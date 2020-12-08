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Единый налог для самозанятых: как и сколько платить

Единый налог для самозанятых: как и сколько платить

Александра Кириченко 2210 0
С начала 2021 года индивидуальные предприниматели (OSVČ) смогут вместо отдельных взносов на медицинское и социальное страхование и оплаты подоходного налога совершать единый платеж (paušální daň). Однако переход на эту схему не произойдет автоматически: необходимо обратиться в свое отделение налоговой инспекции (finanční úřad).
Единый налог для самозанятых: как и сколько платить

Размеры единого платежа

В 2021 году он составит 5 469 крон в месяц. В эту сумму входит минимальный взнос на медицинское страхование (2 393 кроны), минимальный взнос в фонд социального страхования (2 976 крон) и символический налог на доходы физических лиц (100 крон).

Сроки оплаты

Единый платеж совершается ежемесячно до 20-го числа календарного месяца. Исключением является платеж за январь, который можно заплатить до 20 февраля, в 2021 году — до 22 февраля.

Как стать плательщиком единого налога

Для этого необходимо до 11 января 2021 года обратиться в свое отделение налоговой и подать соответствующее извещение (oznámení). Это можно сделать с помощью датовой схранки, по почте и лично. Формуляр в формате PDF находится здесь. Тут его можно заполнить онлайн.

Тот, кто только начнет свою деятельность в 2021 году, может известить налоговую о желании совершать единый платеж параллельно с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя.

Условия для перехода на единый налог

Основные ограничения следующие:

не иметь доход за предыдущий год доход от предпринимательской деятельности более 1 млн крон (за исключением дохода, освобожденного от налога, и дохода, не подлежащего налогообложению, а также дохода, из которого налог взимается путем удержания в соответствии с особыми налоговыми ставками).
не являться плательщиком НДС (так называемым идентифицированным лицом — identifikovaná osoba — быть можно).
– не быть партнером публичной торговой компании или генеральным партнером ограниченного партнерства,
– не иметь долгов.

Источник: Министерство финансов ЧР

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Темы
налоги индивидуальный предприниматель
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