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Чешский антивирусный гигант Avast заработал почти 11 миллиардов крон во время пандемии

Чешский антивирусный гигант Avast заработал почти 11 миллиардов крон во время пандемии

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Во время пандемии вырос спрос на решения, которые обеспечивают безопасность компьютерных систем. Это подтверждают квартальные результаты компании Avast. Антивирусный гигант из Чехии вырос в 2020 году — люди стали больше работать из дома, а кибер-преступники стали активнее.
Чешский антивирусный гигант Avast заработал почти 11 миллиардов крон во время пандемии

Скорректированная выручка Avast за 2020 год достигла 892,9 миллиона долларов, то есть 19,3 миллиарда чешских крон. Цифры выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, органический рост составил 7,9%. Операционная прибыль EBITDA (до налогов, процентов и амортизации) увеличилась на 2,6% до 495,5 миллиона долларов или 10,7 миллиарда крон. Высокие показатели органического роста связаны с двузначным ростом в сегменте Consumer Direct Desktop. 

«В год, когда люди обратились к технологиям, чтобы поддерживать свою жизнь и работу, Avast сыграл важную роль в защите данных и конфиденциальности своих клиентов. Я горжусь тем, что компания столкнулась с пандемией, и в основе ее подхода было решение действовать как ответственный бизнес », — объясняет CEO компании Avast Ондржей Влчек. Прошлым летом он отпраздновал год на посту директора Avast. 

Антивирусный гигант из Праги преуспел в реализации своей стратегии глобального роста. Компания увеличила количество клиентов как на устойчивых рынках, например, в США и России (по 6% каждый), так и в странах с более низкими показателями проникновения — Мексика (рост 33%) и Бразилия (19%). Компания довольна своими шагами в сторону расширения и создания новых решений для различных устройств, также в этом году увеличилось количество подписок на мобильные продукты.

«Наша сила в способности открывать новые возможности для роста, постоянно обновлять продукты и технологии и улучшать пользовательский опыт наших клиентов », — говорит Влчек.

Avast также разрабатывает расширение News Companion для своего браузера. Это инновационное решение должно помочь бороться с фальшивыми новостями. 

В прошлом году компания вошла в индекс FTSE 100. Это один из самых известных мировых фондовых индексов. На компании, которые входят в его расчет, приходится около 8% глобальной рыночной капитализации и около 85% капитализации британского фондового рынка. Avast рассчитывает на высокие результаты и в этом году. Компания ожидает органического роста продаж в диапазоне от шести до восьми процентов. 

Avast ожидает, что скорректированная маржа EBITDA останется примерно на том же уровне, что и в 2020 году, несмотря на увеличение операционных расходов из-за более высокой инфляции заработной платы и запланированного перехода с локальных систем программного обеспечения на облачные. 

 

Источник: czechcrunch 

 

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