ГЛАВНАЯ > ИММИГРАЦИЯ > БИЗНЕС

Подавляющее большинство интернет-магазинов в Чехии нарушает правила, утверждает инспекция

Новости и статьи
23 июня 2025
21:00
406
Магазины недостаточно информируют покупателей об условиях рекламации, используют ложные утверждения о цене или свойствах товаров или прибегают к недобросовестным торговым практикам. По данным Чешской торговой инспекции, это одни из наиболее распространенных нарушений интернет-магазинов. В первом квартале этого года инспекторы выявили недостатки в 87% случаев. Однако, по словам представителей онлайн-магазинов, инспекция выискивает ошибки любой ценой, а местные предприниматели находятся в более сложном положении по сравнению с зарубежными конкурентами.
С начала года до конца марта инспекция провела 174 проверки и выявила нарушения правил в 151 онлайн-магазине. Некоторые из них допустили несколько нарушений.

Помимо вышеупомянутых недочетов, продавцы иногда прикрывались потребительскими отзывами неясного происхождения. Инспекция выписала 184 штрафа на общую сумму более 3 миллионов крон.

Самый высокий — в размере 450 00 крон — был наложен на компанию Creativeland. Она управляет интернет-магазином CBDsvet.cz, который продает различные психоактивные вещества: продукты из конопли и CBD, а также кратом.

200 000 крон должна выплатить компания Wuders, которая занималась изготовлением деревянной мебели на заказ. В марте она объявила о банкротстве, и ее имущество находится в конкурсном управлении.

Третий по величине штраф в размере 150 000 крон получила компания Nastrojan Czech, которая продает всевозможные товары, от модных аксессуаров до садового инвентаря.

Интернет-магазины для проверки выбираются на основании жалоб потребителей. Это также способствовало высокому проценту выявленных нарушений.

Способ выбора интернет-магазина для проверки — не единственное, что, по мнению исполнительного директора Ассоциации электронной коммерции Яна Ветышки, вызывает недовольство продавцов.

«Указанные нарушения в большинстве случаев носят незначительный характер», — сообщил он. Он добавил, что требования инспекции по выполнению различных информационных обязательств постоянно растут, даже в тех областях, где законодательство не меняется.

Неточные формулировки в условиях торговли, которые, по его мнению, являются наиболее распространенной проблемой продавцов, на практике обычно не влияют на покупателей.

«К сожалению, коммуникация во время самих проверок очень скупой, ответы интернет-магазинов отклоняются, и в результате недостатки выявляются в 87% случаев» — считает Ветышка.

Кроме того, операторы отмечают, что они находятся в невыгодном положении по сравнению с зарубежными конкурентами. «Мы осознаем, что в нескольких случаях были допущены недостатки, и наложенный штраф побуждает нас к дальнейшему совершенствованию. В то же время считаем необходимым обратить внимание на неравные условия, существующие в чешской онлайн-среде», — сказал исполнительный директор компании Nastrojan Czech Мирослав Шкврна.

«Малые и средние интернет-магазины, такие как наш, часто сравнивают с крупными международными платформами, которые имеют огромную базу, автоматизированные системы и головной офис за пределами Чехии», — отметил он.

На практике дисбаланс возникает и в самом надзоре. «В то время как небольшие чешские компании подвергаются тщательному контролю, иностранные интернет-магазины с оборотом в миллиарды крон часто остаются вне досягаемости, потому что инспекция не может до них добраться», — добавил Шкврна.
интернет магазины законы Торговая инспекция
Подписаться на Telegram-канал 420on.cz
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:30
23 ИЮНЯ 2025
1405
БИЗНЕС
УВОЛИЛИСЬ ИЗ КОМПАНИИ И ПЕРЕМАНИЛИ КЛИЕНТОВ. ТЕПЕРЬ ЖЕНЩИН ПРЕСЛЕДУЕТ ПОЛИЦИЯ
18:00
22 ИЮНЯ 2025
1776
БИЗНЕС
ЧЕШСКИЕ СМИ: ЛАТВИЯ ЗАПРЕТИЛА РОССИЯНАМ И БЕЛОРУСАМ ПОКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ
17:00
22 ИЮНЯ 2025
3503
ЖИЗНЬ
ТРЕТЬ РАБОТНИКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО В ИХ ДОМАХ ПРЕСТАРЕЛЫХ ПРЕНЕБРЕГАЮТ ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ
15:00
22 ИЮНЯ 2025
4103
ЖИЗНЬ
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ЧЕХИИ В ЕВРО ДОСТИГЛА 1 849 ЕВРО, РОСТ БЫЛ САМЫМ МЕДЛЕННЫМ В СТРАНАХ V4
17:00
21 ИЮНЯ 2025
1522
БИЗНЕС
ОПРОС: НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ФОРМОЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ОСТАЕТСЯ ВЛАДЕНИЕ ДОМОМ ИЛИ КВАРТИРОЙ
13:00
21 ИЮНЯ 2025
2498
БИЗНЕС
O2 ПЕРЕВОДИТ КЛИЕНТОВ НА НОВУЮ УСЛУГУ БЕЗ ПРОЗРАЧНОГО СОГЛАСИЯ И ЗАТРУДНЯЕТ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ
11:00
21 ИЮНЯ 2025
4097
ЖИЗНЬ
ЧЕХИ НЕ ВЫКЛЮЧАЮТ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ НА ВРЕМЯ ОТПУСКА, ТРАТЯ НА ЭТО СОТНИ КРОН
16:30
20 ИЮНЯ 2025
1201
ОБРАЗОВАНИЕ
СПОРЫ В РУКОВОДСТВЕ КАРЛОВА УНИВЕРСИТЕТА ПРОДОЛЖАЮТСЯ, ПРОРЕКТОР ОТРИЦАЕТ СВОЮ ОТСТАВКУ
13:30
20 ИЮНЯ 2025
2052
ЖИЗНЬ
ЧЕХИЯ — ОДНА ИЗ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ СТРАН МИРА
10:30
20 ИЮНЯ 2025
3759
ЖИЗНЬ
БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ РОССИЯН В ЧЕХИИ ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЧЕШСКОГО ГРАЖДАНСТВА, НО ПОКА НЕ СМОГУТ ЕГО ПОЛУЧИТЬ
16:30
19 ИЮНЯ 2025
1606
ОБРАЗОВАНИЕ
МИНИСТР ЮСТИЦИИ ЭВА ДЕКРУА УДАЛИТ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
15:00
19 ИЮНЯ 2025
2775
ЖИЗНЬ
ЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ ЖИЗНИ В ЧЕХИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЮЖНОЧЕШСКИЙ КРАЙ
19:30
18 ИЮНЯ 2025
1001
БИЗНЕС
ČEZ ДОСТРОИТ СЕТЬ ИЗ 1 000 ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ
13:30
18 ИЮНЯ 2025
2408
БИЗНЕС
С ЧЕШСКОГО РЫНКА ИСЧЕЗАЮТ ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСТОРАНОВ РАСТЕТ
16:30
17 ИЮНЯ 2025
1965
ОБРАЗОВАНИЕ
VĚDAFEST В ПРАЖСКОМ РАЙОНЕ ДЕЙВИЦЕ СТРЕМИТСЯ ПРОСВЕТИТЬ И РАЗВЛЕЧЬ ЛЮДЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ. ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ