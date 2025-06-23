Уволились из компании и переманили клиентов. Теперь женщин преследует полиция





Конкурентная борьба зачастую бывает очень жесткой и время от времени доходит до ударов ниже пояса, но редко становится предметом расследования экономической полиции. Однако именно таким делом, по имеющейся информации, сейчас занимаются полицейские из Моравско-Силезского края. В конце апреля они возбудили уголовное дело против остравской фирмы Medilam ergonomics, а также трех женщин из этой компании

Причина — подозрение в злоупотреблении положением в сфере коммерческих отношений и нарушении правил экономической конкуренции. Согласно постановлению о возбуждении уголовного преследования, подозреваемые Люция О., Мартина Б. и Андреа П. незаконно похитили конфиденциальные коммерческие данные своего предыдущего работодателя, пражской компании Renturi. Они использовали их для скрытого создания вышеупомянутой конкурирующей фирмы и переманивания клиентов.



Одним из основных доказательств нарушения условий конфиденциальности, закрепленных в трудовом договоре, являются электронные письма с копиями документов, включая базу данных клиентов и заказов Renturi. Полиция получила доступ к ним с судебного разрешения в частной почте подозреваемых.









Обе упомянутые компании — Renturi и позже основанная Medilam — работают в одном медицинском бизнесе: проводят профилактические осмотры сотрудников и оказывают услуги в сфере гигиены труда. Среди их клиентов — чешские филиалы крупных транснациональных предприятий, например, из автомобильной и пищевой отраслей. Обе фирмы также выполняют государственные заказы. Как можно увидеть в реестре контрактов, Medilam получала заказы от национального предприятия Budějovický Budvar , а Renturi во время пандемии зарабатывала на тестировании на COVID-19.

Полиция не опровергает информацию о возбуждении дела, но не сообщает подробностей о ходе расследования. Более старая Renturi была основана в 2008 году, а ее конкурент из Остравы — Medilam ergonomics — появился в середине 2019 года.





Эта фирма была зарегистрирована и до сих пор официально, по данным реестра, принадлежит близкой подруге и бывшей соседке обвиняемой Мартины Б., которая по образованию швея, но зарабатывает на жизнь, работая массажисткой. Она призналась полиции, что фактически никогда не занималась этим бизнесом, а просто хотела «поддержать» подругу. Во время допроса она не смогла объяснить, как была получена лицензия, каков уставный капитал, сколько у нее банковских счетов, кто их открыл и кто имеет право ими распоряжаться. Она заявила, что ни в одном из этих вопросов участия не принимала.





Расследование установило, что фактической основательницей была Люция О., которая оплачивала счета и была указана как управляющая вкладом. По версии полиции, именно она с самого начала являлась реальной владелицей. Она также имела доступ к банковским счетам компании и вскоре после ее создания заключила для нее консультационный контракт.





Несмотря на то, что фирма Medilam уже начинала оформлять необходимые разрешения, три женщины продолжали работать в Renturi, где имели доступ к конфиденциальной информации. По данным полиции, в этот период с общего диска Renturi были скопированы данные, в чём подозревается Андреа П.





Женщины увольнялись из Renturi постепенно — в течение 2020 года, с интервалом около полугода. Последней ушла Андреа П. В новое место они официально устроились только в 2021 году. Между тем, как указано в постановлении о возбуждении дела, они уже пытались переманить значимых клиентов. По данным полиции, им это удалось: используя накопленный опыт и связи, они смогли выиграть тендеры в двух чешских филиалах транснациональных компаний. Предполагаемый ущерб Renturi, которой они обошли в ценовых предложениях, составил более 6 миллионов крон.









В ходе расследования подозреваемые утверждали, что работу в Medilam начали только после увольнения из Renturi и не использовали данные или деловые связи прежнего работодателя.





Катерина Пивкова, исполнительный директор пражской Renturi, заявила, что они информированы о расследовании, поскольку полиция запрашивала информацию и у их сотрудников.

«Мы считаем все это подлостью, которая в настоящее время расследуется полицией Чешской Республики и органами уголовного преследования, и искренне надеемся, что дело будет закрыто как можно скорее», — прокомментировала ситуацию исполнительный директор компании Renturi.