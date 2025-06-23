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Подавляющее большинство интернет-магазинов в Чехии нарушает правила, утверждает инспекция
23 июня 2025
21:00
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Магазины недостаточно информируют покупателей об условиях рекламации, используют ложные утверждения о цене или свойствах товаров или прибегают к недобросовестным торговым практикам. По данным Чешской торговой инспекции, это одни из наиболее распространенных нарушений интернет-магазинов. В первом квартале этого года инспекторы выявили недостатки в 87% случаев. Однако, по словам представителей онлайн-магазинов, инспекция выискивает ошибки любой ценой, а местные предприниматели находятся в более сложном положении по сравнению с зарубежными конкурентами.
С начала года до конца марта инспекция провела 174 проверки и выявила нарушения правил в 151 онлайн-магазине. Некоторые из них допустили несколько нарушений.
Помимо вышеупомянутых недочетов, продавцы иногда прикрывались потребительскими отзывами неясного происхождения. Инспекция выписала 184 штрафа на общую сумму более 3 миллионов крон.
Самый высокий — в размере 450 00 крон — был наложен на компанию Creativeland. Она управляет интернет-магазином CBDsvet.cz, который продает различные психоактивные вещества: продукты из конопли и CBD, а также кратом.
200 000 крон должна выплатить компания Wuders, которая занималась изготовлением деревянной мебели на заказ. В марте она объявила о банкротстве, и ее имущество находится в конкурсном управлении.
Третий по величине штраф в размере 150 000 крон получила компания Nastrojan Czech, которая продает всевозможные товары, от модных аксессуаров до садового инвентаря.
Помимо вышеупомянутых недочетов, продавцы иногда прикрывались потребительскими отзывами неясного происхождения. Инспекция выписала 184 штрафа на общую сумму более 3 миллионов крон.
Самый высокий — в размере 450 00 крон — был наложен на компанию Creativeland. Она управляет интернет-магазином CBDsvet.cz, который продает различные психоактивные вещества: продукты из конопли и CBD, а также кратом.
200 000 крон должна выплатить компания Wuders, которая занималась изготовлением деревянной мебели на заказ. В марте она объявила о банкротстве, и ее имущество находится в конкурсном управлении.
Третий по величине штраф в размере 150 000 крон получила компания Nastrojan Czech, которая продает всевозможные товары, от модных аксессуаров до садового инвентаря.
Интернет-магазины для проверки выбираются на основании жалоб потребителей. Это также способствовало высокому проценту выявленных нарушений.
Способ выбора интернет-магазина для проверки — не единственное, что, по мнению исполнительного директора Ассоциации электронной коммерции Яна Ветышки, вызывает недовольство продавцов.
«Указанные нарушения в большинстве случаев носят незначительный характер», — сообщил он. Он добавил, что требования инспекции по выполнению различных информационных обязательств постоянно растут, даже в тех областях, где законодательство не меняется.
Неточные формулировки в условиях торговли, которые, по его мнению, являются наиболее распространенной проблемой продавцов, на практике обычно не влияют на покупателей.
«К сожалению, коммуникация во время самих проверок очень скупой, ответы интернет-магазинов отклоняются, и в результате недостатки выявляются в 87% случаев» — считает Ветышка.
Кроме того, операторы отмечают, что они находятся в невыгодном положении по сравнению с зарубежными конкурентами. «Мы осознаем, что в нескольких случаях были допущены недостатки, и наложенный штраф побуждает нас к дальнейшему совершенствованию. В то же время считаем необходимым обратить внимание на неравные условия, существующие в чешской онлайн-среде», — сказал исполнительный директор компании Nastrojan Czech Мирослав Шкврна.
«Малые и средние интернет-магазины, такие как наш, часто сравнивают с крупными международными платформами, которые имеют огромную базу, автоматизированные системы и головной офис за пределами Чехии», — отметил он.
На практике дисбаланс возникает и в самом надзоре. «В то время как небольшие чешские компании подвергаются тщательному контролю, иностранные интернет-магазины с оборотом в миллиарды крон часто остаются вне досягаемости, потому что инспекция не может до них добраться», — добавил Шкврна.
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