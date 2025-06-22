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Чешские СМИ: Латвия запретила россиянам и белорусам покупать недвижимость

Новости 420on
22 июня 2025
18:00
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Латвийский парламент принял новый закон, запрещающий россиянам и белорусам покупать недвижимость в стране. Об этом сообщает латвийский общественный телеканал LSM. Это произошло всего через несколько недель после того, как такой же закон приняла Финляндия.
Латвийский запрет распространяется не только на граждан, но и на юридические лица, зарегистрированные в России и Беларуси, пишет LSM.

Российская Федерация, помимо агрессивной войны против Украины, ведет также гибридную войну против демократического Запада. Авторы закона отметили, что одним из инструментов этой гибридной войны является покупка недвижимости в других странах.

Помимо Латвии, в конце мая такой же запрет ввела и Финляндия.

«Цель состоит в том, чтобы укрепить национальную безопасность и попытаться предотвратить враждебное влияние. Это решение, конечно, посылает четкий сигнал, что мы не позволим кому-либо подрывать безопасность Финляндии и что мы сделаем все, чтобы она оставалась на высоком уровне», — отметила в интервью Novinky министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
Чехия покупка недвижимости законы Россия
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