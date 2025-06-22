Чешские СМИ: Латвия запретила россиянам и белорусам покупать недвижимость

Новости 420on 22 июня 2025 18:00 836

Латвийский парламент принял новый закон, запрещающий россиянам и белорусам покупать недвижимость в стране. Об этом сообщает латвийский общественный телеканал LSM. Это произошло всего через несколько недель после того, как такой же закон приняла Финляндия.