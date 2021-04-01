Подоходный налог в Чехии: кто и за что должен платить DPFO

Налог с прибыли физических лиц (DPFO — Daň z příjmů fyzických osob) или подоходный налог входит в группу прямых налогов, которые оплачиваются из собственных средств налогоплательщика. Налогообложению подлежит прибыль от трудоустройства, бизнеса, аренды и другие доходы, которые описаны в Законе о налогах. Разберемся подробнее, за что придется платить.

В Чешской Республике ставка подоходного налога составляет 15%. Если годовой доход физического лица превысит 48-кратный размер минимальной зарплаты, ему придется доплатить еще 7% от суммы превышения (solidární daň). Этим дополнительным налогом облагаются только доходы, полученные от основной занятости — зарплата или предпринимательская деятельность.

Обязательства, связанные с оплатой DPFO, распространяются как на налоговых резидентов ЧР, так и на налоговых нерезидентов.

В первом случае налогоплательщик — физическое лицо, которое имеет постоянное место жительства на территории Чехии или непрерывно находится в стране не менее 183 дней в календарном году. Важно отметить, что налогом в этом случае облагаются все доходы вне зависимости от территориальной принадлежности источников их получения — налогоплательщик обязан задекларировать доходы как из местных источников в Чешской Республике, так и из зарубежных.

Налоговым нерезидентом страны считается физическое лицо, которое не проживает на территории страны (или же проживает, но находится здесь с целью обучения (студенты) или лечения), но получает доход из источников в Чешской Республике.

В соответствии с законом налогом облагается доход от трудовой деятельности, премиальные и иные выплаты, доходы от бизнеса и другой индивидуальной деятельности, доходы от основных фондов, дивиденды, доход от аренды и прочие доходы.

Когда физическое лицо обязано подать налоговую декларацию

1. Вы получаете доход от самозанятости, предпринимательской деятельности;

2. Вы продали недвижимость или получили иной доход, который освобожден от налога, но он превышает 5 миллионов крон;

3. Вы работаете по найму, но получаете дополнительный доход из иных источников.

Приведем несколько примеров. Вам придется заплатить подоходный налог, если вы получили:

1. Зарплату в текущем/прошлом месте работы;

2. Прибыль от торговли или ведения бизнеса;

3. Дивиденды от акционерного общества;

4. Финансовый приз в лотереях и конкурсах;

5. Оплату за независимую деятельность, которая не является торговлей или бизнесом;

6. Доходы от использования или предоставления прав интеллектуальной собственности, авторских прав;

7. Гонорар эксперта, переводчика, медиатора коллективных споров;

8. Пособия по дополнительному пенсионному страхованию с государственных взносов;

9. Проценты и прочие доходы по кредитам и займам;

10. Призы за победу в спортивных соревнованиях (от 10 тысяч крон);

11. Различные пособия;

12. Доход от аренды движимого и недвижимого имущества.

Важно! Деятельность, осуществляемая через Интернет-платформы (например, Airbnb), рассматривается Финансовой администрацией ЧР не как «аренда», а как «услуги по размещению». Данный вид деятельности уже относится к предпринимательской. Для него оптимальнее открыть предпринимательскую лицензию (об этом расскажем в других статьях).

Подоходный налог: сотрудники по найму

Предприниматели обязаны самостоятельно подавать налоговую декларацию, рассчитывать и уплачивать налог. А вот сотрудники по найму имеют преимущество — ответственность за налоги сотрудника лежит на работодателе. Он ежемесячно вычитает соответствующую сумму из зарплаты своих работников.

Бывают случаи, когда сотрудник по найму должен подать налоговую декларацию самостоятельно:

1. У вас более одной работы (вы зарабатываете дополнительные деньги по DPP, DPČ или как самозанятый человек);

2. Вы получаете проценты по кредитам и инвестициям;

3. Вы получаете доход от аренды;

4. Вы получаете доход от владения финансовым капиталом (ценные бумаги и т.д.);

5. Вы получили подарки, которые не освобождаются от налога;

6. Вы продали недвижимость, доход от продажи которой не освобожден от налога.

С каких доходов не нужно платить подоходный налог

Некоторые доходы физических лиц освобождаются от налогообложения в Чешской Республике. К ним относятся:

1. Доход от продажи дома или квартиры, если вы проживали в нем не менее двух лет перед продажей;

2. Доход от продажи другой недвижимости. Это правило действует в том случае, если между покупкой и продажей объекта прошло десять лет;

3. Доход от продажи недвижимости с целью покупки другой недвижимости, в которой владелец планирует проживать. Это значит, что сумма, вырученная за продажу, должна быть использована при покупке жилой недвижимости. Важное уточнение — новая недвижимость должна быть равноценной по стоимости или дороже старой, а сам акт покупки должен быть совершен не позднее конца года, следующего за продажей. Если вы продали квартиру в октябре 2021 года, у вас есть время до 31 декабря 2022 года, чтобы приобрести новую. В этом случае доход от продажи не облагается DPFO;

3. Финансовые компенсации от страховых компаний;

4. Призы за победу в спортивных соревнованиях (до 10 тысяч крон);

5. Пенсионные и больничные выплаты, финансовая поддержка жертвам преступлений, полученная от Европейского суда по правам человека, социальные пособия;

6. Алименты, стипендии;

7. Единоразовый доход или многоразовый доход, полученный в течение налогового периода, но не более 30 000 крон;

ВАЖНО! Все эти случаи позволяют физическому лицу не платить налог на полученный доход, но если этот освобожденный доход превышает 5 миллионов крон, то подать налоговую декларацию и известить налоговую о возникновении такого дохода физическое лицо обязано. Если этого не сделать, можно получить штраф в размере до 15% полученного дохода.

Как подать налоговую декларацию

В этом году из-за пандемии коронавируса правительство Чешской Республики продлило сроки подачи налоговых деклараций. Бумажную версию можно подать до 3 мая 2021 года, электронную — до 1 июня 2021 года.

Отчет можно подать в бумажной форме лично в офисах налоговой инспекции или через электронный ящик данных. С 2021 года подать налоговую декларацию можно и через онлайн-налоговую службу Moje daně.

Существует еще одна возможность задекларировать доходы — обратиться к налоговому консультанту. В этом случае срок подачи декларации продлевается на три месяца, но налогоплательщик должен документально оформить и подтвердить факт обращения к консультанту.

Наши специалисты готовы помочь вам с оформлением налоговой декларации или проконсультировать вас по вопросам налогообложения в Чешской Республике.

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