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Вопрос-ответ по бухгалтерскому учету в Чехии

Вопрос-ответ по бухгалтерскому учету в Чехии

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Финансовый консультант 420on подготовил ответы на вопросы читателей по бухгалтерскому учету. О том, что такое roční zúčtování и как действует начальная скидка на плательщика налога, читайте в этом материале.
Вопрос-ответ по бухгалтерскому учету в Чехии

Налоги за сотрудника должна платить фирма. Если фирма перестает это делать, кому припишут долг? 

Налоги за сотрудника, который работает по найму, оплачивает работодатель. Он обязан рассчитать налоги, начислить и выплатить работнику зарплату за вычетом той суммы налогов, которая ложится на сотрудника. Налоги работодатель переводит государству общей суммой (и свою часть, и часть за сотрудника).  

Если фирма перестает это делать, то у нее возникает долг.  На сотрудника фирмы обязанность оплачивать налоги не переносится. 

Напомним, что социальные выплаты включают в себя 24,8%, которые оплачивает работодатель. Дополнительно 6,5% оплачивает сотрудник из установленного оклада (но по факту это делает работодатель, как и в остальных случаях, приведенных ниже).  

Отчисления на медицинское страхования представляют собой 9%, которые оплачивает работодатель. Дополнительно 4,5% оплачивает сотрудник. 

Подоходный налог физических лиц (15%) оплачивается из установленного оклада сотрудника. 

 

Если я открыл живностенский лист в декабре 2020 года, есть ли у меня шанс получить помощь от государства? 

Третья волна компенсаций была одобрена сенатом 25 февраля 2021 года. Право на данную компенсацию получают все самозанятые лица, которые начали бизнес до 5 января 2020 года и ведут (или вынуждены были приостановить) свою деятельность после 12 марта 2020 года. Это означает, что если вы зарегистрировали свой живностенский лист после 5 января 2020 года, то вы не можете претендовать на компенсацию.

 

Должен ли наниматель сам подавать на вычет налогов иностранным работникам? Наниматель ссылается на то, что иностранцам должны делать его сами, если хотят. 

В данной ситуации вы имеете в виду начальную скидку на плательщика налога (základní sleva na poplatníka), которая регулируется положениями  § 35ba 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů

Это базовый налоговый вычет, который может быть использован каждым плательщиком подоходного налога, то есть каждым лицом, имеющим собственный налогооблагаемый доход. На основании закона на данную скидку имеют право все налоговые резиденты. 

Таким образом, на данную скидку на подоходный налог физических лиц имеют право: 

– все сотрудники работающие по найму;

– предприниматели;

– работающие студенты;

– лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, но которые получают дополнительный доход;

– работающие пенсионеры. 

И неважно, работал ли человек в течение всего года или получал доход только в течение нескольких календарных месяцев. Налоговая скидка всегда применяется в полном объеме.

Размер  базового налогового вычета составляет: 

За 2020 год — 24840 крон за год или же 2070 крон за месяц 

За 2021 год — 27840 крон за год или же 2320 крон за месяц 

За 2022 год и далее — 30840 крон за год или же 2570 крон за месяц

Иностранцы, которые имеют право работать в ЧР и официально трудоустроены, могут претендовать на эту скидку только у одного «нанимателя» (вы можете иметь трудовой контракт с одной компанией, а также трудовые контракты с частичной занятостью с иными компаниями. Но данный налоговый вычет вы можете использовать только у одного работодателя. Выбор работодателя, у которого вы будете использовать налоговый вычет, остаётся за вами). 

Сотрудник обязан известить работодателя о том, что налоговый вычет будет использоваться именно у него. Для этого нужно заполнить подтверждение налогоплательщика (prohlášení poplatníka, žádost o ročním zúčtování или так называемый růžový papír). Этот документ предусматривает использование иных налоговых вычетов и налоговых бонусов.  

Предоставить данную бумагу сотруднику на подпись обязан работодатель. По закону работодатель не может отказаться от этого шага, но бывает всякое. Если работодатель настаивает на том, чтобы сотрудник отказался от использования налогового вычета, сотрудник не теряет свое право получить возврат. Физическая особа может самостоятельно подать налоговую декларацию, где будут указаны все совокупные доходы, полученные на территории ЧР, а также учтены все налоговые скидки и бонусы. Государство вернет переплаченный подоходный налог. При необходимости наши консультанты помогут вам с заполнением налоговой декларации физических лиц. 

Стоит ли мне делать возврат налогов, если я работал официально только 7 месяцев (до марта)?

Мы уже ответили на этот вопрос в предыдущей части. Повторимся. В данной ситуации вы имеете в виду начальную скидку на плательщика налога (základní sleva na poplatníka), которая регулируется положениями  § 35ba 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů

Это базовый налоговый вычет, который может быть использован каждым плательщиком подоходного налога, то есть каждым лицом, имеющим собственный налогооблагаемый доход. На основании закона на данную скидку имеют право все налоговые резиденты. 

Таким образом, на данную скидку на подоходный налог физических лиц имеют право: 

– все сотрудники работающие по найму;

– предприниматели;

– работающие студенты;

– лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком, но которые получают дополнительный доход;

– работающие пенсионеры. 

И неважно, работал ли человек в течение всего года или получал доход только в течение нескольких календарных месяцев. Налоговая скидка всегда применяется в полном объеме.

 

Какая адекватная цена за danové přiznání для OSVČ (до 30 фактур за год)?

Стоимость отчета для физического лица разнится в зависимости от метода учёта расходов. 

Стоимость на классический отчет OSVČ с паушальной системой учета расходов или же с учетом «доходы минус расходы» (при условии, что предприниматель не является ни плательщиком НДС, ни «identifikovanou osobu») в среднем по Праге разнится от 2 500 до 4 500 крон.

В том случае, если предприниматель ведет бухгалтерскую отчетность с учетом чешских стандартов налогообложения, ведение бухгалтерии и отчетность физического лица ничем не будет отличаться от ведения бухгалтерии юридического лица. Стоимость будет зависеть от количества операций. 

 

Где можно освежить знания в области бухгалтерии (работала бухгалтером, но в Чехии другие термины, хочется вникнуть в тему)?

Да, чешская система бухгалтерии основана на чешских законах и стандартах ведения отчётности. Освежить или же полностью обновить свои знания вы можете на аккредитованных курсах реквалификации. Выбор курсов по реквалификации в Праге достаточно велик. При выборе курсов стоит отталкиваться от объема программы обучения, количества часов, уровня сложности самого курса, ваших знаний чешского языка, стоимости и других показателей. 

Вам стоит обратиться в организации, которые помогают иностранцам с интеграцией. Они помогут вам определиться с выбором. Кроме того, эти организации получают гранты на реквалификацию и интеграцию иностранцев, поэтому они смогут частично помочь с оплатой курсов. 

 

Вопрос по поводу roční zúčtování. Как это рассчитывается именно в ЗП? Он идет плюсом к ЗП или минусом налогов?

Самозанятые лица должны подавать налоговую декларацию к концу марта каждого года. А вот работники по найму подписывают так называемую годовую налоговую декларацию, в которой их доходы и налоги за предыдущий год рассчитываются работодателем.

Ежегодный налоговый расчет представляет собой сумму всех доходов от трудовой деятельности, который учитывает налоговые льготы и необлагаемые налогом доходы, на которые налогоплательщик имеет право. С учетом всех этих совокупных данных рассчитывается налог. Затем этот подоходный налог сравнивается с суммой подоходного налога, которая уже была удержана работодателем в течение года в виде ежемесячных авансовых платежей. 

Если годовая сумма ежемесячных авансовых платежей по налогу была выше, чем налог, налогоплательщик имеет право на получение возврата. Его сотруднику выплачивает работодатель вместе с выплатой за март, то есть в апреле.

Кто имеет право на Roční zúčtování

Ежегодный расчет может производиться только работодателем в отношении работника, который не имеет дополнительного дохода. За работника налоги на социальное и медицинское страхование, а также авансы по подоходному налогу физических лиц платит работодатель. 

Если сотрудник сменил место трудоустройства в течение года, то работодатель может провести ежегодный расчет налогового вычета только в том случае, если рабочие места не пересекаются. Если работа в компании A длилась с января по апрель, а работа у работодателя B — с мая по декабрь, то ежегодные расчеты производит последний работодатель, то есть работодатель В. 

Условия для проведения годового вычета работодателем:

– у налогоплательщика только один работодатель и нет других доходов;

– подтверждение налогоплательщика заполнено до 15.02 (prohlášení poplatníka, žádost o ročním zaúčtování);

– налогоплательщик не обязан подавать налоговую декларацию.

 Кто не имеет право на Roční zúčtování

Физические лица, имеющие дополнительный доход кроме зарплаты, не имеют права на ежегодный расчет. На практике это происходит в следующих ситуациях: 

– физическое лицо имеет два трудовых контракта, человек трудоустроен на нескольких работах; 

– кроме доходов по трудовому контракту физлицо имеет доход от предпринимательской деятельности;

– физическое лицо работает как предприниматель (в таком случае физлица обязаны подавать отчет);

– в случае, если физическая особа имеет доход выше 1.569.552 крон (данные на 2020 год) и обязана заплатить solidární daň (налог на повышенный доход);

– физическое лицо кроме доходов по трудовому контракту имеет иные доходы (например,  доходы от аренды недвижимости, доход от продажи недвижимости, доходы от вложений в капитал, получение имущества или финансов в виде подарка); 

– отмена страхования жизни, дополнительного пенсионного страхования, по которым ранее применялись налоговые вычеты;

– если физическая особа желает самостоятельно подать отчет.

 

Может ли владелец фирмы сам выполнить годовой отчет? 

Конечно.  Вы можете самостоятельно подготовить и подать годовой отчет. Для этого можно использовать специальную форму на официальных страницах налоговой службы https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home

 

Наши специалисты готовы помочь вам с оформлением налоговой декларации или проконсультировать вас по вопросам налогообложения в Чешской Республике.

Вопросы направяйте по адресу ucetnictvi@420on.cz

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