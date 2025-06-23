Подавляющее большинство интернет-магазинов в Чехии нарушает правила, утверждает инспекция

Новости и статьи 23 июня 2025 21:00 406

Магазины недостаточно информируют покупателей об условиях рекламации, используют ложные утверждения о цене или свойствах товаров или прибегают к недобросовестным торговым практикам. По данным Чешской торговой инспекции, это одни из наиболее распространенных нарушений интернет-магазинов. В первом квартале этого года инспекторы выявили недостатки в 87% случаев. Однако, по словам представителей онлайн-магазинов, инспекция выискивает ошибки любой ценой, а местные предприниматели находятся в более сложном положении по сравнению с зарубежными конкурентами.