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Как автоматизировать финансовые процессы в компании

Как автоматизировать финансовые процессы в компании

Info Portal 655 0
Устали от хаоса, который возникает из-за использования десятка разных инструментов при работе с финансовыми данными, хотите сократить объемы ручного труда, затраты и минимизировать риск человеческих ошибок? Вам стоит попробовать Booke — разработанную в Чехии систему для работы с финансовыми данными, основанную на искусственном интеллекте. Передаем слово ее создателям.
Как автоматизировать финансовые процессы в компании

– Можете рассказать о Booke? Как и зачем появился проект и кто за ним стоит?

– Начну издалека. Команда Booke.ai состоит из людей, имеющих опыт работы в финансовой сфере. Например, Вадим, генеральный директор и основатель, четко понял ситуацию в финансовом сегменте во время своей работы в PwC. Если мы подумаем о том, как устроены рабочие процессы в бухгалтерских компаниях среднего размера, мы обнаружим, что ручного труда по-прежнему много, и рутинные рабочие процессы занимают часы. Кроме того, весь процесс работы сопровождается риском человеческих ошибок, которые, к сожалению, могут быть обнаружены только при полном аудите всей документации. Искусственный интеллект Booke берет весь процесс на себя и переводит его в цифровой формат. Booke собирает, обрабатывает и классифицирует финансовые данные, чтобы автоматизировать рабочие процессы и повысить прозрачность финансовых операций в целом.

– Как работает Booke и насколько сложны его внедрение и использование?

– Представьте, что у вас есть собственный бизнес и вы используете в своей финансовой деятельности некое количество инструментов. В большинстве случаев это отдельные инструменты, и в результате возникает полный хаос. Постепенно вы приходите к мысли, что необходимо структурировать эти финансовые данные, чтобы было проще увидеть общею финансовую картину. Именно это и делает Booke.ai. Мы соединяем как можно больше источников данных с одной стороны и как можно больше аналитических платформ с другой. Принцип работы Booke предельно прост. Данные импортируются в систему и обрабатываются в ней, после чего пользователь может использовать данные для аналитических целей или экспортировать их в другие системы, например в ERP для бухгалтерского учета. Наша система имеет простой пользовательский интерфейс и поэтому понятна как старшему поколению, так и технологически продвинутой молодежи.

Интерфейс Booke

– Каковы главные преимущества использования Booke и на каких клиентов вы ориентируетесь?

– Среди самых больших преимуществ Booke я бы назвал простоту системы и ее сложность одновременно. Простой во внедрении и использовании инструмент помогает большему количеству клиентов быть довольными своими финансовыми процессами. Мы в первую очередь нацелены на клиентов, которые хотят автоматизировать финансовые процессы в компании и в то же время избавиться от неопределенности, уже вызванной огромным объемом финансовых данных.

– А что делает Booke особенным? В чем его главная добавленная стоимость?

– Этот проект фокусируется на как можно большем количестве источников данных с одной стороны и как можно большем количестве платформ — с другой. Создание такого «моста», на наш взгляд, значительно упрощает процесс финансовой аналитики, давая финансовым компаниям дополнительное конкурентное преимущество.

Интерфейс Booke

– Насколько сложно добиться успеха с таким продуктом на чешском рынке, особенно сейчас, во времена неопределенности и ограничительных мер?

– Мы считаем, что covid-19 способствует большей автоматизации процессов, и не только финансовых. Наши клиенты — это в основном бухгалтерские компании, которые намерены автоматизировать свои процессы. Стоит подчеркнуть, что мы не просто предлагаем инструмент для автоматизации, а выстраиваем полноценное рабочее пространство. Оно включает в себя сотрудничество с клиентами бухгалтерской компании или возможность внутреннего общения и обмена данными внутри системы. Бухгалтеру больше не нужно звонить клиенту, достаточно отметить в системе, каких данных не хватает. Наши заказчики получают так называемое «коробочное» решение, что освобождает их от необходимости платить собственным разработчикам и тратить время на создание собственного продукта. Мы всегда помогаем пользователям с внедрением или технической поддержкой.

– Каковы ваши планы и амбиции в отношении Booke? Будете ли вы развивать продукт или планируете другие подобные решения?

– Мы планируем развивать продукт, так как постоянно появляются новые источники финансовых данных. Наша цель — начать с европейского рынка и постепенно расширяться на рынок США, где просторы для внедрения такого инструмента больше. Однако мы планируем продолжать и здесь, в Чехии.

           

По вопросам внедрения Booke в вашей компании обращайтесь к консультанту Филиппу Абрамову по e-mail philipp@booke.ai или телефону +420296183190 (доступен во всех мессенджерах).

 

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