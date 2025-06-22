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Чешские СМИ: Латвия запретила россиянам и белорусам покупать недвижимость
22 июня 2025
18:00
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Латвийский парламент принял новый закон, запрещающий россиянам и белорусам покупать недвижимость в стране. Об этом сообщает латвийский общественный телеканал LSM. Это произошло всего через несколько недель после того, как такой же закон приняла Финляндия.
Латвийский запрет распространяется не только на граждан, но и на юридические лица, зарегистрированные в России и Беларуси, пишет LSM.
Российская Федерация, помимо агрессивной войны против Украины, ведет также гибридную войну против демократического Запада. Авторы закона отметили, что одним из инструментов этой гибридной войны является покупка недвижимости в других странах.
Помимо Латвии, в конце мая такой же запрет ввела и Финляндия.
«Цель состоит в том, чтобы укрепить национальную безопасность и попытаться предотвратить враждебное влияние. Это решение, конечно, посылает четкий сигнал, что мы не позволим кому-либо подрывать безопасность Финляндии и что мы сделаем все, чтобы она оставалась на высоком уровне», — отметила в интервью Novinky министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
Российская Федерация, помимо агрессивной войны против Украины, ведет также гибридную войну против демократического Запада. Авторы закона отметили, что одним из инструментов этой гибридной войны является покупка недвижимости в других странах.
Помимо Латвии, в конце мая такой же запрет ввела и Финляндия.
«Цель состоит в том, чтобы укрепить национальную безопасность и попытаться предотвратить враждебное влияние. Это решение, конечно, посылает четкий сигнал, что мы не позволим кому-либо подрывать безопасность Финляндии и что мы сделаем все, чтобы она оставалась на высоком уровне», — отметила в интервью Novinky министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
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