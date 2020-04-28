Планирование личных финансов — спасательная шлюпка во время кризиса

Планирование личных финансов — это одна из самых важных составляющих благополучия каждого человека. Как не допустить личного банкротства и избавиться от тревоги, вызванной нестабильностью доходов или кризисом, вы узнаете в данной статье.

По статистике, человек боится нехватки денег больше, чем болезней. Неопределенное финансовое состояние вызывает стресс, дискомфорт и может стать причиной депрессии даже при сравнительно высоких доходах. Ведь важно не то, сколько человек зарабатывает в данный момент, а то, как он защищен на случай внезапного отсутствия доходов или изменения финансового состояния.

Марианна Лузанова, автор книги и одноименного курса «Управление личными финансами и планирование личного бюджета», делится пятью советами, которые помогут вам избежать финансовых проблем и стресса, вызванного экономическими событиями.

Совет первый: научитесь считать деньги. Всего 10% экономически активного населения знает величину своих доходов и расходов с точностью до 100 евро. Остальные определяют собственные денежные потоки интуитивно, каждый месяц «отгадывая» величину доходов и расходов. Это может привести к двум крайностям: человек тратит больше своих доходов, не создавая правильных финансовых резервов, или, наоборот, не позволяет себе жить соответственно достатку, так как по незнанию излишне экономит.

Совет второй: научитесь создавать личные накопительные фонды. К сожалению, совет откладывать 10% своего дохода не совсем корректен и подходит не всем. Маленькие сбережения совершенно не способствуют финансовому развитию, а, наоборот, замедляют его. Правильно не откладывать долю дохода, просто потому что надо, а ставить себе финансовые цели и создавать для них фонд накоплений. При этом, зная финансовую цель, вы начинаете использовать любую возможность для ее достижения, а не надеяться на 10% в конце месяца.

Совет третий: оцените стоимость своего часа времени. Единственный ресурс, который есть у каждого из нас, независимо от других вводных, – это время. Оцените, сколько на данный момент стоит ваше время с объективной точки зрения, сравните себя с другими подобными вам специалистами. Если вы себя недооцениваете, то самое время менять работу или искать альтернативные возможности заработка.

Совет четвертый: задайте себе вопрос, как вы можете увеличить стоимость своего времени. Что сделает из вас более ценного специалиста, сотрудника, предпринимателя? Самое время совершенствоваться, обстановка как раз располагает.

Совет пятый: избавьтесь от неправильных финансовых привычек, например от ненужных трат. Оцените каждый из расходов по шкале необходимости от 1 до 10 и избегайте расходов, которые получили оценку ниже 5 баллов. Это поможет в очень сжатые сроки создать финансовую подушку, которая будет вашим отправным пунктом.

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