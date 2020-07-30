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Продажа гостиницы в Праге

Продажа гостиницы в Праге

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На продажу выставлена полностью оборудованная функционирующая гостиница в престижном районе Праги плюс 10 соток земли, на которых возможно строительство еще одного здания, в том числе жилого дома. За участком находится лесопарковая зона.
Продажа гостиницы в Праге

Причина продажи недвижимости

Отель в Праге продается в связи с переводом активов компании в другую страну. 

Рассматривается продажа гостиницы вместе с компанией. Владельцы готовы провести полный аудит и предоставить справки об отсутствии задолженностей перед государственными органами. 

Описание гостиницы

Номерной фонд представлен 11 номерами (7 двухместных, два одноместных с возможностью доп. места, один трехместный, один экономкласс), расположенными на трех надземных этажах и одном подземном. Средняя площадь двухместного номера составляет 20 квадратных метров. 

Оснащение номеров: мебель, плазменные телевизоры, гладильные прессы, фены, кондиционеры, сейфы. 

В гостинице есть система видеонаблюдения, пожарной безопасности (во всех номерах), налажено систематизированное бронирование, ведется отчетность. 

Целевая аудитория клиентов 

1. Туристы 

Во время туристического сезона основная доля посетителей гостиницы – туристы из стран Восточной, Центральной и Западной Европы. Главным источником бронирования являются интернет-порталы, такие как Booking.com. Работа с туристическими агентствами и операторами неэффективна, так как сумма, предлагаемая за размещение туриста, не покрывает расходов на проживание и обслуживание. 

2. Корпоративные клиенты 

Большое преимущество работы с корпоративными клиентами — малое влияние сезонности на посещаемость и гарантия стабильной договорной цены за проживание сотрудников компаний. Персоналу отеля намного легче работать с корпоративными клиентами.

Перспективы развития бизнеса 

Гостиница, находящаяся в собственности владельца, имеет много преимуществ по сравнению с другими активными видами бизнеса. Это недвижимость в близкой к центру части Праги, и ее цена увеличивается с каждым годом. Помимо отеля, владельцу принадлежит 10 соток земли, пригодной для расширения бизнеса или постройки собственного частного дома. 

Ожидаемый рост цены на коммерческую недвижимость в Праге: 30% 

Ожидаемый курс крона/евро на 2021 год (согласно политике и прогнозам Нацбанка Чехии) составляет 25,5 кроны за евро. 

Стоимость: 60 000 000 крон. 

Юридические расходы на оформление сделки стороны делят пополам. 

Перед получением полной информации об объекте необходимо подписать NDA (договор о неразглашении информации). 

Контактные данные

Если вас заинтересовало это предложение и вы рассматриваете возможность купить гостиницу в Праге или купить бизнес в Чехии, просьба обращаться по e-mail olga@hodie.cz

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Темы
бизнес продажа недвижимости гостиницы
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