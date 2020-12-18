Фиксированный налог для физических лиц

В начале декабря 2020 года правительством Чешской Республики был принят закон о фиксированном налоге для индивидуальных предпринимателей (paušální daň). Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Вместе с бухгалтером компании Hodie s.r.o. разберемся подробнее, что это означает на практике.

– Давайте немного познакомим наших читателей с компанией Hodie s.r.o. Расскажите о своей деятельности.

Hodie: – Наша компания уже много лет предоставляет услуги по бухгалтерскому и юридическому сопровождению как физических лиц и предпринимателей, так и коммерческих организаций. Мы занимаемся консультациями, регистрацией компаний, внесением изменений, полным сопровождением бухгалтерской деятельности, составлением и сдачей отчетности, представлением интересов в различных государственных организациях. Также мы помогаем предпринимателям минимизировать риски проверок за счет грамотного ведения учета, выстраивать стратегию развития предприятия с учетом изменений в законодательстве, и осуществляем сопровождение сделок с недвижимостью, страхование жизни и здоровья, страхование бизнес-рисков, оказываем помощь в оформлении документов для получения визы.

– Отлично. Тогда расскажите нам, кто имеет право перейти на фиксированный налог.

– Единый налог может быть использован только индивидуальными предпринимателями, имеющими доход до 1 миллиона чешских крон . Поэтому необходимо вести учет доходов, чтобы определить, соблюдается ли это требоание.

Имеются и другие ограничения, касающиеся дохода физических лиц:

– индивидуальный предприниматель не должен быть параллельно трудоустроен на основании рабочего договора.

При этом в лимит не включаются доходы:

– освобожденные от налога,

– облагаемые налогом с дохода (например, доход, основанный на соглашении о выполнении работы до 10 000 чешских крон в месяц без подписания декларации налогоплательщика),

– прочие, не превышающие лимит 15 000 чешских крон (например, доход от сдачи в аренду недвижимости, доход от реализации основных фондов, ценных бумаг, выигрыш в лотерею и т.д.).

Единый налог не применяется к сотрудничающим лицам, то есть к тем, кто помогает предпринимателю вести деятельность, но не является самостоятельно зарегистрированным ИП.

Также важными условиями является то, что индивидуальный предприниматель не должен быть плательщиком НДС* и не должен быть объектом производства по делу о несостоятельности и банкротстве.

* Индивидуальный предприниматель, имеющий оборот в размере 1 миллиона крон в течение 12 месяцев подряд (имеется в виду не календарный год, а 12 месяцев последовательно перед месяцем учета), обязан, согласно закону, зарегистрироваться в качества плательщика НДС.

– Является ли переход на единый налог обязательным?

– Фиксированный налог не является обязательным. Поэтому для реализации права его использования необходимо подать уведомление. Уведомление подается в налоговый орган по месту учета предпринимателя не позднее 10 января года, с которого планируется начать его применение. То есть для того, чтобы воспользоваться правом на фиксированный налог с дохода в 2021 году, необходимо не позднее 11 января 2021 года (в 2021 году 10 января выпадает на воскресенье, поэтому срок сдвигается на первый рабочий день) подать в налоговую уведомление. Заявления, поданные позже указанного срока, не будут рассматриваться.

Налоговая в свою очередь передаст информацию о том, что вы применяете фиксированную ставку, в управление социального обеспечения и в соответствующую медицинскую страховую компанию. Если вы только начинаете свою деятельность в течение года, то заявление необходимо подать еще на этапе регистрации, так как после переход будет возможен только со следующего календарного года.

– Каким образом это можно сделать?

– Бланк можно найти на сайте Министерства финансов или взять в налоговой. Заполненное заявление можно подать непосредственно в налоговой или отправить через датову схранку.

– Когда оплачивать фиксированный налог с дохода и из чего он складывается?

– Налог оплачивается ежемесячно равными авансовыми платежами до 20 числа соответствующего месяца. Значит, аванс за январь нужно будет оплатить не позднее 20 января, за февраль – не позднее 20 февраля, и т.д.

Он включает в себя оплату аванса подоходного налога, аванса по пенсионному страхованию и аванса по медицинскому страхованию.

– Уже известна ставка налога на следующий год?

– Ежемесячный аванс по фиксированной ставке в 2021 году составит 5 469 чешских крон , и распределяется он следующим образом:

– аванс на подоходный налог в размере 100 чешских крон,

– аванс на пенсионное страхование в размере 2 976 чешских крон,

– аванс на медицинское страхование в размере 2393 чешских крон.

– Какую отчетность предприниматель обязан будет предоставить по фиксированному налогу?

– Индивидуальный предприниматель, применяющий фиксированный налог с дохода, не должен подавать годовую налоговую декларацию о доходах.

– Что делать, если предприниматель в течение года перестает соответствовать требованиям законодательства?

– В случае если в данном налоговом периоде индивидуальный предприниматель нарушает условия применения фиксированного налога, он перестает быть налогоплательщиком в режиме фиксированной ставки. Об этом не позднее 15 дней необходимо уведомить налоговую и подать декларацию в установленные сроки. Фиксированный авансовый платеж в размере 100 крон в месяц будет считаться авансом по налогу на прибыль. Точно так же необходимо представить отчеты индивидуального предпринимателя по пенсионному и медицинскому страхованию, в которых фиксированные авансовые платежи будут учитываться как ежемесячные авансы.

– Имеет ли предприниматель право добровольно отказаться от применения фиксированного налога в течение года?

– Нет. Добровольный отказ возможен только со следующего календарного года. И для этого необходимо будет также подать заявление об отказе не позднее 10 дней с начала года. Если предприниматель этого не сделает, то применение фиксированного налога будет автоматически продлено еще на год.

– Итак, переход на фиксированный налог упрощает предпринимателям жизнь в части ведения учета и отменяет подачу отчетности, но сохраняет обязанность контролировать свои доходы как от предпринимательской деятельности, так и личные. Кажется, все очень просто!

– Но всегда есть «но». Хочу добавить, что такой вид налогообложения исключает для предпринимателя возможность получения вычетов , применяемых к налогу на доход в общем режиме налогообложения. Таких как вычет на налогоплательщика, на детей и неработающего супруга, вычет по процентам, уплаченным по ипотеке, и так далее, так как все эти вычеты применяются только при расчете налога на доход по общему правилу. Значит, предпринимателю, прежде чем подать в налоговую уведомление о переходе на фиксированный налог, необходимо очень тщательно рассчитать свои предполагаемые доходы и расходы на будущий год. Наши сотрудники на основании данных за предыдущий налоговый период могут сделать такой расчет. А предпринимателю останется на его основании принять взвешенное решение.