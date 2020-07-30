Продажа гостиницы в Праге

Причина продажи недвижимости

Отель в Праге продается в связи с переводом активов компании в другую страну.

Рассматривается продажа гостиницы вместе с компанией. Владельцы готовы провести полный аудит и предоставить справки об отсутствии задолженностей перед государственными органами.

Описание гостиницы

Номерной фонд представлен 11 номерами (7 двухместных, два одноместных с возможностью доп. места, один трехместный, один экономкласс), расположенными на трех надземных этажах и одном подземном. Средняя площадь двухместного номера составляет 20 квадратных метров.

Оснащение номеров: мебель, плазменные телевизоры, гладильные прессы, фены, кондиционеры, сейфы.

В гостинице есть система видеонаблюдения, пожарной безопасности (во всех номерах), налажено систематизированное бронирование, ведется отчетность.

Целевая аудитория клиентов

1. Туристы

Во время туристического сезона основная доля посетителей гостиницы – туристы из стран Восточной, Центральной и Западной Европы. Главным источником бронирования являются интернет-порталы, такие как Booking.com. Работа с туристическими агентствами и операторами неэффективна, так как сумма, предлагаемая за размещение туриста, не покрывает расходов на проживание и обслуживание.

2. Корпоративные клиенты

Большое преимущество работы с корпоративными клиентами — малое влияние сезонности на посещаемость и гарантия стабильной договорной цены за проживание сотрудников компаний. Персоналу отеля намного легче работать с корпоративными клиентами.

Перспективы развития бизнеса

Гостиница, находящаяся в собственности владельца, имеет много преимуществ по сравнению с другими активными видами бизнеса. Это недвижимость в близкой к центру части Праги, и ее цена увеличивается с каждым годом. Помимо отеля, владельцу принадлежит 10 соток земли, пригодной для расширения бизнеса или постройки собственного частного дома.

Ожидаемый рост цены на коммерческую недвижимость в Праге: 30%

Ожидаемый курс крона/евро на 2021 год (согласно политике и прогнозам Нацбанка Чехии) составляет 25,5 кроны за евро.

Стоимость: 60 000 000 крон.

Юридические расходы на оформление сделки стороны делят пополам.

Перед получением полной информации об объекте необходимо подписать NDA (договор о неразглашении информации).

Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение и вы рассматриваете возможность купить гостиницу в Праге или купить бизнес в Чехии, просьба обращаться по e-mail olga@hodie.cz