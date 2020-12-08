Единый налог для самозанятых: как и сколько платить

Размеры единого платежа
В 2021 году он составит 5 469 крон в месяц. В эту сумму входит минимальный взнос на медицинское страхование (2 393 кроны), минимальный взнос в фонд социального страхования (2 976 крон) и символический налог на доходы физических лиц (100 крон).
Сроки оплаты
Единый платеж совершается ежемесячно до 20-го числа календарного месяца. Исключением является платеж за январь, который можно заплатить до 20 февраля, в 2021 году — до 22 февраля.
Как стать плательщиком единого налога
Для этого необходимо до 11 января 2021 года обратиться в свое отделение налоговой и подать соответствующее извещение (oznámení). Это можно сделать с помощью датовой схранки, по почте и лично. Формуляр в формате PDF находится здесь. Тут его можно заполнить онлайн.
Тот, кто только начнет свою деятельность в 2021 году, может известить налоговую о желании совершать единый платеж параллельно с регистрацией в качестве индивидуального предпринимателя.
Условия для перехода на единый налог
Основные ограничения следующие:
– не иметь доход за предыдущий год доход от предпринимательской деятельности более 1 млн крон (за исключением дохода, освобожденного от налога, и дохода, не подлежащего налогообложению, а также дохода, из которого налог взимается путем удержания в соответствии с особыми налоговыми ставками).
– не являться плательщиком НДС (так называемым идентифицированным лицом — identifikovaná osoba — быть можно).
– не быть партнером публичной торговой компании или генеральным партнером ограниченного партнерства,
– не иметь долгов.
Источник: Министерство финансов ЧР