бумажном виде заявление можно отправить обычной почтой или отнести чиновникам лично.

Тем, у кого есть датова схранка (datová schránka), печатать заявление не нужно: достаточно отправить его на датову схранку соответствующего отделения финансового ведомства (координаты — здесь).

Наконец, если у вас нет датовой схранки, но есть электронная подпись, можно также зря не переводить бумагу, а подписать заявку в электронном виде и загрузить через электронный налоговый портал.

Источники: Министерство финансов ЧР, Финансовое управление